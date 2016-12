홈 > 문화 > 문화종합 ‘앙상블 벨르’ 송년음악회 28일 개최 김귀현 | k2@gnnews.co.kr 승인 2016.12.22 22:05:01 오는 28일 오후 7시 30분 3·15아트센터 소극장에서 앙상블 벨르가 따뜻한 연주로 겨울밤을 덥힌다.



앙상블 벨르는 비플루티스트(Be Flutist, ‘플루티스트가 되어라’) 앙상블을 이끄는 이들이 주축이 돼 만든 팀으로 지속적인 연주와 더불어 제자 양성에 힘을 쓰고 있는 단체다. 이들은 지도를 위한 8명 연주자와 함께 29명 단원이 함께 어우러져 하모니를 이뤄왔다.



이날 공연은 Aus Holbergs Zeit로 섬세하고 낭만적인 선율을 전한다. 연주의 시작에 이어 주니어 앙상블 벨르 임현지 악장이 등장해 Mozart Concerto in D Major K.314 1st 협연이 플룻 앙상블 반주로 연주된다. 이어 Bumblebee Fantasy를 연주하고 나면, 주니어 앙상블 벨르의 Veloce 로 1부 무대가 끝이 난다.



2부는 Gary Schocker ‘The Further Adventures 2, 3mov’를 이지영, 조혜영 씨가 듀엣무대로 선보이며 시작된다. 그 뒤로 비플루티스트 앙상블의 The Pink Panther Suite가 연주되고, 마지막 곡으로는 연주자 전원이 함께 무대에 올라 Have yourself A Merrt Little Christmas, Scabrough fair, Sleigh Ride Samba를 연주한다.



서영선 앙상블 벨르 음악감독은 “열정으로 함께 연습한 소중한 연주에 관심을 가져주시길 바란다”며 “이날 연주를 듣고 따뜻함을 담아 가셨으면 좋겠다”고 말했다.



이번 공연은 전석 무료로 진행되며 단 미취학 아동은 입장이 제한된다. 공연 문의 010-2727-1018.



김귀현기자 k2@gnnews.co.kr





