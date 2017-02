홈 > 문화 > 문화종합 함안문예회관 22일 ‘송인섭 재즈 트리오’ 공연 여선동 | sundong@gnnews.co.kr 승인 2017.02.19 21:32:37 함안군은 매월 마지막 주 수요일 ‘문화가 있는 날’을 맞아 오는 22일 오후 7시 30분 함안문화예술회관 대공연장에서 ‘송인섭 재즈트리오’의 하우스콘서트 공연을 선보인다.



리더 송인섭과 드러머 김대호, 피아니스트 전용준으로 구성된 ‘송인섭 트리오’는 음표보다 쉼표에 더 많은 집중과 노력을 기울이며 모든 순간을 담아내는 모습을 청중들에게 전달하고 있다.



리더이자 베이스를 맡은 송인섭은 네덜란드 암스테르담 콘서바토리를 졸업했으며 2011년 European Keep an eye Jazz award에서 대상을, 2012년 Agata Swieton Quartet Leiden Jazz Competition에서 인기상을 각각 수상했다. 각종 재즈 페스티벌에 참여해오며 콘세르트헤바우홀, 반 고흐 뮤지엄에서 공연을 가진 바 있다.



드러머 김대호는 서울예술대학을 졸업하고, 2002 뮤지컬 ‘동숭동 연가2’, 장기호(KIO) ‘Chagall out of town’, 김동률 ’For You’, 권진원 ‘나무’, 2010 뮤지컬 ‘The Covenant Journey, NY’, 2011 유키구라모토와 친구들 공연에 세션으로 함께 했다.



피아니스트 전용준은 서울예술대학을 졸업했으며, 1집 ‘Don’t bother me anymore(2014)’, 2집 ‘Chromatic DNA(2016)’를 발매했다. 2010 제1회 한양대재즈콩쿠르 1위, 2010 제1회 맥재즈콩쿠르 개인부문 2위를 수상했으며 이소월, 허소영, 신현필 등 많은 가수들의 앨범 등에 참여했다.



연주자와 관객의 소통의 시간이자 생생한 감동의 라이브를 만날 수 있는 ‘하우스콘서트’는 매월 정기적으로 함안문화예술회관에서 열리고 있다. 관객은 객석의자가 아닌 무대 위에 앉아 공연을 관람함으로써 악기의 떨림과 연주자의 작은 숨소리, 땀방울 하나까지 온몸으로 생생하게 느끼며 새로운 경험을 할 수 있다.



입장료는 1000원으로 예매는 인터넷과 전화, 현장에서 가능하며 취학아동인 8세 이상 입장가능하다. 공연과 예매에 관한 자세한 사항은 함안문화예술회관 홈페이지(www.hamanart.or.kr) 또는 전화(☎580-3608, 3613)로 문의하면 된다.



