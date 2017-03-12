Çå¹ýÀçÆÇ¼ÒÀÇ ´ëÅë·É ÅºÇÙ ÀÎ¿ë ¼±°í·Î Á¶±â´ë¼±ÀÌ Çö½ÇÈµÇ¸é¼ È«ÁØÇ¥ °æ³²µµÁö»çÀÇ ´ë¼±Ãâ¸¶ °á´ÜÀÌ ‘ÃÊÀÐ±â’¿¡ µé¾î°¬´Ù.
±×µ¿¾È È« Áö»ç´Â ´ë¼±Ãâ¸¶¸¦ ¼µÎ¸¦ °æ¿ì ÅºÇÙÀÎ¿ë°ú Á¶±â´ë¼±À» ±âÁ¤»ç½ÇÈÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ºñÄ¥ °ÍÀ» °æ°ÔÇÏ¸é¼ °ø½ÄÀûÀÎ Ãâ¸¶¼±¾ðÀ» ¹Ì·ï¿Ô´Ù. ±×´Â ÀÌ´Þ ÃÊ ÇÑ ¹æ¼Û¿¡¼ “Áö±Ý ´ëÅë·É ÅºÇÙ ¿ÍÁßÀÎµ¥ ‘³ª ´ëÅë·É ÇÏ°Ú´Ù’´Â ¼Ò¸®¸¦ ÇÏ´Â °Ç ¿¹ÀÇ°¡ ¾Æ´Ï´Ù”°í Çß´Ù. ÀÚ½ÅÀÌ ¸ö´ã°í ÀÖ´Â Á¤´çÀÇ ´ëÅë·É ÅºÇÙ ±¹¸éÀÌ¶ó´Â Á¡À» °Å·ÐÇÏ¸ç ‘¿¹ÀÇ’¸¦ ³»¼¼¿î °ÍÀÌ´Ù. ±×·¯³ª Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò°¡ ÅºÇÙ°áÁ¤À» ³»¸®¸é¼ ‘Á·¼â’°¡ Ç®¸®°Ô µÆ´Ù.
ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ ÀÌ¹øÁÖºÎÅÍ ´ë¼±Ã¼Á¦¿¡ µ¹ÀÔÇÏ´Â µî ÃË¹ÚÇÑ ´ë¼±½ºÄÉÁÙµµ È« Áö»çÀÇ °á´ÜÀ» ¾Ð¹ÚÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹´çÀº 13ÀÏ ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ 15ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã±îÁö ÈÄº¸ÀÚ µî·ÏÀ» ¹Þ´Â´Ù. 16ÀÏ ÈÄº¸ÀÚ ÇÕµ¿¿¬¼³È¸¸¦ ÇÑ µÚ 17ÀÏ ¿©·ÐÁ¶»ç ¿¹ºñ°æ¼±(ÄÆ¿ÀÇÁ)À» ÁøÇàÇÑ´Ù. ´ëÅë·É ÈÄº¸´Â 31ÀÏ Àü´ç´ëÈ¸¿¡¼ ÃÖÁ¾ ¼±Á¤ ¹ßÇ¥ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
È« Áö»çÀÇ ¹ß¸ñÀ» Àâ°í ÀÖ´Â ´ç¿ø±Ç Á¤Áöµµ Ç®·È´Ù. ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ºñ´ëÀ§´Â ÀÌ³¯ È« Áö»çÀÇ ´ç¿ø±ÇÀ» ÀÏ½ÃÀûÀ¸·Î È¸º¹½ÃÅ°±â·Î °áÁ¤Çß´Ù. ±è¸í¿¬ ´ëº¯ÀÎÀº “À±¸®À§ ±ÔÁ¤ 30Á¶¿¡ ÀÇÇØ ´ë¹ý¿ø ÆÇ°á¶§±îÁö È« Áö»çÀÇ ´ç¿ø±Ç Á¤Áö Â¡°è¸¦ Áß´ÜÇÏ±â·Î Çß´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù. ±è ´ëº¯ÀÎÀº “´ë¹ý¿ø ÆÇ°áÀÌ ³²¾ÆÀÖ±â ¶§¹®¿¡ Â¡°è¸¦ Ãë¼ÒÇÏ±ä ¾î·Æ´Ù”¸ç “´ç¿øÀÚ°ÝÀ» ÀÏ½ÃÀûÀ¸·Î È¸º¹½ÃÄÑÁÖ´Â °Í”ÀÌ¶ó°í Ãß°¡·Î ¼³¸íÇß´Ù. È« Áö»ç´Â ÀÌ³¯ ´çÀÇ °áÁ¤¿¡ ´ëÇØ “´ç¿ø±ÇÀ» È¸º¹½ÃÄÑÁØ ´ç¿¡ °¨»çµå¸°´Ù”¸ç È¯¿µÀÇ ¶æÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù.
ÅºÇÙ, ´ç¿ø±Ç µî ´ë¼±Ãâ¸¶ÀÇ °É¸²µ¹ÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ Á¦°ÅµÊ¿¡ µû¶ó °á±¹ È« Áö»çÀÇ ´ë¼± Ãâ¸¶´Â º»ÀÎÀÇ ÃÖÁ¾ °á½É¸¸ ³²°Ü ³õÀº ¼ÀÀÌ´Ù.
È« Áö»çÀÇ Á¤Ä¡Àû ¹ß¾ðµµ º¸´Ù ±¸Ã¼ÈµÇ°í ÀÖ´Ù. ±×´Â Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò°¡ ´ëÅë·ÉÀ» ÆÄ¸éÇÑµ¥ ´ëÇØ “Àâ¹üµé¿¡°Ô³ª Àû¿ëµÇ´Â ±¥¾ÂÁË°¡ ÁÖ·ù¸¦ ÀÌ·é °¨Á¤ ¼¯ÀÎ ¿©·ÐÀçÆÇ”ÀÌ¶ó°í ºñÆÇÇß´Ù. È« Áö»ç´Â 12ÀÏ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ±ÛÀ» ¿Ã·Á “¹Ú±ÙÇýÁ¤ºÎ 4³â µ¿¾È ¹ÞÀº ÇÌ¹ÚÀº DJ,³ë¹«Çö Á¤ºÎ 10³âµ¿¾È ¹ÞÀº ÇÌ¹Úº¸´Ù ´õ Èûµé¾î ¹Ú±ÙÇý ÆíÀ» µé¾î¾ßÇÒ ÀÌÀ¯´Â ¾øÁö¸¸ ±×·¡µµ ¹Ú±ÙÇý´Â ¹®È´ëÇõ¸í ±¤Ç³¼Ó¿¡¼ ½Ç°¢ÇÑ À¯¼Ò±â¸¦ ¿¬»ó½ÃÅ²´Ù”°í Çß´Ù. ±×·¯¸é¼ “ÇåÀçÀÇ ÆÄ¸é°áÁ¤¹®Àº Àâ¹üµé¿¡°Ô³ª Àû¿ëµÇ´Â ±¥¾ÂÁË°¡ ÁÖ·ù¸¦ ÀÌ·é °¨Á¤ÀÌ ¼¯ÀÎ ¿©·ÐÀçÆÇÀÌ¶ó´Â ´À³¦À» Áö¿ï¼ö ¾ø´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.
È« Áö»ç´Â ±×µ¿¾È ´ëÅë·É ÅºÇÙ¿¡ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ÀÔÀåÀ» ¿©·¯ Â÷·Ê ÇÇ·ÂÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. °¢Á¾ ¾ð·Ð ÀÎÅÍºä¿¡¼ ±×´Â “´ëÅë·ÉÀÌ ±¹Á¤À» ÇÏ¸é¼ ÇãÁ¢ÇÑ ¿©ÀÚÇÏ°í ÀÎ»ç¿Í Á¤Ã¥À» ³íÀÇÇÑ °ÍÀº Á¤Ä¡Àû ÅºÇÙ°¨ÀÌ´Ù”¸é¼µµ “Á¤Ä¡ÀûÀ¸·Î´Â ¹«´ÉÇÏÁö¸¸, »ç¹ýÀûÀ¸·Î ³ª»Û ÁþÀ» ÇÏÁö´Â ¾Ê¾Ò´Ù”°í ÅºÇÙ ÀÎ¿ë¿¡´Â ºÎÁ¤Àû °ßÇØ¸¦ º¸¿´´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ±×´Â “ºÒº¹ÇÒ ¼ö ¾ø´Â °ÍÀÌ »ç¹ý±ÇÀÇ µ¶¸³ÀÌ´Ùº¸´Ï ¹Þ¾ÆµéÀÌÁö ¾ÊÀ» ¼ö ¾ø´Ù. ±×·¡¼ ÇåÀç°áÁ¤Àº À¯°¨ÀÌÁö¸¸ ¹Þ¾ÆµéÀÎ´Ù°í ÇÑ °ÍÀÌ´Ù”°í Çß´Ù. ÇåÀçÀÇ ÅºÇÙ ÀÎ¿ë ¼±°í Á÷ÈÄ¿¡´Â ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ “À¯°¨½º·´Áö¸¸ ÇåÀç °áÁ¤Àº ¹Þ¾ÆµéÀÎ´Ù. ÀÌÁ¦´Â ´ë¶õ´ëÄ¡(ÓÞÕ¯ÓÞö½, Å« ³¸®°¡ ÀÏ¾î³µÀ» ¶§´Â Å©°Ô ÅëÄ¡ÇØ¾ß ÇÑ´Ù)¸¦ ÇØ¾ß ÇÒ ¶§´Ù”´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.
È« Áö»ç´Â ÇÑ±¹ÀÇ Çö½Ç¿¡ ´ëÇØ¼´Â “Áß±¹ÀÇ ¹®ÈÇõ¸íÀ» ¿¬»ó½ÃÅ²´Ù”°í ºÐ¼®Çß´Ù. È« Áö»ç´Â “¹®È´ëÇõ¸íÀÇ ±¤Ç³À¸·Î ¸ðÅÃµ¿ÀÌ ÀçÁý±ÇÇÏ¿´Áö¸¸ È¥¶õ°ú ±â¾Æ´Â °è¼ÓµÇ¾ú´Ù”¸ç “ÇöÀç Áß±¹¹ø¿µÀÇ ¸ðÅÂ´Â ¸ðÅÃµ¿ÀÌ ¾Æ´Ñ ¸ðÅÃµ¿ »çÈÄ À¯¼Ò±â¿Í ³ë¼±ÀÌ °°¾Ò´ø µî¼ÒÆòÀÇ ¾÷ÀûÀÌ¿´´Ù´Â °ÍÀ» ¿ì¸®´Â ¾Ë¾Æ¾ß ÇÑ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù. ÀÌ¾î ±×´Â “´Ù½Ã ÁÂÆÄ±¤Ç³ÀÇ ½Ã´ë·Î °¡°ÔµÇ¸é ´ëÇÑ¹Î±¹Àº ´õ Å« È¥¶õÀ¸·Î °¥¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù”°í °æ°íÇß´Ù.
È« Áö»çÀÇ ÀÌ°°Àº ¹ß¾ðÀº ´ëÅë·É ÆÄ¸éÀ» È¯¿µÇÑ ¹Ù¸¥Á¤´ç°ú Â÷º°ÈÇÏ¸é¼ »ó½ÉÇÏ°í ºÐ³ëÇÑ ¿ìÆÄÁø¿µÀ» Àç°áÁý½ÃÅ°·Á´Â ÀÇµµ·Î ÀÐÈù´Ù. ±×´Â ÃÖ±Ù ¾ð·Ð ÀÎÅÍºä¿¡¼ ÅºÇÙÁ¤±¹ ÀÌÈÄ “°·ÂÇÑ ¸®´õ½ÊÀ» °¡Áø ¿ìÆÄ ÁöµµÀÚ°¡ ³ª¿Í¼ º¸¼öÃþ Àç°áÁýÀ» ÀÌ·ï¾ß ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. È« Áö»ç´Â “±¹¹ÎµéÀÌ ¿ìÆÄ Á¤ºÎ¸¦ ºÒ½ÅÇßÁö¸¸, ¿ìÆÄ ÀüÃ¼¸¦ ºÒ½ÅÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï°í ¹Ú±ÙÇýÁ¤ºÎ¸¦ ºÒ½ÅÇÑ °Í”ÀÌ¶ó¸é¼ “´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ¿ìÆÄ Á¤ºÎ°¡ ÀÏ¾î¼³ ¼ö ÀÖ´Â ´ë¿ÜÀûÀÎ Á¶°ÇÀº ÃæÁ· µÅ ÀÖ´Ù”°í Á™´Ù.
±×´Â “´Ù¸¸ Ã¶ÀúÇÏ°Ô (ÃÖ¼ø½Ç) ±¹Á¤³ó´Ü »çÅÂÀÇ Ã¥ÀÓ ¾ø´Â »ç¶÷µéÀÌ ´ë¼±À» Ä¡·¯¾ß ÇÑ´Ù”¸ç “±¹Á¤³ó´ÜÀÇ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´Â »ç¶÷µéÀº (Á¤Ä¡)2¼±À¸·Î ¹°·¯³ª´Â °Ô ¸Â´Ù”¸ç “Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â »ç¶÷µéÀÌ Ç¥¸¦ ´Þ¶ó°í È£¼ÒÇÏ´Â °Í ÀÚÃ¼°¡ ÄÚ¹Ìµð´Ù. (±¹Á¤³ó´Ü) Ã¥ÀÓÀÚµéÀÌ 2¼±À¸·Î ¹°·¯³ª¾ß º¸¼ö ¿ìÆÄ °áÁýÀº ¹°·Ð ¿ìÆÄ°¡ ÀçÁý±ÇÇÏ´Â µ¥µµ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù. ÀÌ´Â »ç½Ç»ó ¿©±Ç À¯·ÂÁÖÀÚ·Î °Å·ÐµÇ´Â È²±³¾È ´ëÅë·É ±ÇÇÑ´ëÇà°ú °ú°Å »õ´©¸®´ç(Çö ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç) ÇÙ½ÉÀÎ»çµéÀÇ ´ë±ÇµµÀü¿¡ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ÀÎ½ÄÀ» µå·¯³½ °ÍÀ¸·Î ÇØ¼®µÈ´Ù.
È« Áö»ç Ãø °ü°èÀÚ´Â “È« Áö»çÀÇ ±×µ¿¾È Á¤Ä¡Àû Çàº¸´Â ´ë¼±Ãâ¸¶¿¡ ¸ÂÃçÁ® ÀÖ´Â °ÍÀÌ »ç½ÇÀÌ´Ù”¸ç “Á¶±â ´ë¼±ÀÌ È®Á¤µÆ±â ¶§¹®¿¡ °á´ÜÀÇ ¼ø°£ÀÌ °ð ¿À°Ô µÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÑ´Ù”°í Çß´Ù.
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