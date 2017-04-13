ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç °æ³²µµ´ç(À§¿øÀå ±è¼ºÂù)Àº 12ÀÏ ¿ÀÈÄ µµ´ç 5Ãþ °´ç¿¡¼ Á¦19´ë ´ëÅë·É ¼±°Å ÇÊ½ÂÀ» À§ÇÑ ‘°æ³²¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÈ¸ ¼¹ÎÈñ¸ÁÄ·ÇÁ’È¸ÀÇ ¹× Ãâ¹ü½ÄÀ» °¡Á³´Ù.
¼±´ëÀ§´Â ¼¹ÎÀÌ Àß »ì°í ¼¹Î¿¡°Ô Èñ¸ÁÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ‘¼¹ÎÈñ¸ÁÄ·ÇÁ’·Î Áö¿ª Áß½ÉÀÇ ÇöÀå¹ÐÂøÇü ¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÈ¸·Î ±¸¼ºÇß´Ù.
¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÀåÀº ±è¼ºÂù µµ´çÀ§¿øÀå, µµ³» ÃÖ´Ù¼±ÀÇ¿øÀÎ ÀÌÁÖ¿µ ±¹È¸ÀÇ¿ø, ±èÅÂÈ£ Àü ÃÖ°íÀ§¿ø, ¿ÜºÎÀÎ»ç·Î Ã¢¿ø´ëÇÐ±³ ÃÑÀåÀ» Áö³½ ÀÌÂù±Ô ÃÑÀå µî 4¸íÀ¸·Î ²Ù·È´Ù.
¼±°Å´ëÃ¥ºÎÀ§¿øÀå¿¡´Â ÇöÁ÷ ±¹È¸ÀÇ¿ø°ú °¢ Áö¿ªÀÇ ´ç¿øÇùÀÇÈ¸¿î¿µÀ§¿øÀåÀ» ¼±ÀÓÇß´Ù.
ÃÑ°ý¼±°Å´ëÃ¥º»ºÎÀå¿¡´Â ¹Úµ¿½Ä °æ³²µµÀÇÈ¸ÀÇÀå°ú ÀÌÃá¿Á Àü °æ³²µµÀÇ¿ø, ³²±æ¿ì Àü °æ³²µµÀÇ¿ø, ¿ÀÅÂ¿Ï Àü °æ³²µµ Á¤¹«Á¶Á¤½ÇÀå µî Áö¿ª ÇöÀåÈ°µ¿ Áß½ÉÀÇ ¼±°Å¿îµ¿À» À§ÇØ ½Ç¹«ÇüÀ¸·Î ±¸¼ºÁ™´Ù.
À§¿øÈ¸´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ ¹ßÀü°ú ±¹¹Î ¾ÈÀü µî ±¹¹Î »ýÈ°°ú ¹ÐÁ¢ÇÑ ¾Èº¸À§¿øÈ¸, ¹Î»ý°æÁ¦·ÀÏÀÚ¸®À§¿øÈ¸, ¼¹Î°ø°¨À§¿øÈ¸, Áö¿ª¹ßÀüÀ§¿øÈ¸, ¹ý·üÁö¿øÀ§¿øÈ¸ µî 5°³ À§¿øÈ¸¸¦ µÎ¾ú´Ù. ¶Ç Áö¿ª¿¡¼ ½ÇÁúÀûÀÎ ÇöÀåÀÇ ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ ´ëÃ¥À» °±¸ÇØ ¼¹ÎÀÌ Æí¾ÈÇÑ »çÈ¸¸¦ ¸¸µé±â À§ÇØ °¢ ºÐ¾ßº° 23°³ Æ¯º°À§¿øÈ¸¸¦ µÎ¾ú´Ù.
°í¹®´ÜÀº Àü ±¹È¸ÀÇ¿øÀÌ, ÀÚ¹®´ÜÀº Àü ½ÃÀå·±º¼ö ¹× µµÀÇÈ¸ÀÇÀå, µµ´ç »ç¹«Ã³Àå Ãâ½ÅÀÌ ¸Ã¾Ò´Ù.
±è¼ºÂù µµ´çÀ§¿øÀåÀº “¼±´ëÀ§ Ãâ¹ü½ÄÀ» ±âÁ¡À¸·Î °æ³²¿¡¼ºÎÅÍ ½Â¸®ÀÇ ¹Ù¶÷À» ÀÏÀ¸ÄÑ Àü±¹À¸·Î È®»ê½ÃÄÑ Á¦19´ë ´ë¼±¿¡¼ ²À ½Â¸®ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀüÃ¼´ç¿øÀÌ ÇÏ³ª µÇ¾î ¶Û °Í”ÀÌ¶ó°í °¢¿À¸¦ ´ÙÁ³´Ù.
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