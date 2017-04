제12회 코리안 드림 신포니에타 정기연주회가 오는 25일 오후 7시 30분 마산 3·15아트센터 소극장에서 열린다.



코리안 드림 신포니에타는 경남·부산지역에서 활동하는 연주자들로 구성된 실내악단으로 매해 정기연주회, 청소년을 위한 해설이 있는 음악회, 음악 소외계층을 위한 찾아가는 음악회 등 다양한 예술 활동을 펼치고 있다.



이번 공연에서는 헨델의 합주 협주곡 중 가장 많이 연주되는 Op.6 No.4 in a minor와 림스키 코르사코프와 리아도프, 보로딘, 글라즈노프가 그들의 후원자에게 헌정한 현악 4중주인 String Quartet on a theme ‘B-La-F’, 그리고 Max Bruch가 14살 때 작곡한 것으로 알려진 String Quartet No.1 in c minor op.9까지 총 3곡을 연주한다.



한편 이날 공연은 무료로 진행된다. 문의 289-7745.



