지난 16일 막을 올린 2017 창원국제실내악축제가 오는 26일이면 음악여행을 마감한다. ‘10일간의 음악여행’이라는 주제로 이번 축제는 테마에 음악과 이야기를 함께 담았다. 앞으로 남은 사흘 간의 공연 중 주목할 만한 공연을 짚어본다.



◇창원지역 3개 대학 연합 오케스트라=네 번째 테마 ‘동행’ 속 공연이다. 경남대, 창원대, 창신대 등 3개 대학교에 뿌리를 둔 대학생, 교수의 연합 오케스트라 공연이 오는 24일 오후 4시 창원대학교 종합교육관 85호관에서 열린다.



김도기 창원대 음악학과 교수가 지휘를 맡고 베이스는 김의진 창신대 교수, 피아노는 백종국 창원대 음악대 학생이 3개 대학교 학생과 교수 연합 오케스트라와 함께 이번 공연을 이끈다.



김의진교수는 연세대 음대 성악과와 맨하탄 음대 석사과정 및 전문 연주자과정을 졸업했으며 베리알렉산더 국제 콩쿨 1위를 수상하고 현재 창신대 음악학과 교수 재직 중이다. 창원대 음악학과 4학년 백종국 씨는 음악콩쿠르 피아노부문에서 우수한 성적을 거두고 있다.



모차르트 ‘피가로의 결혼’ 서곡, 오페라 ‘세빌리아의 이발사’ 중 로시니 ‘소문은 미풍처럼’ 등으로 프로그램이 구성돼 있다. 창원지역 음악학과 학생들의 연주를 한 자리서 들을 수 있는 이번 공연은 무료로 진행된다.



◇창원시립교향악단 실내악팀=이날 3·15아트센터 소극장에서는 오후 7시 30분 창원시립교향악단 실내악 팀의 공연이 펼쳐진다. 현악 4중주, 목관 5중주, 금관 10중주, 타악기 앙상블 등 기존 음악회에서 만나기 어려운 편성이 관객을 사로잡을 예정이다.



창원시립교향악단은 2010년 7월 통합창원시로 출범, 2012년부터 새롭게 탄생한 한국 최초의 통합교향악단이자 국내 최대 편성을 갖춘 교향악단이다. 300회에 달하는 정기연주회를 개최해왔으며 국제무대에서도 명성을 쌓아가고 있다.



◇피아노 퀸텟=오는 25일 오후 7시 30분에는 3·15아트센터 소극장에 국내·외 최정상 아티스트들이 모인다. 피아노 퀸텟은 한국, 일본, 중국, 미국 출신의 연주자들로 구성됐으며 쇼팽, 글리에르, 브리튼, 슈베르트 등 다양한 곡을 통해 실내악의 정석을 보여줄 것으로 기대된다.



이번 공연에 참여하는 피아니스트 김영호는 12세에 이화 경향 콩쿠르 우승 후 도미, 다양한 활동을 펼쳤다. 다카시 쉬미츠는 6세에 바이올린 연주를 시작해 불과 3년 만에 일본 학생 바이올린 콩쿠르에서 우승, NHK 심포니 오케스트라와 함께 데뷔했다. 그는 일본이 낳은 최고의 바이올리니스트로 평가받는다.



닝 쉬는 유럽의 심포니 오케스트라에서 수석 비올라로 활동하는 중국 출신 비올라 연주자이다. Higher Institute of Music and Pedagogy(IMEP)에서 교수직을 맡고 있다. 양성원은 현재 연세대 음악대학 교수이자 영국 로열 아카데미의 초빙교수로 재직 중이며 LG체임버음악학교의 예술감독으로 활동하고 있다.



마이클 볼프는 9세 때 더블 베이스를 연주하기 시작해 13살에 솔리스트로 방송출연을 하면서 세상에 그의 이름을 알렸다. 그는 솔로이스트로서 수많은 오케스트라와 꾸준히 협연하고 있으며, 한국의 클래식 애호가들에게도 이름을 알렸다.



◇국내 작곡가 5인의 창작 실내악 공연=축제 마지막 날인 오는 26일 오후 2시 성산아트홀 전시장 로비에서는 한정훈, 강나루, 진규영, 전욱용, 최천희가 관객과 만난다.



첫 번째 무대는 한정훈 작곡가의 현악 4중주를 위한 ‘외갓집’으로 시작된다. 이어 강나루 작곡가의 피아노 트리오를 위한 ‘크로노스(Cronos)’가 연주된다. 주선율과 3도 음정의 반주 형태를 피아노와 현악기가 주고받는다.



세 번째 무대는 진규영 작곡가의 곡이다. 바이올린, 첼로 피아노를 위한 ‘고향의 정경(Landscape of country)’이다.



이어 전욱용 작곡가의 현악4중주를 위한 ‘바다(Die Welle)’가 연주된다. ‘Die Welle fur Streichquartett’는 파도를 통해 받은 단편적인 인상들을 현악기 기법을 통해 짧은 악장으로 표현한 작품이다.



마지막 곡은 작곡가 최천희의 현악4중주를 위한 ‘창원 산조(Changwon San-Jo)’이다. 한국전통음악의 기악독주곡 형식인 산조를 서양음악의 현악4중주에 활용했다.



