홈 > 사회 > 사회종합 경남도, 2017년 BEST 공중화장실 선정 창원 경화·밀양역, 거제 명사해수욕장 창녕 석빙고 합천 황산 5개소 최창민 | cchangmin@gnnews.co.kr 승인 2017.09.06 22:56:44 경남도는 공중화장실 문화수준 향상을 위해 청결하고 안전한 아름다운 공중화장실 5개소를 ‘BEST 공중화장실’로 선정했다.



이는 우수한 공중화장실 문화 정착을 위하여 시 군에서 추천한 공중화장실을 대상으로 공공성, 환경성, 관리성, 편리성 4개 분야를 평가, 2003년부터 선정해 오고 있다.



BEST 공중화장실로 선정되면 명패가 수여되고 2018년도 공중화장실 문화개선사업비 우선지원 대상으로 선정된다. 사업비는 공중화장실 신축의 경우 3000만 원, 개보수의 경우 900만 원을 지원받을 수 있다.



이번에 선정된 창원 경화역, 밀양 밀양역, 거제 명사해수욕장, 창녕 석빙고, 합천 황산 공중화장실은 청결과 안심벨 설치로 호응을 얻었다.



이들 화장실은 청결관리는 기본이고, CCTV(안심벨)설치, 편의용품구비, 장애인 시설 및 편의시설(선반, 귀저기갈이대 등) 설치 등 공중화장실의 품격을 한 단계 높인 화장실이다.



BEST 공중화장실은 선정 후 3년 경과 후 현지평가를 통하여 재지정 또는 해지할 예정이다.



도는 올해 선정된 5개소를 포함하여 45개소의 BEST 공중화장실을 지정 관리함으로써, 범도민 관심 제고 및 경남도 공중화장실 문화수준 향상을 위해 지속적인 노력을 하고 있다.



신창기 경남도 수질관리과장은 “공중화장실은 그 지역의 문화수준을 가늠하는 척도로 아름답고 이용이 편리한 화장실 보급도 중요하지만, 아름다운 화장실 문화정착을 위해 이용객들이 주인의식을 가지고 깨끗이 사용해 주시길 바란다”고 말했다.



최창민기자 cchangmin@gnnews.co.kr

<저작권자 © 경남일보 무단전재 및 재배포금지> 최창민의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)