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½ÂÀÎ 2017.09.13  23:07:04
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn
ÁøÁÖ½Ã¹Î»ó ¼ö»ó´ë»óÀÚ¸¦ ³õ°í Áö¿ª»çÈ¸¿¡¼­ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.

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1. Á¾ºÏ ³ðµéÀº °ø»êÈ­µÇ¾îµµ ¹Ýµå½Ã Á×À½
ÁÂÆÄ »¡°»ÀÌ Á¾ºÏ³ðµé¾Æ »õ³¢µé¾Æ ³×µéÀº ¹Ýµå½Ã Á×´Â´Ù!!!
Á¾ºÏ ¾ÕÀâÀÌ³ðµé¾Æ ³×µéÀÌ Á×´Â °Å ¸ð¸£Áö?
º£Æ®³² °ø»êÈ­ ¾ÕÀâÀÌµéÀÌ °ø»êÈ­µÈÀÌÈÄ¿¡ Ã³ÇüµÇ´Â ¾Æ·¡ »çÁøÀ» ºÁ¶ó °³˜¹ÀÌµé¾Æ

2. Àü¶óµµ³ðµé¾Æ ³×µéµµ Á×ÀÎ´Ù°í ±èÁ¤ÀÏÀÌ À¯ÈÆÀ» ³»¸°°Å ¸ð¸£³Ä?
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ÀÌ¹ø¿¡ Àå¼ºÅÃ Ãø±ÙÀÌ ¸Á¸íÇØ¼­ ±èÁ¤ÀÏÀÌ »ì¾Æ »ýÀü¿¡ °£ºÎÈ¸ÀÇ¿¡¼­ ÀûÈ­ÅëÀÏÀÌ µÇ°Åµç ¿ì¼± ³²Á¶¼±¿¡ Àü¶óµµ ¾¾ºÎÅÍ ¸»·Á¶ó°í Çß´Ù ÀüÇÑ´Ù..

ÀÌÀ¯ÀÎÁï Àü¶óµµ´Â ¿¹ÀüºÎÅÍ Á¤ºÎ¸¦ ºñÆÇÇÏ°í µ¥¸ð¸¦ ÀÏ»ïÀ¸´Ï
Àü¶óµµÃâ½ÅµéÀº °íÀ§Á÷¿¡ °í¿ëÇØ¼­µµ ¾ÈµÇ°í ¼öµµÆò¾ç¿¡ ¹ßµµ ¸øºÙÀÌ°Ô ÇÏ¶ó°í ÀüÇß´Ù..

±×¸®°í ÇÑ³ª´çÀÌ³ª º¸¼öµéÀº ±×·¡µµ ³ª¶ó¸¦ °ÆÁ¤ÇÏ´Â »ç¶÷µéÀÌ´Ï ÇùÁ¶¸¸ ÇÑ´Ù¸é »ì·ÁµÖµµ ÁÁÁö¸¸ ¾ß´çÀÌ³ª Æ¯È÷ ÅëÁø´ç °°Àº Á¾ºÏÁ¤´çµéÀº ±¹°¡¸¦ Àüº¹ÇÒ·Á°í ÇÏ´Ï ¾Æ¿¹ ´Ù ÃÑ»ì ½ÃÄÑ¹ö·Á¶ó..

±¹°¡¸¦ ºñ³­ ÇÏ´Â ÀÚµéÀº ÀûÈ­ÅëÀÏÀÌ µÇµµ µ¥¸ðÇÏ°í ºñÆÇÇÒÅ×´Ï ¹«Á¶°Ç »ì·ÁµÖ¼­´Â ¾ÈµÈ´Ù°í À¯¾ðÃ³·³ ºÏÇÑ °íÀ§Á÷µé ÇÑÅ× ÈÆ½ÃÇÞ´Ù°í ÀüÇÑ´Ù


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¸ê°ø°ø¼ö ÀÛ¼ºÀÏ 17-09-06 02:16
ºÏ±«°¡ »¡°»ÀÌµéÀ» Ã³´ÜÇÏ´Â ÀÌÀ¯.
1 ÇÑ¹ø ¹è½ÅÀÚ´Â ¶Ç ¹è½ÅÇÑ´Ù.
2 °øÀÛ±ÝÁØ°Å ÈçÀû ¾ø¾Ö±â À§ÇØ.
3 ÀÚº»ÁÖÀÇ ³«¿Àº´ »¡°»ÀÌµé, °ø»êÁÖÀÇ ¿¡¼­ »ì·Á³öµµ ¹ä¹ú·¹¹Û¿¡ ÇÒÁÙ ¾Æ´Â°Å ¾ø±â ¶§¹®¿¡


¸»¸¸ÇÏ¸é È£³²Ç²´ëÁ¢ ¾¾ºÎ¶ö»õ³¢ ´ëÇÑ¹Î±¹ ÁýÀ» °¡Àå¸¹ÀÌ°¡Áø»ç¶÷1À§¿¡¼­ 10À§±îÁö°¡ °ÅÀÇ Àü¶óµµ»ç¶÷ÀÌ´Ù ½ÉÁö¾î 1659Ã¤°¡Áø»ç¶÷µµÀÖ´Ù
ÁýÇÑÃ¤2¾ïÀÌ¶óµµ3000¾ïÀÌÁö¸¸ ±×·¯³ª ¸¸ÀÏÀüÀïÅÍÁ³´ÙÇÏ¸é ÀÌ°ÇÈñÀç»êº¸´Ù ÈÎ¾À¸¹´Ù »ï¼ºÀüÀÚÁÖ½ÄÀº ÀüÀïÅÍÁö¸é °ÅÀÇ¸î¸¸¿ø¼öÁØÀ¸·Î¶³¾îÁø´Ù
ÀÌ°ÇÈñÀç»êµµ Ãµ¾ï¿øÁ¤µµ¹Û¿¡¾ÊµÈ´Ù ÀÌµéÁÖÅÃÀº ´ëºÎºÐ ¼öµµ±Ç¿¡°¡Áö°íÀÖ±â¿¡ »ç½Ç»ó 1Á¶¾ïÀç»êÀº µÈ´Ù ±×·±µ¥ ÀÌ»õ³¢´Â ÀÔ¸¸¶¼¸é Àü¶óµµÇª´ëÁ¢
È£³²È¦´ëÇÏ´Âµ¥ Áö±Ý ³²»ê¿¡¼­µ¹´øÁö¸é ³ë¼÷ÀÚ¸Ó¸®¿¡¸ÂÀ¸¸é °æ»óµµ BMW¿¡¸ÂÀ¸¸é Àü¶óµµ¶ó´Â ¸»Àº 10³âÀüºÎÅÍ ¼¼¼Ó¿¡ À¯ÇàÇÏ´Â¸»ÀÌ´Ù ³­ ¾ÈÃ¶¼ö¶ó´Â
¹«³úÇÑÀÌ ÀÌÁ¦ Á» Á¤Ä¡¸¦ ¶°³ª¼­¸éÇÑ´Ù ±×¸®°í ³­ ±×ÀÚ°¡ ºÎ»êÃâ½ÅÀÌ¶ó ºÎ»êÀßºÁ´Þ¶ó´Â °ÍÀº Àý¶§¾Æ´Ï´Ù 1%µµ ¹Ù¶óÁö¾Ê´Â´Ù ´Ù¸¸ ¾ÈÃ¶¼ö¶ó´Â ¹«³úÇÑ
ÀÔ¿¡¼­ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÌ¶ó´Â ¸»ÀÌ ³ª¿ÔÀ¸¸é ÇÏ´Â°ÍÀÌ´Ù Áö±Ý¼¼»ó¿¡ Àü¶óµµÇª´ëÁ¢? ÀÌ»õ³¢´Â ¼¼»óµ¹¾Æ°¡´Â°É ¸ð¸¥´Ù °æ»óµµ ¹Ú±ÙÇý¸¦ ÇöÁ÷´ëÅë·É¿¡¼­²ø¾î³»¸°°Íµµ
Àü¶óµµÁ¶Á÷ÀÌ¾ú´Ù °í¿µÅÂ°¡5.18À¯°øÀÚ¾Æ´Ñ°¡? Áö±Ýµµ ±¹¹«ÃÑ¸®¿¡ ´ëÅë·Éºñ¼­½ÇÀå¿¡ ¹ý¹«Àå°ü¿¡ °ËÂûÃÑÀå ÀüºÎ Àü¶óµµ¾Æ´Ñ°¡?°æÂûÃ»ÀåÀÌ °æ»óµµ³Ä?±¹Á¤¿øÀåÀÌ
°æ»óµµ³Ä?°¨»ç¿øÀåÀÌ °æ»óµµ³Ä? Á¦¹ß ÀÖÁöµµ¾ÊÀº Áö¿ª°¨Á¤ÀÌ³ªÂ÷º°Àº ÀÌÁ¦ ÀÔ¹Û¿¡µµ ³»Áö¸»¾Æ¶ó ¹«³úÇÑ°°Àº º´½Å¾Æ!!! °æ»óµµ°¡ Àü¶óµµ¸¸Å­¸¸ ´ëÁ¢¹ÞÀ¸¸é ³­
ÀÌÁ¦ Á×¾îµµ ±¦Âú´Ù ÀÌ»õ±â¾ß!!!!¾ø´Â Áö¿ª°¨Á¤ÀÚÃ¼¸¦ ºÎÃß±â´ÂÀÚ´Â¹ÎÁ·¹Ý¿ªÀÚ·Î Ã³´ÜÇØ¾ßµÈ´Ù ±ØÇüÀ¸·Î
(2017-09-14 08:20:15)
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