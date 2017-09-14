ÁøÁÖ½Ã¹Î»ó ¼ö»ó´ë»óÀÚ¸¦ ³õ°í Áö¿ª»çÈ¸¿¡¼ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
13ÀÏ ÁøÁÖ½Ã¿Í ½Ã¹Î´ÜÃ¼ µî¿¡ µû¸£¸é ½Ã´Â Á¦17È¸ ÁøÁÖ½Ã¹Î»ó ¼ö»ó ´ë»óÀÚ·Î ÀçÀÏ±³Æ÷ÀÎ ±è¼ÒºÎ¾¾¸¦ ¼±Á¤ÇÏ°í, ÀÇÈ¸¿¡ µ¿ÀÇ¾ÈÀ» Á¦ÃâÇÑ »óÅÂÀÌ´Ù.
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±â¸²»óÀº ¼Ò³à»ó°ú °°ÀÌ ÀÏº»±º À§¾ÈºÎ ÇÇÇØ ÇÒ¸Ó´ÏµéÀÇ ¾ÆÇÄÀ» ¾Ë¸®±â À§ÇØ Á¦ÀÛÇÑ °ÍÀ¸·Î Áø½Ç±Ô¸í°ú °ø½Ä»çÁË, ¹ýÀû ¹è»ó µîÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ±¹¹ÎµéÀÇ ¿°¿øÀ» ´ã¾Æ ¸¸µç Á¶Çü¹°ÀÌ´Ù. ÁøÁÖÆòÈ±â¸²»ç¾÷È¸´Â “ÀÌ ¹®Á¦¸¦ °£°úÇÒ °æ¿ì ¼ö»ó´ë»óÀÚ¿¡ ´ëÇÑ °ËÁõ °úÁ¤¿¡µµ ÀÇ±¸½ÉÀ» °¡Áú ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù. ÁøÁÖ½Ã¹Î»óÀº 2001³âºÎÅÍ Áö¿ª»çÈ¸°³¹ß, ¹®È¿¹¼ú, »çÈ¸ºÀ»ç, ±³À°·Ã¼À° µî Á¦¹ÝºÐ¾ß¿¡¼ ÁøÁÖ½ÃÀÇ ¸í¿¹¿Í Áö¿ª»çÈ¸ ¹ßÀüÀ» À§ÇØ ±â¿©ÇÑ °øÀÌ ¸¹Àº ÀÚ¿¡°Ô ÁÖ¾îÁø´Ù. ÇÑÆí ½Ã°¡ ½ÃÀÇÈ¸¿¡ Á¦ÃâÇÑ ÁøÁÖ½Ã¹Î»ó ¼ö»ó´ë»óÀÚ µ¿ÀÇ¾ÈÀº 14ÀÏ ½ÃÀÇÈ¸ º»È¸ÀÇ¿¡¼ ´Ù·ïÁú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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