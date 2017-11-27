³óÃÌÁö¿ªÀÇ ÀáÀç·Â°ú °íÀ¯ÀÇ Æ¯¼ºÀ» »ì·Á ¸é¼ÒÀçÁö Áß½É±â´ÉÀ» °ÈÇÏ´Â ÇÏµ¿±º ¾çº¸¸é ³óÃÌÁß½ÉÁö È°¼ºÈ»ç¾÷ÀÌ º»°Ý ÃßÁøµÈ´Ù.
³óÃÌÁß½ÉÁö È°¼ºÈ»ç¾÷Àº ³óÃÌÀÇ °ÅÁ¡Áö¿ªÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ±³À°·¹®È·º¹Áö·°æÁ¦ µîÀÇ Áß½É±â´ÉÀ» °ÈÇÏ°í ¹èÈÄ¸¶À»·Î ±â´ÉÀ» ¿¬°èÇØ ÁÖ¹Î »îÀÇ Áú Çâ»óÀ» µµ¸ðÇÏ°íÀÚ ÃßÁøÇÏ´Â Á¤ºÎ °ø¸ð»ç¾÷ÀÌ´Ù.
ÇÏµ¿±ºÀº Áö³ÇØ ¾çº¸¸é ¿î¾Ï¸® ¸é¼ÒÀçÁö ÀÏ¿øÀÌ Á¤ºÎÀÇ ³óÃÌÁß½ÉÁö È°¼ºÈ»ç¾÷ ´ë»óÀ¸·Î ¼±Á¤µÅ Áö³´ÞºÎÅÍ º»°ÝÀûÀÎ »ç¾÷¿¡ Âø¼öÇØ ³»³â ¸» ¿Ï°øÇÏ±â·Î Çß´Ù.
±ºÀº ÀÌ »ç¾÷¿¡ ±¹·µµºñ, ±ººñ µî 59¾ï 5400¸¸¿øÀ» ÅõÀÔÇØ ¡âÁÖ¹Î ±âÃÊ»ýÈ°±â¹Ý È®Ãæ ¡â°æ°ü °³¼± ¡âÁö¿ª¿ª·® °È µî 3°³ ºÐ¾ß¿¡ 8°³ »ç¾÷À» ÃßÁøÇÑ´Ù.
¸ÕÀú ±âÃÊ»ýÈ° ±â¹ÝÈ®Ãæ »ç¾÷À¸·Î´Â ¿¬¸éÀû 560§³ ±Ô¸ðÀÇ ¹®È¼¾ÅÍ, º¹Áö¸ñ¿åÅÁ ¸®¸ðµ¨¸µ, °ÔÀÌÆ®º¼Àå, Ç²»ì°æ±âÀå, º¸Çà·Î ¹× ÅëÇà·Î Á¶¼º»ç¾÷ÀÌ ÃßÁøµÈ´Ù.
¶ÇÇÑ °æ°ü °³¼±»ç¾÷À¸·Î ÁÖ±³Ãµ ÀÏ¿ø¿¡ ±æÀÌ 1.5§°ÀÇ »ýÅÂ¼øÈ¯±æ°ú ¿¬¸éÀû 237§³ ±Ô¸ðÀÇ °¡·ÎÈ¯°æ °³¼±»ç¾÷ÀÌ ÃßÁøµÇ°í, Áö¿ª ÁÖ¹ÎµéÀÇ ÀÎ½ÄÀ» °³¼±ÇÏ´Â Áö¿ª¿ª·®°È »ç¾÷µµ ÁøÇàµÈ´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·Ã, ±ºÀº 24ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã ¾çº¸¸é ¹®Èº¹Áö¼¾ÅÍ¿¡¼ »ç¾÷ÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ÃßÁøÀ» ±â¿øÇÏ°í ÁÖ¹ÎµéÀÇ ÈÇÕÀ» ´ÙÁö´Â Áß½ÉÁö È°¼ºÈ»ç¾÷ ¾ÈÀü±â¿øÁ¦ ¹× ÁÖ¹Î ÇÑ¸¶´ç ÀÜÄ¡¸¦ ¿¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡´Â ±è´ëÇü ºÎ±º¼ö¸¦ ºñ·ÔÇØ Á¤ÀÇ±Ù ±ºÀÇÈ¸ ÀÇÀå, ÀÌ°©Àç µµÀÇ¿ø, ±èºÀÇÐ·ÇÏÀÎÈ£ ±ºÀÇ¿ø, °µ¿È ÇÑ±¹³ó¾îÃÌ°ø»ç ¼ºÎÁö»çÀå, ÀÌ±Ç±â ³óÇù ±ºÁöºÎÀå, ÀÌº´È£ ÃàÇùÁ¶ÇÕÀå µî ±â°ü·´ÜÃ¼Àå°ú ¾çº¸¸é À¯°ü±â°üÀå, ÁÖ¹Î µî 200¿©¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
¾çº¸¸é ³óÃÌÁß½ÉÁöÈ°¼ºÈ»ç¾÷ ÃßÁøÀ§¿øÈ¸(À§¿øÀå ±èÀç¼º)ÀÌ ÁÖ°üÇÑ ÀÌ³¯ Çà»ç´Â »ç¾÷ÀÇ ¼º°ø°ú ¾ÈÀüÀ» ±â¿øÇÏ´Â ¾ÈÀü±â¿øÁ¦¿¡ ÀÌ¾î ¾çº¸¸é Ç³¹°ÆÐÀÇ ÃàÇÏ °ø¿¬, °æ°úº¸°í, ÀÎ»ç¸», Ãà»ç, ±â°ø ½Ã»ð, ÁÖ¹Î ÇÑ¸¶´ç ÀÜÄ¡ ¼øÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù.
±è´ëÇü ºÎ±º¼ö´Â Ãà»ç¸¦ ÅëÇØ “ÀÌ¹ø ³óÃÌÁß½ÉÁö È°¼ºÈ»ç¾÷ÀÌ ¼º°øÀûÀ¸·Î ¿Ï·áµÇ¸é ÁÖ¹Î ¸ðµÎ°¡ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ýÈ°ÆíÀÍ ½Ã¼³°ú ¿¾ÇÇÑ ¹®È·º¹Áö ±â¹ÝÀÌ È¹±âÀûÀ¸·Î °³¼±µÅ Áö¿ª °æÁ¦ È°¼ºÈ´Â ¹°·Ð ÁÖ¹ÎÀÇ »îÀÇ Áú Çâ»ó¿¡ Å©°Ô ±â¿©ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¹®º´±â·ÃÖµÎ¿±âÀÚ
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|¾çº¸¸é ³óÃÌÁß½ÉÁö È°¼ºÈ»ç¾÷¿¡ °ü³» ±â°üÀå ¹× ÁÖ¹ÎµéÀÌ Ã¹ ˜·À» ¶°°í ÀÖ´Ù. ³óÃÌÁß½ÉÁö È°¼ºÈ»ç¾÷Àº ³óÃÌÀÇ °ÅÁ¡Áö¿ªÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ±³À°·¹®È·º¹Áö·°æÁ¦ µîÀÇ Áß½É±â´ÉÀ» °ÈÇØ ÁÖ¹Î »îÀÇ Áú Çâ»óÀ» µµ¸ð ÇÏ´Â Á¤ºÎ °ø¸ð»ç¾÷ÀÌ´Ù. /»çÁøÁ¦°ø=ÇÏµ¿±º