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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.27  05:12:53
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn

³óÃÌÁö¿ªÀÇ ÀáÀç·Â°ú °íÀ¯ÀÇ Æ¯¼ºÀ» »ì·Á ¸é¼ÒÀçÁö Áß½É±â´ÉÀ» °­È­ÇÏ´Â ÇÏµ¿±º ¾çº¸¸é ³óÃÌÁß½ÉÁö È°¼ºÈ­»ç¾÷ÀÌ º»°Ý ÃßÁøµÈ´Ù.

³óÃÌÁß½ÉÁö È°¼ºÈ­»ç¾÷Àº ³óÃÌÀÇ °ÅÁ¡Áö¿ªÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ±³À°·¹®È­·º¹Áö·°æÁ¦ µîÀÇ Áß½É±â´ÉÀ» °­È­ÇÏ°í ¹èÈÄ¸¶À»·Î ±â´ÉÀ» ¿¬°èÇØ ÁÖ¹Î »îÀÇ Áú Çâ»óÀ» µµ¸ðÇÏ°íÀÚ ÃßÁøÇÏ´Â Á¤ºÎ °ø¸ð»ç¾÷ÀÌ´Ù.

ÇÏµ¿±ºÀº Áö³­ÇØ ¾çº¸¸é ¿î¾Ï¸® ¸é¼ÒÀçÁö ÀÏ¿øÀÌ Á¤ºÎÀÇ ³óÃÌÁß½ÉÁö È°¼ºÈ­»ç¾÷ ´ë»óÀ¸·Î ¼±Á¤µÅ Áö³­´ÞºÎÅÍ º»°ÝÀûÀÎ »ç¾÷¿¡ Âø¼öÇØ ³»³â ¸» ¿Ï°øÇÏ±â·Î Çß´Ù.

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¸ÕÀú ±âÃÊ»ýÈ° ±â¹ÝÈ®Ãæ »ç¾÷À¸·Î´Â ¿¬¸éÀû 560§³ ±Ô¸ðÀÇ ¹®È­¼¾ÅÍ, º¹Áö¸ñ¿åÅÁ ¸®¸ðµ¨¸µ, °ÔÀÌÆ®º¼Àå, Ç²»ì°æ±âÀå, º¸Çà·Î ¹× ÅëÇà·Î Á¶¼º»ç¾÷ÀÌ ÃßÁøµÈ´Ù.

¶ÇÇÑ °æ°ü °³¼±»ç¾÷À¸·Î ÁÖ±³Ãµ ÀÏ¿ø¿¡ ±æÀÌ 1.5§°ÀÇ »ýÅÂ¼øÈ¯±æ°ú ¿¬¸éÀû 237§³ ±Ô¸ðÀÇ °¡·ÎÈ¯°æ °³¼±»ç¾÷ÀÌ ÃßÁøµÇ°í, Áö¿ª ÁÖ¹ÎµéÀÇ ÀÎ½ÄÀ» °³¼±ÇÏ´Â Áö¿ª¿ª·®°­È­ »ç¾÷µµ ÁøÇàµÈ´Ù.

ÀÌ¿Í °ü·Ã, ±ºÀº 24ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã ¾çº¸¸é ¹®È­º¹Áö¼¾ÅÍ¿¡¼­ »ç¾÷ÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ÃßÁøÀ» ±â¿øÇÏ°í ÁÖ¹ÎµéÀÇ È­ÇÕÀ» ´ÙÁö´Â Áß½ÉÁö È°¼ºÈ­»ç¾÷ ¾ÈÀü±â¿øÁ¦ ¹× ÁÖ¹Î ÇÑ¸¶´ç ÀÜÄ¡¸¦ ¿­¾ú´Ù.

ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡´Â ±è´ëÇü ºÎ±º¼ö¸¦ ºñ·ÔÇØ Á¤ÀÇ±Ù ±ºÀÇÈ¸ ÀÇÀå, ÀÌ°©Àç µµÀÇ¿ø, ±èºÀÇÐ·ÇÏÀÎÈ£ ±ºÀÇ¿ø, °­µ¿È­ ÇÑ±¹³ó¾îÃÌ°ø»ç ¼­ºÎÁö»çÀå, ÀÌ±Ç±â ³óÇù ±ºÁöºÎÀå, ÀÌº´È£ ÃàÇùÁ¶ÇÕÀå µî ±â°ü·´ÜÃ¼Àå°ú ¾çº¸¸é À¯°ü±â°üÀå, ÁÖ¹Î µî 200¿©¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù.

¾çº¸¸é ³óÃÌÁß½ÉÁöÈ°¼ºÈ­»ç¾÷ ÃßÁøÀ§¿øÈ¸(À§¿øÀå ±èÀç¼º)ÀÌ ÁÖ°üÇÑ ÀÌ³¯ Çà»ç´Â »ç¾÷ÀÇ ¼º°ø°ú ¾ÈÀüÀ» ±â¿øÇÏ´Â ¾ÈÀü±â¿øÁ¦¿¡ ÀÌ¾î ¾çº¸¸é Ç³¹°ÆÐÀÇ ÃàÇÏ °ø¿¬, °æ°úº¸°í, ÀÎ»ç¸», Ãà»ç, ±â°ø ½Ã»ð, ÁÖ¹Î ÇÑ¸¶´ç ÀÜÄ¡ ¼øÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù.

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