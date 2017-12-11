Ô³ ¡®¿ì¸®°¡ ¹Ù¶ó´Â ÀÚÄ¡ºÐ±Ç¡¯ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì °³ÃÖ

°æ³²µµ´Â Áö³ 8ÀÏ µµÃ» ¼ºÎÃ»»ç¿¡¼ ‘¿ì¸®°¡ ¹Ù¶ó´Â ÀÚÄ¡ºÐ±Ç’ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ÀÚÄ¡ºÐ±Ç ¾ÆÄ«µ¥¹Ì¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
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¾È±Ç¿í µµ ÀÚÄ¡ºÐ±ÇÀÚ¹®´Ü À§¿øÀº ÁÖÁ¦¹ßÇ¥¿¡¼ ¿ì¸®³ª¶ó Áö¹æºÐ±Ç ¿ª»ç¿Í ÇöÁÖ¼Ò, Áß¾ÓÁý±ÇÀÇ ¹®Á¦Á¡À» ÁöÀûÇß´Ù. ±×´Â “Áß¾ÓÁ¤ºÎ°¡ ¼¼ÀÔÀÇ 80%¸¦ µ¶Á¡ÇÏ°í ÀÖ¾î Áö¹æ ÀçÁ¤ ¾ÇÈ°¡ °íÂøÈµÇ°í ÀÖ´Ù”¸ç “ÀÌ¸¦ ±Øº¹ÇÏ±â À§ÇØ Áö¹æºÐ±ÇÀÌ ¹Ýµå½Ã ÀÌ·ïÁ®¾ß ÇÑ´Ù”°í Çß´Ù.
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ÇÏ¼±¿µ µµÀÇ¿øÀº Á¤Ã¥º¸ÁÂ°üÁ¦ µµÀÔÀ» ¿ª¼³Çß´Ù. ÇÏ ÀÇ¿øÀº “ÇÑ±¹ÀÇ ±â°ü´ë¸³Çü(´ÜÃ¼Àå-ÀÇ¿ø) ±¸Á¶¿¡¼ Á¤Ã¥º¸ÁÂ°ü ¾øÀÌ ÁýÇàºÎ¸¦ °¨½ÃÇÏ°í °ßÁ¦ÇÏ±â¿¡´Â ÇÑ°è°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ´º¿å½Ã ÀÇÈ¸¿Í LA½Ã ÀÇÈ¸´Â 5~6¸íÀÇ º¸ÁÂ°üÀ» µÒÀ¸·Î½á ÁýÇàºÎÀÇ °ßÁ¦·°¨½Ã±â´ÉÀ» Ãæ½ÇÈ÷ ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼µµ 1¸íÀÇ º¸ÁÂ°üÀ» µÎ´Â °ÍÀº °áÄÚ ¸¹Àº ¼ö°¡ ¾Æ´Ï´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÓº´¹« µµ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡È¸ »óÀÓÀÌ»ç´Â “Çö Á¤ºÎ ÀÚÄ¡ºÐ±Ç ·Îµå¸ÊÀÇ ÇÙ½ÉÀº ‘È¹±âÀûÀÎ ÀÚÄ¡ºÐ±Ç ÃßÁø°ú ÁÖ¹ÎÂü¿©ÀÇ ½ÇÁúÈ’ÀÌ¸ç ÁÖ¹ÎÂü¿©ÀÇ ¼ö´ÜÀ¸·Î ¸¶À»ÀÚÄ¡°¡ È°¼ºÈ µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù”¸ç “¹ýÀû·Á¦µµÀûÀÎ µÞ¹ÞÄ§Àº ¹°·Ð ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡±³À° ¹× ¸¶À»±â¾÷·Çùµ¿Á¶ÇÕ ¿î¿µ µîÀ» ÅëÇØ Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÇ ÀÇ½Ä°ú ¿ª·® °³¹ßÀÌ µÅ¾ß ÇÑ´Ù”°í Áx´Ù.
ÇÑ°æÈ£ µµÁö»ç ±ÇÇÑ´ëÇàÀº “Çö Á¤ºÎ°¡ ºÐ±Ç¿¡ °ÇÑ ÀÇÁö¸¦ ³ªÅ¸³»°í ÀÖ´Â Áö±Ý ½ÃÁ¡ÀÌ ÀÚÄ¡ºÐ±ÇÀ» ÀÌ·ê ¼ö ÀÖ´Â ÀýÈ£ÀÇ ±âÈ¸”¶ó¸ç “ÀÌ¸¦ À§ÇØ¼± ³»³â Áö¹æ¼±°Å ¶§ ºÐ±Ç°³ÇåÀ» ¹Ýµå½Ã ÀÌ·ï³»¾ß ÇÑ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
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µµ´Â ³»³â¿¡ 18°³ ½Ã·±ºÀ» ¼øÈ¸ÇÏ¸ç ‘Ã£¾Æ°¡´Â ¾ÆÄ«µ¥¹Ì’¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù.
ÇÑÆí ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ½ÃÀÛ Àü¿¡ ÇÑ°æÈ£ ±ÇÇÑ´ëÇàÀ» ºñ·ÔÇÑ Âü¼®ÀÚµéÀº ‘´ëÇÑ¹Î±¹Àº Áö¹æºÐ±Ç ±¹°¡´Ù’, ‘³» »îÀ» ¹Ù²Ù´Â ÀÚÄ¡ºÐ±Ç’ ÇÇÄÏÀ» µé°í °æ³²ÀÌ ÀÚÄ¡ºÐ±ÇÀ» ¼±µµÇÏ°Ú´Ù´Â °áÀÇ¸¦ ´ÙÁ³´Ù.
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