Ô³ ¡®¿ì¸®°¡ ¹Ù¶ó´Â ÀÚÄ¡ºÐ±Ç¡¯ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì °³ÃÖ

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½ÂÀÎ 2017.12.10  21:29:42
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ÇÏ¼±¿µ µµÀÇ¿øÀº Á¤Ã¥º¸ÁÂ°üÁ¦ µµÀÔÀ» ¿ª¼³Çß´Ù. ÇÏ ÀÇ¿øÀº “ÇÑ±¹ÀÇ ±â°ü´ë¸³Çü(´ÜÃ¼Àå-ÀÇ¿ø) ±¸Á¶¿¡¼­ Á¤Ã¥º¸ÁÂ°ü ¾øÀÌ ÁýÇàºÎ¸¦ °¨½ÃÇÏ°í °ßÁ¦ÇÏ±â¿¡´Â ÇÑ°è°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ´º¿å½Ã ÀÇÈ¸¿Í LA½Ã ÀÇÈ¸´Â 5~6¸íÀÇ º¸ÁÂ°üÀ» µÒÀ¸·Î½á ÁýÇàºÎÀÇ °ßÁ¦·°¨½Ã±â´ÉÀ» Ãæ½ÇÈ÷ ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼­µµ 1¸íÀÇ º¸ÁÂ°üÀ» µÎ´Â °ÍÀº °áÄÚ ¸¹Àº ¼ö°¡ ¾Æ´Ï´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

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ÇÑÆí ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ½ÃÀÛ Àü¿¡ ÇÑ°æÈ£ ±ÇÇÑ´ëÇàÀ» ºñ·ÔÇÑ Âü¼®ÀÚµéÀº ‘´ëÇÑ¹Î±¹Àº Áö¹æºÐ±Ç ±¹°¡´Ù’, ‘³» »îÀ» ¹Ù²Ù´Â ÀÚÄ¡ºÐ±Ç’ ÇÇÄÏÀ» µé°í °æ³²ÀÌ ÀÚÄ¡ºÐ±ÇÀ» ¼±µµÇÏ°Ú´Ù´Â °áÀÇ¸¦ ´ÙÁ³´Ù.

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