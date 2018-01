양산부산대병원 재활의학과 고현윤 교수와 윤진아 교수(사진 왼쪽부터).

양산부산대병원(병원장 노환중) 재활의학과 고현윤 교수와 윤진아 교수가 재활의학교실을 통해 작성해 ‘미국 물리치료 및 재활치료 저널’(American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation)에 제출한 논문인 ‘Cardiovascular Monitoring During Video Urodynamic Studies in Persons With Spinal Cord Injury’가 미국 재활의학과 전문의를 대상으로 하는 CME article (2018 series) 논문으로 선정돼 2018 첫 페이지 논문으로 게재됐다.



이 논문은 척수손상환자를 대상으로 방광의 기능을 평가하기 위해 이용되는 요역동학검사중의 심혈관계 변화를 지속적으로 감시해 감시 도중 나타날 수 있는 자율신경이상반사증에 대한 대처에 관한 논문이다.



손인준기자 sonij@gnnews.co.kr