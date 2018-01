홈 > 경제 > 경제종합 창원산업진흥원 ‘Made in 창원 페스티벌’ 개최 이은수 | eunsu@gnnews.co.kr 승인 2018.01.17 01:50:25 진의장 창원산업진흥원장은 16일 시청 프레스센터에서 가진 브리핑을 통해 ‘2018년 역점시책’에 대해 밝혔다.



특히 이날 진 원장은 오는 3월 7일부터 9일까지 창원컨벤션센터에서 ‘Made in 창원 페스티벌’ 개최를 준비 중이라고 전했다. 이는 창원지역 내 기업에서 생산된 제품의 우수성을 지역주민들이 직접 체험할 수 있는 홍보의 장을 마련해 지역생산품에 대한 시민인지도 향상, 판로개척 지원 등을 통해 기업 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화를 도모하기 위해 추진된다.



주요내용은 △지역대표 기업관 △우수 중소기업관 △우수 창업기업관 △농·수·특산물관 △사회적·장애인관 △전통시장 특별관 등 100개 업체 150여 개 부스를 조성해 창원지역에서 생산되는 1차산업부터 6차산업의 대표 생산품을 한 자리에서 접할 수 있도록 했으며, 또 지역생산제품의 우수성 홍보로 기업의 인지도 향상, 내수소비 촉진과 더불어 수출활성화도 도모한다.



현재, 창원산업진흥원은 ‘Made in 창원 페스티벌’ 에 참가하고자 하는 개별기업을 모집 중에 있다.



자세한 참가안내는 기업지원팀(055-716-7745)으로 문의하면 된다.



이은수기자 eunsu@gnnews.co.kr

