홈 > 문화 > 문화종합 창원국제실내악축제 프로그램 공개 3월 31일부터 9일간 ‘나의 살던 봄은’ 김귀현 | k2@gnnews.co.kr 승인 2018.01.23 01:29:00 지난해 여름 첫 걸음을 뗀 창원국제실내악축제가 올해 봄 다시 찾아온다. ‘나의 살던 봄은(Memories of Spring)’이라는 주제로 돌아온 ‘2018 창원국제실내악축제’의 전체 프로그램과 일정이 공개됐다.



올해 주제는 동요 ‘고향의 봄’에서 착안한 것으로 마음 속에 품고 있는 아름다운 봄날의 기억을 실내악 마스터들의 연주를 통해 떠올린다는 의미를 담았다.



창원 성산아트홀과 마산 3·15아트센터를 중심으로 실내 공연을 진행하고, 진해문화센터를 비롯해 창원의 집에서 야외공연을 펼친다. 지역 주민센터, 학교, 병원 등 지역 소재 공공시설에서도 공연을 여는 등 올해 관객들과 보다 가까워진다.



예매는 창원문화재단 홈페이지, 인터파크 티켓에서 하면 된다.



무료공연부터 2~3만원 상당의 유료공연으로 구성된 이번 축제는 오는 25일부터 2월 28일까지 예매할 시 조기예매 할인(30%)이 적용된다. 이 밖에도 전 공연을 동일 좌석에서 즐기는 ‘퍼스트 클래스 패키지’ (30매 한정), 체코-오스트리아-폴란드 3개국의 봄을 함께 감상하는 ‘동유럽 패키지’, 관객이 직접 패키지를 구성할 수 있는 ‘내가 사랑한 CHAMF 패키지’ 등 선택의 폭을 넓혔다. 문의 재단 홈페이지(cwcf.or.kr) 또는 전화(714-7680~3).



◇음악으로 여는 봄=2018 창원국제실내악축제는 3월 31일부터 4월 8일까지 9일간 진행된다. 인근 지역인 통영에서도 통영국제음악제가 열리고 서울스프링실내악축제, 서울재즈페스티벌, 세계적인 음악 축제인 체코 ‘프라하의 봄 국제음악축제’를 비롯해 오스트리아 ‘비엔나 페스티벌’ 등도 봄에 개최된다.



올해 창원문화재단은 세계사격선수권대회와 창원조각비엔날레 개최 등을 염두에 두는 한편 지역 행사와 축제를 함께 즐길 수 있도록 시기를 앞당겼다. 진해 군항제(4월 1~10일) 기간에는 벚꽃과 함께하는 공연도 예정돼 있다.



◇장르 넘나드는 국내·외 음악가들의 연주=새롭게 선임된 이경선 음악감독은 체코의 야나첵 스트링 콰르텟, 음악의 도시 비엔나를 대표하는 실내악단 아티스 콰르텟(오스트리아), 실내악 교수진으로 구성된 바이스 카플란 스텀프 트리오(미국)를 비롯해 뮌헨 필하모닉 관현악단의 수석 더블베이시스트 슬라보미르 그랜다(폴란드), 2015년 윤이상 국제콩쿠르 첼로부문 우승을 거머쥔 엘라 반 파우커(네덜란드), 아르헨티나 탱고의 진수를 보여줄 그란 탱고 콰르테토(아르헨티나, 대한민국, 프랑스, 벨기에) 등 해외 10개국 21명의 해외 아티스트들을 초청했다.



국내 아티스트들의 라인업도 쟁쟁하다. 이경선 음악감독서울대학교 기악과 교수를 중심으로 서울비르투오지챔버오케스트라, 호르니스트 이석준 교수가 이끄는 솔루스오브서울 브라스퀸텟, 한국 전통 실내악의 아름다움을 세계에 전하고 있는 정가악회, 아트실비아 실내악 오디션 우승을 차지한 뷔에르 앙상블, 국악 단체 악단광칠이 참여할 예정이다.



개막 공연에서는 솔루스오브서울의 팡파레 연주를 시작으로 서울비르투오지챔버오케스트라가 축제의 문을 연다. 특히 중앙국악관현악단 단장인 작곡가 김성국의 창작곡이 초연된다.



폐막공연에는 피아니스트 김영호, 바이올리니스트 이리나, 비올리스트 김상진과 최은식 첼리스트 고봉인과 이정란 등 정상급 솔리스트들이 함께 호흡을 맞춘다. 창원·마산·진해음악협회와 지역 소재 대학 음악 학도들의 무대까지 총 60여 명의 국내·외 음악가가 공연을 선사한다.



◇공연 프로그램 구성 면면=개·폐막공연, CHAMF Choice(초청공연)과 함께 창원실내악축제에서는 CHAMF Special(기획공연), OFF the CHAMF(부대행사) 등이 마련된다.



11개국 60여명의 초청 아티스트들이 만드는 8개의 CHAMF Choice 공연과 함께 CHAMF Special은 창원문화재단과 3개의 음악협회, 지역 작곡가, 지역 내 대학이 공동으로 기획하는 공연과 실내악 워크숍·성과발표회, 고택음악회로 구성됐다. 더불어 실내악이 생소한 대중을 위해 각종 부대행사인 OFF the CHAMF가 마련된다.



프로그램 구성은 바로크시대 클래식부터 국악, 현대음악, 탱고, 월드뮤직까지 실내악 장르의 범주를 확대했으며 편성도 듀오부터 챔버오케스트라까지 다양하다.



주민센터, 학교, 병원 등 공공시설에서는 ‘찾아가는 CHAMF’ 무대와 함께 악기를 직접 만져보고 연주해 볼 수 있는 체험 프로그램 ‘악기야 놀자’도 운영한다.



공연 시작 전 아티스트와 프로그램을 소개하고 해당 공연의 관전 포인트를 짚어주는 시간도 마련된다. 해설은 음악평론가 장일범과 피아니스트 송영민이 맡는다.



김귀현기자 k2@gnnews.co.kr



