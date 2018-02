홈 > 스포츠 > 스포츠종합 경남FC, 유니폼·캐치프레이즈 발표 최창민 | cchangmin@gnnews.co.kr 승인 2018.02.18 19:09:17 경남FC가 2018년 K리그1(클래식)에서 입고 활약을 펼칠 유니폼과 캐치프레이즈를 발표했다.



경남FC는 2018년 K리그1에서 사용할 캐치프레이즈를 지난해 “할 수 있다”를 외친 각오처럼 올 시즌도 경남다운 모습을 보이겠다는 각오를 담아 “Do it 2018 Go Up 경남”으로 정했다.



2018년 유니폼은 팀의 전통성인 사선을 포인트로 주었다. 지난해와 달리 사선을 끊지 않고 이어나갔고, 큰 사선의 위 아래에 노란색 사선을 엠블럼의 테두리를 나타냈고, 위에서부터 아래로 작은 크기의 사선을 삽입해 포인트를 주었다.



두 번째는 선수들이 유니폼이 착용했을 시 조금 더 강인하게 보이기 위해, 어깨 부분을 사선의 색상과 통일감을 주었다.



또한, 유니폼의 어깨 마무리 부분과 밑단 마무리 부분을 엠블럼의 테두리가 감싸고 있는 듯한 느낌을 주었다. 원정 유니폼은 홈 유니폼에서 주 색상만 흰색으로 변경했다.



마지막으로 골키퍼 유니폼 색상에 포인트를 주었다. 올 시즌 주 유니폼은 라임 색에 어깨 부분에 남색 포인트를 주었고, 앞면에는 여러 개의 사선을 포인트로 주었다. 보조 유니폼은 하늘색으로 하고, 어깨부분을 주 유니폼처럼 포인트를 주지는 않았다.



프로필 사진 촬영시 유니폼을 착용해본 선수들은 “지난해 보다 좀 더 강해보이는 느낌이 난다. 특히나 골키퍼 유니폼이 너무 예쁘다. 혹시 필드 선수들도 입을 수 있으면 좋을 것 같다”라는 의견을 내놓았다.



최창민기자 cchangmin@gnnews.co.kr





