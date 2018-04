홈 > 사회 > 사회종합 함안署, 성폭력 유관단체 With You 간담회 여선동 | sundong@gnnews.co.kr 승인 2018.04.08 16:32:06 함안경찰서(서장 정규열)는 함안성가족상담소 등 5개 여성단체가 참석한 가운데 최근 미투 운동(MeToo) 확산에 따라 성폭력 범죄수사 중 부적절한 언행에 따른 2차 피해방지를 위한 유관단체와 함께하는 With You 간담회를 개최했다고 8일 밝혔다.



정규열 서장은 ‘결국 수사기관을 찾았지만...’이라는 동영상을 함께 시청하며 “범죄 수사과정에서 더 이상의 2차 피해는 없어야 하며, 이를 위해 성폭력 상담소 등 유관단체가 적극적인 역할을 해 달라”고 당부했다.



한편 경찰은 앞으로 수사 과정상 2차 피해방지와 함께, 유관단체와의 상호 소통 채널구축으로 지속적인 예방활동을 펼쳐나갈 계획이다.

여선동기자



