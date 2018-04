이향래 고성군수 권한대행을 단장으로 한 고성군 모범공무원 일행은 지난 7일 자매도시인 서울 영등포구(구청장 조길형)의 초청으로 ‘제14회 영등포 여의도 봄꽃축제’를 방문했다.



올해로 14회째를 맞는 영등포 여의도 봄꽃축제는 지난 7일부터 오는 12일까지 6일간 여의서로 일대에서 ‘욜로욜로 You Only Live Once! 축제의 주인공은 바로 당신!’이라는 주제로 열리고 있다.



여의도 봄꽃축제는 왕벚나무 1886주를 비롯한 진달래, 개나리, 철쭉 등 가지각색의 봄꽃이 만개해 한강을 배경으로 열리고 있다.



김철수기자