부산 경성대 심경옥 교수, 마르퀴즈 후즈후 등재

부산 경성대학교(총장 송수건) 창의인재대학 심경옥 교수가 세계 3대 인명사전 중 하나인 '마르퀴즈 후즈 후 인 더 월드(Marquis Who's Who in the World)' 2018년 판 등재자로 선정됐다고 10일 밝혔다.



심 교수는 The Relationships of Assertiveness and Responsiveness to Sexual Behavior 등 SSCI 학술지 및 국내외 유수 학술지에 다수의 논문을 발표했다. 진화론적 관점에서 성격성향, 신경생물학적 요인인 테스토스테론, 그리고 환경적 요인이 중독이나 그 외 사회적인 문제행동에 미치는 영향에 대한 연구가 대표적이다.



또한, 독일의 Lambert Academic Publishing 출판사의 의뢰로 Sex-typical body shape serves as a visual cue of quality라는 영어저서를 출판하기도 했다.



심경옥 교수는 현재 경성대 창의인재대학 교양학부와 심리학과에서 강의를 담당함은 물론 국립재난안전연구원 심리영역 자문 등 교육·연구 분야에서 활발한 활동을 하고 있다.



