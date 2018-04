홈 > 경제 > 경제종합 BNK부산銀, ‘외화송금 자동처리 최우수기관’ 수상 황용인 | yongin@gnnews.co.kr 승인 2018.04.18 15:58:06 BNK부산은행(은행장 빈대인)은 17일 글로벌 금융기관인 코메르츠은행(COMMERZ BANK)으로부터 외화송금 자동처리 최우수기관으로 선정되어 ‘STP Award’를 수상했다.



‘STP(Straight Through Process) Award’는 해외송금 처리에 대한 신속·정확도를 측정하는 국제적인 품질지표로 ‘외화송금자동처리비율(STP Rate Straight Through Process)’이 높은 은행에 수여하며 이 수치가 높을수록 해당 은행의 업무처리 능력 및 해외송금 서비스 경쟁력이 뛰어나다는 것이다.



부산은행은 2001년 이후 HSBC, Bank Of America, BNY MELLON 등 글로벌 금융기관으로부터 꾸준히 STP Award를 수상해 오고 있다.



BNK부산은행 성경식 자금시장본부장은 “지속적인 STP Award 수상은 부산은행의 외화송금처리능력 우수성이 세계적으로 인정받고 있다는 것”이라며 “앞으로도 신속하고 정확한 업무처리로 최상의 고객서비스를 제공하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



황용인기자 yongin@gnnews.co.kr

<저작권자 © 경남일보 무단전재 및 재배포금지> 황용인의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)