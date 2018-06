호국보훈의 달인 이달 ‘나라사랑’을 주제로 한 음악회가 함안과 창원에서 열린다.



먼저 오는 23일 오후 6시 애국지사 산돌 손양원 기념관 야외무대에서 나라사랑 음악회를 개최한다.



‘평화의 하모니, 세상에 퍼지다’를 주제로 열리는 이번 음악회는 경남동부보훈지청과 공동주최, (사)산돌손양원기념사업회 주관으로 마련된다.



이날 행사는 오후 5시부터 이화선 붓필팀이 캘리그라피로 가훈과 사훈 적어주기 사전행사를 1시간 동안 펼치며, 본 행사에서는 함안여성합창단을 시작으로 가수 이세준(유리상자), 남성중창단 누오보체, CCM 가수 송정미·김만희 with 푸른밤재즈, 앙상블 시나위의 공연이 차례로 이어져 아름다운 선율을 선사할 예정이다.



손양원 목사는 1902년 함안에서 출생해 여수 애양원에서 한센인의 피고름을 입으로 빨아내는 등 사랑과 헌신의 삶을 산 인물이자, 일제의 신사참배를 거부하다 옥고를 치른 애국지사이다.



이러한 손 목사의 숭고한 박애정신과 애국 혼을 기리기 위해 군은 (사)산돌손양원기념사업회와 함께 3656㎡ 부지에 복원생가 1동과 전시장, 기록보관실, 영상실 등을 갖춘 기념관을 2015년 건립했다.



이듬해 국가지정 현충시설로 지정, 군과 (사)산돌손양원기념사업회의 기념관 운영관리 위·수탁협약 체결로 본격 운영에 들어갔으며 손 목사의 숭고한 나라사랑과 이웃 사랑을 배우고 가는 의미 깊은 곳으로 자리매김하고 있다.



이어 오는 26일 오후 7시에는 군·장병의 노고를 예술로 격려하고자 창원시립예술단이 해군교육사 종합교육관에서 ‘창원시립예술단 2018 호국음악회’를 갖는다.



지난해 진해 해군사관학교와 창원 육군종합정비창에서 개최됐던 호국음악회가 올해는 대중적인 클래식, 영화음악, 뮤지컬 합창, 오페라 등 더 풍성한 프로그램으로 돌아왔다.



창원시립교향악단은 부지휘자 김인호의 지휘로 영화 스타워즈·캐리비안의 해적·태극기 휘날리며 주제곡으로 웅장한 화음을 선사한다. 또 오보에 부수석 이연숙이 선사하는 ‘잉글리시 호른을 위한 시크릿가든’과, 호른 연주자 임승범의 모차르트 호른 협주곡 4번 3악장 등 솔로 무대도 선보인다.



이날 창원시립합창단 혼성중창단은 영화 시스터액트 중 ‘I will follow him’, 뮤지컬 남태평양 중 ‘여자보다 좋은 것은 없어’, 웨버(Andrew Lloyd Webber)의 뮤지컬 명곡 모음인 ‘콘체르토 셀러브레이션(A Concerto Celebration)’를 들려준다.



특별출연하는 소프라노 김유섬 창원대 음악학과 교수는 뮤지컬 오페라의 유령 중 ‘Think of me(날 생각해줘요)’와 뮤지컬 사운드오브뮤직 중 ‘Climb every mountain(세상의 모든 산을 전부 올라가)’를 부른다.



해군교육사를 위한 앵콜곡도 기다린다. 창원시립예술단의 창작 뮤지컬 바다의 노래 중 해군 군가 ‘바다로 가자’가 호국음악회의 막을 내린다.



문의는 각각 애국지사 산돌 손양원 기념관(587-7770), 창원시립예술단(299-5832)으로 하면 된다.



김귀현·여선동기자