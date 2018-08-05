Äí´Ï¸ðÅäÀÇ °á½Â°ñ°ú ÀÌ¹ü¼öÀÇ ½Åµé¸° ¼±¹æÀÌ °æ³²¿¡ Ãµ±Ý°°Àº ½Â¸®¸¦ ¾È°å´Ù.
°æ³²Àº 5ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã ÀüÁÖ¿ùµåÄÅ °æ±âÀå¿¡¼ ¿¸° ‘KEBÇÏ³ªÀºÇà K¸®±×1 2018 21¶ó¿îµå’ ÀüºÏ°úÀÇ °æ±â¿¡¼ ÈÄ¹Ý 36ºÐ Äí´Ï¸ðÅäÀÇ °á½Â°ñ°ú ÀÌ¹ü¼öÀÇ ½Åµé¸° ¼±¹æ¿¡ ÈûÀÔ¾î 1-0À¸·Î ½Â¸®Çß´Ù.
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Äí´Ï¸ðÅä°¡ °á½Â°ñÀ» ³Ö¾úÁö¸¸ ÀÌ¹ü¼öÀÇ ½Åµé¸° ¼±¹æÀº ½Â¸®¸¦ ÁöÅ°´Âµ¥ °áÁ¤ÀûÀÎ ¿ªÇÒÀ» Çß´Ù.
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°æ³²Àº ¿À´Â 12ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã Ã¢¿øÃà±¸¼¾ÅÍ¿¡¼ Àü³²µå·¡°ïÁî¿Í ¸®±× 22¶ó¿îµå¸¦ °®´Â´Ù.
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