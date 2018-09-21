¼Óº¸=‘KAI °í¼º Ç×°øºÎÇ°°øÀå ½ÅÃà¹Ý´ë ¹ü½Ã¹Î ´ëÃ¥À§’´Â 20ÀÏ °®±â·Î Çß´ø ´ë±Ô¸ð ±ÔÅº´ëÈ¸¸¦ ¹«±âÇÑ ¿¬±âÇß´Ù.
´ë½Å KAIÃø¿¡ Ç×ÀÇ¼ÇÑ ¹ß¼Û°ú ¸é´ã µîÀ» ¿äÃ»ÇÏ°í ¿ì¼± ´ëÈ·Î½á ÀÌ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇØ ³ª°¡ÀÚ´Â µ¥ ÀÇ°ßÀ» ¸ð¾Ò´Ù.
¹ü½Ã¹Î ´ëÃ¥À§´Â Áö³ 13ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã »çÃµ½Ã±Ù·ÎÀÚº¹ÁöÈ¸°ü¿¡¼ ‘KAI °í¼º Ç×°øºÎÇ°°øÀå ½ÅÃà¹Ý´ë ¹ü½Ã¹Î ´ëÃ¥À§¿øÈ¸ Ãâ¹ü½Ä’¹× °áÀÇ´ëÈ¸¸¦ °®°í º»°Ý Çàµ¿¿¡ ³ª¼¹´Ù.
»çÃµÃ»³âÈ¸ÀÇ¼Ò¿Í »çÃµÃ»ÁöÈ¸, »çÃµÃ»½ÇÈ¸ µî »çÃµ»çÈ¸´ÜÃ¼ÇùÀÇÈ¸(°¿¬¿ì)¸¦ Áß½ÉÀ¸·ÎÇÑ 50¿©°³ ´ÜÃ¼°¡ Âü¿©Çß´Ù.
´ëÃ¥À§ Ãâ¹üÀº KAI°¡ Ç×°ø±â ±¸Á¶¹° °øÀåÀ» ÀÎ±Ù °í¼º¿¡ ½ÅÃàÇÏ·Á´Â °ÍÀÌ ¾Ë·ÁÁö¸é¼ °á¼ºÀÌ µÆ´Ù.
½Ã¹ÎµéÀº “Áö¿ªÀÇ ´ëÇ¥±â¾÷ÀÎ KAI¸¦ Áö¿ªµ¿¹ÝÀÚ·Î¼ »çÃµÀÇ ÀÚÁ¸½ÉÀ¸·Î ÀÚ¶û½º·´°Ô »ý°¢ÇÏ¸é¼ KAI¹Î¿µÈ ÀúÁö, Ç×°ø MROÁöÁ¤ µî ¾î·Á¿ï ¶§¸¶´Ù ¸ðµÎ°¡ ÇÔ²² Çß´Â ´ë »çÃµ½Ã¹Î ¸ô·¡ Ç×°øºÎÇ°°øÀåÀ» °í¼º¿¡ ½ÅÃàÇÏ·Á´Â ÅÂµµ´Â µµÀúÈ÷ ¹¬°úÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”¸ç °°æÅõÀïÀ» ¿¹°íÇß´Ù.
´ëÃ¥À§´Â Ãâ¹ü°ú ÇÔ²² °ü³» Àü Áö¿ª¿¡ KAIÀÇ °¢¼ºÀ» ÃË±¸ÇÏ´Â ¼ö ¹é°³ÀÇ ÇÃ·¡Ä«µå¸¦ ³»°É¾ú´Ù.
ÀÌ¾î 20ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã KAIÀÔ±¸ »ç°Å¸®¿¡¼ ¹ü½Ã¹ÎÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ´ë±Ô¸ð ±ÔÅº´ëÈ¸¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î º»°ÝÀûÀÎ Çàµ¿¿¡ ³ª¼³ °èÈ¹ÀÌ¾ú´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ±ÔÅº´ëÈ¸´Â °³ÃÖÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ´ë±Ô¸ð ÁýÈ¸¸¦ °³ÃÖÇÏ·Á¸é ½Ã°£ÀÌ ºÎÁ·ÇÒ»Ó ¾Æ´Ï¶ó ¹°¸®ÀûÀÎ Çàµ¿º¸´Ü ¸ÕÀú KAIÃøÀÇ ÀÔÀåÀ» Á¤È®È÷ È®ÀÎÇÏ´Â µ¥ ¿ì¼±ÀÌ¶ó ÆÇ´ÜÇß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÃ¥À§´Â Áö³ 17ÀÏ »çÃµ»çÈ¸´ÜÃ¼ÇùÀÇÈ¸ ¸íÀÇ·Î ‘¹Î°£Ç×°ø±â ±¸Á¶¹° »ý»ê°øÀå °í¼º ¼³¸³ °ü·Ã »çÀå ¸é´ã’À» ¿äÃ»ÇÏ´Â °ø¹®À» KAI¿¡ º¸³Â´Ù. “½Å±Ô °øÀå °í¼º ½ÅÃà °ü·Ã ¾ð·Ðº¸µµ¿¡ ´ëÇØ ±íÀº ¿ì·Á¿Í ÇÔ²² »ç½Ç °ü°è È®ÀÎ ¹× KAIÀÇ ÀÔÀåÀ» µè°íÀÚ ±èÁ¶¿ø »çÀåÀÇ ¸é´ãÀ» ¿äÃ»ÇÑ´Ù”¸ç “´ëÃ¥À§´Â 20ÀÏ ±È±â´ëÈ¸¸¦ Ãë¼ÒÇÏ°í Ãß¼® ¿¬ÈÞ ÀÌÈÄ Àü½Ã¹ÎÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ´ë±Ô¸ð ÁýÈ¸¸¦ °èÈ¹ÇÏ°í ÀÖÀ¸´Ï ¿ø¸¸ÇÏ°í Á¶¼ÓÇÑ Á…°áÀ» À§ÇØ ÇùÁ¶¸¦ ºÎÅ¹µå¸°´Ù”´Â ÀÔÀåÀ» Àü´ÞÇß´Ù.
°¿¬¿ì È¸ÀåÀº “ÀÏºÎ´Â 20ÀÏ °èÈ¹´ë·Î ´ë±Ô¸ð ÁýÈ¸¸¦ °³ÃÖÇÏÀÚ´Â ¸ñ¼Ò¸®µµ ÀÖ¾úÁö¸¸ º¸´Ù ÀÌ¼ºÀûÀÎ Â÷¿ø¿¡¼ ±èÁ¶¿ø »çÀåÀÇ ¸é´ãÀ» ¸ÕÀú ¿äÃ»ÇßÁö¸¸ ¾ÆÁ÷±îÁö ¾Æ¹«·± ´äº¯µµ ¹ÝÀÀµµ ¾ø´Âµ¥ ´ëÇØ À¯°¨ÀÇ ¶æÀ» ÀüÇÑ´Ù”¸ç “Á¶¼ÓÇÑ ½ÃÀÏ³»¿¡ ¼ºÀÇÀÖ´Â ´äº¯ÀÌ³ª ¸é´ã µîÀÌ ÀÌ·ïÁöÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì KAI´Â ´õÀÌ»ó ´ëÈ·Î ÀÌ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÒ ÀÇÁö°¡ ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÏ°í ÃßÈÄ ¹ß»ýÇÏ´Â ¸ðµç ÀÏµéÀº KAIÃø¿¡ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖÀ½À» ºÐ¸íÈ÷ ¹àÇôµÐ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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