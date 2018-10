홈 > 경제 > 경제종합 aT, ‘2018년 파리 K-푸드 페어’ 개최 황용인 | yongin@gnnews.co.kr 승인 2018.10.15 00:18:47 농림축산식품부(장관 이개호)와 한국농수산식품유통공사(aT, 사장 이병호)는 최근 유럽을 대표하는 문화와 미식의 도시인 프랑스 파리에서 ‘2018 파리 K-Food Fair’를 개최했다고 14일 밝혔다.



프랑스어로 ‘K-Food 페스티벌’을 의미하는 ‘페트 드 라 케이-푸드’라는 제목으로 진행된 이번 행사는 프랑스 최초로 개최된 K-Food Fair다.



이번 페어는 프랑스 현지인들에게 휴식과 여가의 공간으로 사랑받는 파리 12구에 소재한 뱅센느 숲 호수별장(Chalet du Lac, 샬레 뒤 락)에서 열렸으며 행사기간 동안 약 5000여 명이 방문했다.



야외에 조성된 한식레스토랑에서는 막걸리와 전, 제육볶음 등 한국 음식과 함께 한국 전통주와 막걸리로 만든 칵테일도 현지인들로부터 인기를 끌었다.



이와 함께 K-Pop 커버댄스, 사물놀이 같은 문화공연, 널뛰기·제기차기 등 전통놀이, 방문자 대상 한글 이름 써주기 이벤트(서예) 등이 개최됐다.



백진석 aT 식품수출이사는 “프랑스는 유럽국가 중 네덜란드에 이어 두 번째로 한국 농식품 수출이 가장 활발한 국가”라며 “이번 파리 K-Food Fair를 계기로 프랑스뿐만 아니라 영국, 독일 등 유럽시장 내 한국 농식품 수출확대를 위한 노력을 지속하겠다”고 밝혔다.



황용인기자 yongin@gnnews.co.kr

