홈 > 경제 > 경제종합 현대위아, 스마트팩토리 제조사 도약 선언 새 비전 발표…공장자동화 상용화 나서 이은수 | eunsu@gnnews.co.kr 승인 2018.11.05 23:13:37 현대위아(대표이사 김경배)가 새로운 비전을 발표하고 친환경 차량부품 및 스마트팩토리 솔루션 제조사로의 도약을 선언했다.



현대위아는 창원시 성산구 본사에서 ‘비전 결의 대회’를 열고 첨단 기계 기술을 바탕으로 ‘새로운 이동성’을 구현하고 ‘스마트 네트워크’로 제조업 혁신을 주도하겠다는 의지를 담아 ‘WIA, The Next Solution(현대위아가 더 나은 세상을 위한 솔루션이 됩니다)’라는 새로운 비전을 발표했다고 5일 밝혔다.



구체적 비전 달성 전략으로 △NEXT MOBILITY(미래지향 이동성 구현) △NEXT TECHNOLOGY(첨단 미래기술 선도) △NEXT POSSIBILITY(상생 및 혁신 창출)’를 내세웠다. 토크콘서트 형식으로 열린 이날 비전 결의 대회에는 김경배 현대위아 사장 등 총 300여명의 임직원이 참석했다.



현대위아는 친환경 4륜구동 제품과 열관리 시스템 등 친환경 차량부품과 스마트팩토리 솔루션·로봇 공급업체로 도약한다는 중장기 성장방안을 함께 내놨다. 엔진·모듈·공작기계 등 기존사업과 차세대 4WD 등 친환경 자동차부품, 스마트팩토리 등 신규사업으로 2030년까지 연 매출 16조원을 달성할 계획이다.



현대위아는 ‘NEXT MOBILITY’의 일환으로 ‘차세대 4WD(4륜구동) 시스템 전문 부품기업’으로 도약한다는 목표를 세웠다. 이를 위해 2020년까지 친환경 4WD 시스템을 개발하고, 오는 2025년까지 다양한 차종에 적용할 수 있는 친환경 4WD 시스템의 양산 체제를 구축할 예정이다. 친환경 차량 내부의 온도를 관리하는 ‘열관리 시스템’ 시장에도 진출한다. 친환경 차량은 내연기관 차량과 달리 별도의 ‘열관리 시스템’이 필수적이다. 이 시스템을 통해 내부 온도를 조절하는 것은 물론 모터와 인버터 배터리 등 주요 부품에서 생기는 열을 관리해 성능과 수명을 최적화해야 한다. 현대위아는 2020년까지 열관리 부품의 기술 개발을 완료하고 2021년부터 친환경 자동차용 열관리 부품 산업에 진출할 방침이다.



현대위아는 현재 창원1공장과 서산공장에서 운영 중인 스마트팩토리 솔루션 iRiS(Integrated Revolution of Industrial Solution)를 상용화해 비전 ‘NEXT TECHNOLOGY’를 달성한다는 계획을 세웠다. iRiS는 생산현장의 빅데이터를 수집, 분석, 제어하는 공작기계 중심의 스마트팩토리 플랫폼이다. 사물인터넷(IoT) 기능을 이용해 공작기계를 모니터링하는 것은 물론 AS까지 가능하다. 현대위아는 우선 공장자동화(FA) 라인의 고도화를 위해 공작기계에서 만든 가공품 등을 움직이는 로더와 팔레트 무인화에 나선다. 또 2025년까지 공작기계 부품의 성능과 수명을 예측하는 시스템을 개발해 상용화에 들어간다. 김경배 사장은 “새로운 비전처럼 친환경 자동차부품, 스마트팩토리, 로봇 등 현대위아의 높은 기술력을 선보일 수 있는 신사업으로 제조업계와 자동차업계의 ‘더 나은 솔루션’이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.



이은수기자





현대위아는 ‘NEXT MOBILITY’의 일환으로 ‘차세대 4WD(4륜구동) 시스템 전문 부품기업’으로 도약한다는 목표를 세웠다. 이를 위해 2020년까지 친환경 4WD 시스템을 개발하고, 오는 2025년까지 다양한 차종에 적용할 수 있는 친환경 4WD 시스템의 양산 체제를 구축할 예정이다. 친환경 차량 내부의 온도를 관리하는 ‘열관리 시스템’ 시장에도 진출한다. 친환경 차량은 내연기관 차량과 달리 별도의 ‘열관리 시스템’이 필수적이다. 이 시스템을 통해 내부 온도를 조절하는 것은 물론 모터와 인버터 배터리 등 주요 부품에서 생기는 열을 관리해 성능과 수명을 최적화해야 한다. 현대위아는 2020년까지 열관리 부품의 기술 개발을 완료하고 2021년부터 친환경 자동차용 열관리 부품 산업에 진출할 방침이다.현대위아는 현재 창원1공장과 서산공장에서 운영 중인 스마트팩토리 솔루션 iRiS(Integrated Revolution of Industrial Solution)를 상용화해 비전 ‘NEXT TECHNOLOGY’를 달성한다는 계획을 세웠다. iRiS는 생산현장의 빅데이터를 수집, 분석, 제어하는 공작기계 중심의 스마트팩토리 플랫폼이다. 사물인터넷(IoT) 기능을 이용해 공작기계를 모니터링하는 것은 물론 AS까지 가능하다. 현대위아는 우선 공장자동화(FA) 라인의 고도화를 위해 공작기계에서 만든 가공품 등을 움직이는 로더와 팔레트 무인화에 나선다. 또 2025년까지 공작기계 부품의 성능과 수명을 예측하는 시스템을 개발해 상용화에 들어간다. 김경배 사장은 “새로운 비전처럼 친환경 자동차부품, 스마트팩토리, 로봇 등 현대위아의 높은 기술력을 선보일 수 있는 신사업으로 제조업계와 자동차업계의 ‘더 나은 솔루션’이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.이은수기자

<저작권자 © 경남일보 무단전재 및 재배포금지> 이은수의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)