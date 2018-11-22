Áö¿ª´ëÇÐ°ú Ã¢¿ø¹®ÈÀç´ÜÀÌ Çù·ÂÇØ Áö¿ª ³»¿¡¼ Àü½ÃÈ¸, ¹ÂÁöÄÃ, ¿ÀÆä¶ó °ø¿¬À» ÀÌ¾î³ª°£´Ù.
Ã¢¿ø¹®ÈÀç´ÜÀº Áö³ 15ÀÏºÎÅÍ ¸¶»ê 3·15¾ÆÆ®¼¾ÅÍ Á¦2~3Àü½Ã½Ç¿¡¼ ¿¸®°í ÀÖ´Â °æ³²´ëÇÐ±³ ¹®ÈÄÜÅÙÃ÷ÇÐ°úÀÇ ‘µðÁöÅÐ Ã¢ÀÛ ¿ì¼öÀÛÇ° ¹× Á¹¾÷ÀÛÇ° Àü½ÃÈ¸’¸¦ ºñ·ÔÇØ 26ÀÏºÎÅÍ 28ÀÏ±îÁö ¸¶»ê 3·15¾ÆÆ®¼¾ÅÍ ¼Ò±ØÀå¿¡¼ ¹ÂÁöÄÃ ‘ÆäÀÓ’À» ¼±º¸ÀÎ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
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°ü¶÷ ¹®ÀÇ´Â Ã¢¿ø¹®ÈÀç´Ü(719-7800~2), °æ³²´ëÇÐ±³ ¹®ÈÄÜÅÙÃ÷ÇÐ°ú(249-2125), ±¹¸³Ã¢¿ø´ëÇÐ±³ À½¾Ç°ú(213-3900)¸¦ ÅëÇØ ÇÏ¸é µÈ´Ù.
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