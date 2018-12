홈 > 사회 > 사회종합 창녕군, 제5회 CSV 포터상 선정 정규균 | kyun@gnnews.co.kr 승인 2018.12.10 00:42:07 창녕군은 6일 신라호텔에서 열린 제5회 CSV 포터상(Porter Prize for Excellence in CSV) 시상식에서 지방자치단체 프로세스 부문을 수상했다고 밝혔다.



산업정책연구원과 동아일보, 채널A가 주최한 CSV 포터상은 ‘함께 나누며 성장하는 사회’를 조성하면서 자본주의의 문제점을 치유할 대안으로 꼽히는 미래경영의 패러다임인 CSV(공유가치창출 (Creating Shared Value) 활동을 활성화하기 위해 경영전략의 세계적 거장인 마이클 포터 미국 하버드대교수와 함께 2014년에 처음 제정한 상으로 올해 5회째를 맞이하였다.



군은 ‘람사르 습지도시’로 인증 받은 국내 최대의 자연내륙습지인 우포늪을 공유가치창출 모델로 설정해 개발제한으로 인해 재산권 행사가 제한되는 우포늪 인근 주민들로 하여금 주민주도형 생태관광 모델을 구축하게 하고, 운영에 자발적으로 참여토록 함으로써 주민의 소득 증대 및 일자리창출에 기여한 점을 인정받아 CSV 포터상을 수상하는 영예를 안게 되었다.



군 관계자는 “ 가장 오래된 최대 규모의 자연내륙습지이며 생태계의 보고인 우포늪이 지속적으로 자연과 사람이 공존하며 발전할 수 있도록 다양한 CVS 모델을 구축할 예정이며, 앞으로도 주민 스스로 우포늪에 대한 주인의식을 가치고 공유가치창출활동에 동참할 것”이라 말했다.



정규균기자

군 관계자는 “ 가장 오래된 최대 규모의 자연내륙습지이며 생태계의 보고인 우포늪이 지속적으로 자연과 사람이 공존하며 발전할 수 있도록 다양한 CVS 모델을 구축할 예정이며, 앞으로도 주민 스스로 우포늪에 대한 주인의식을 가치고 공유가치창출활동에 동참할 것”이라 말했다.정규균기자

<저작권자 © 경남일보 무단전재 및 재배포금지> 정규균의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)