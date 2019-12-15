◆창녕군 인사
◇4급 승진 ▲생태관광과 성장근
◇5습 승진 ▲기획예산담당관 손학준 ▲행정과 하회근 ▲재무과 하대원 ▲일자리경제과 김재식·정차식 ▲수도과 김호덕 ▲보건소 김용일 ▲재무과 손전식 ▲우포따오기사업소 이성봉 ▲농업기술센터 우삼권·송창흠 ▲문화체육과 이윤식 ▲민원봉사과 석상훈
◇6급 승진 ▲기획예산담당관 김종성·노은주·이경환 ▲행정과 조우성 ▲민원봉사과 서경효·송미현 ▲노인여성아동과 송현정 ▲도시건축과 이기영 ▲도시과 하연주 ▲재무과 최영숙 ▲행정과 전성호 ▲주민복지과 강근중·김현주 ▲수도과 김수철 ▲환경위생과 권효성 ▲건설교통과 이우태▲도시건축과 전봉호·최기영 ▲안전치수과 임현도 ▲민원봉사과 이성호 ▲재무과 김진태
◇4급 승진 ▲생태관광과 성장근
◇5습 승진 ▲기획예산담당관 손학준 ▲행정과 하회근 ▲재무과 하대원 ▲일자리경제과 김재식·정차식 ▲수도과 김호덕 ▲보건소 김용일 ▲재무과 손전식 ▲우포따오기사업소 이성봉 ▲농업기술센터 우삼권·송창흠 ▲문화체육과 이윤식 ▲민원봉사과 석상훈
◇6급 승진 ▲기획예산담당관 김종성·노은주·이경환 ▲행정과 조우성 ▲민원봉사과 서경효·송미현 ▲노인여성아동과 송현정 ▲도시건축과 이기영 ▲도시과 하연주 ▲재무과 최영숙 ▲행정과 전성호 ▲주민복지과 강근중·김현주 ▲수도과 김수철 ▲환경위생과 권효성 ▲건설교통과 이우태▲도시건축과 전봉호·최기영 ▲안전치수과 임현도 ▲민원봉사과 이성호 ▲재무과 김진태
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