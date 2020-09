창원시, 소셜아이어워드 관광 페이스북 분야 ‘대상’

창원 관광을 홍보하는 ‘상상길 홍보 페이스북 계정’이 ‘소셜아이어워드 2020’ 대상’을 수상했다.



창원시는 전 세계인을 대상으로 창원 상상길을 비롯한 창원관광에 대한 정보를 제공하는 ‘상상길 홍보 페이스북 계정’이 국내 최고 권위의 소셜미디어 평가 시상식인 ‘소셜아이어워드(SOCIAL i-AWARD) 2020’에서 ‘관광 페이스북 분야 대상’을 수상했다고 8일 밝혔다.



소셜아이어워드는 과학기술정보통신부 산하 (사)한국인터넷전문가협회가 주최하고 한국인터넷진흥원, 한국디자인진흥원, 한국정보화진흥원 등이 후원하는 시상식이다.





국내를 대표하는 인터넷 전문가 3500명으로 구성된 평가위원단이 비주얼, 브랜드, 콘텐츠, 마케팅, 서비스 등 5개 부문 15개 지표에 대한 평가를 통해 올해 가장 혁신적이고 우수한 소셜미디어 서비스를 선정한다.상상길 홍보 페이스북 계정은 2016년 한국관광공사가 진행한 글로벌 이벤트‘Write Your Name in Korea!’를 통해 창원 상상길과 상상북에 이름을 새긴 전 세계 2만3000명의 상상인을 대상으로 2018년부터 상상길과 창원관광에 대한 문답을 주고 받으며 창원 여행정보를 제공하는 외국인 대상 전용 페이스북 계정이다.허성무 시장은 “소셜미디어를 활용한 소통의 중요성이 커지는 시기에 국내의 권위 있는 소셜미디어 시상식에서 대상을 수상하게 되어 기쁘다”며 “지속적인 관광콘텐츠 개발과 소셜미디어를 활용한 적극적인 마케팅으로 창원관광의 매력을 전 세계에 알릴 수 있도록 노력하겠다”고 했다. 한편, 공공기관 분야는 우정사업본부, 광역지방자치기관 분야는 경상북도, 공공서비스 분야는 서울관광재단 등이 수상했다.이은수기자 eunsu@gnnews.co.kr