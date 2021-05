한국농수산식품유통공사 ‘aT 스튜디오’ 개소

한국농수산식품유통공사(aT)는 지난 12일 서울 양재동 aT센터에서 농수산식품의 디지털 홍보콘텐츠 제작과 판로를 지원하기 위한 ‘aT 스튜디오’를 개소했다.



이날 개소식은 aT 김춘진 사장과 농림축산식품부 이용직 식생활소비급식진흥과장을 비롯해 천선미 고창 부군수 등 관계자들이 참석했다.



‘aT 스튜디오’는 231㎡(70평) 규모에 30여 종의 최첨단 촬영 장비를 갖추었으며 △사진 촬영을 위한 ‘스마트 스튜디오’ △SNS 등 홍보영상 촬영을 위한 ‘크로마키 스튜디오’ △라이브 커머스 진행이 가능한 ‘라이브 스튜디오’ △해외 바이어 상담 지원을 위한 ‘온라인 화상상담실’로 구성돼 있다.



이곳에서 농수산식품의 홍보사진·영상 콘텐츠 제작, 인플루언서 활용 라이브커머스 방송, 해외바이어 대상 온라인 제품홍보 등이 이뤄지며, 디지털을 활용한 K-FOOD의 온라인마케팅 거점 역할을 하게 될 전망이다.



특히 개소 기념으로 국내 대표 오픈마켓인 11번가와 연계해 쌀, 표고버섯 등 지역특산물 라이브방송을 진행, 1시간 만에 23만 5000뷰를 달성했다.





aT는 광주, 대구 등 지역 민간 스튜디오와 연계해 지역별 거점 스튜디오를 추가로 운영할 예정이다.aT 김춘진 사장은 “코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 농가와 농수산식품기업들이 aT 스튜디오를 적극 활용하여 국내외 판로를 확대할 수 있길 바란다”며 “aT는 앞으로도 디지털 유통혁신과 농가의 경쟁력 강화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.한편 aT 스튜디오의 이용방법은 aT 홈페이지를 통해 안내할 예정이며 전화 문의는 02-6300-1901로 하면 된다.황용인기자 yongin@gnnews.co.kr