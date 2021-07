폴리텍Ⅶ대학 임성훈·황승국 교수, 국제학술대회 우수논문상

한국폴리텍VII대학 창원캠퍼스(학장 배석태)는 기계시스템과 임성훈 교수와 황승국 교수가 공동으로 연구한 논문이 최근 제주에서 열린 한국멀티미디어학회 국제학술대회(MITA 2021)에서 ‘우수 논문상’을 수상했다고 22일 밝혔다.



임성훈 교수와 황승국 교수가 공동연구한 논문은 ‘Wear Characteristics of AA7075 Deposited with Titanium Thin Film by DC Magnetron Sputtering’으로 ‘우주발사체 및 항공기의 구조재로 널리 사용되고 있는 알루미늄 합금의 기계적 특성 향상과 복잡한 마모기구를 규명하기 위한 것’으로 학회에 참석한 연구자들로부터 큰 관심을 받았다.



공동 수상한 임성훈 교수는 “황승국 교수와 더불어 기계시스템의 성능개선을 위해 꾸준히 연구해 왔는데, 좋은 결과를 얻어서 기쁘다”며 “이는 폴리텍VII대학의 우수한 연구장비와 교육장비 등 인프라가 바탕이 되었기 때문이며, 앞으로도 이 분야의 발전된 연구에 더욱 정진하겠다”고 밝혔다.

한국폴리텍VII대학 황승국 교수.