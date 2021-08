해병대 통영상륙작전 71주년 전승행사

해병대전우회와 해병대사령부가 주관하고 경남서부보훈지청이 후원하는 ‘제71주년 해병대 통영상륙작전 전승행사’가 지난 15일 원문공원 통영지구 전적비 앞에서 열렸다.



해병대 통영상륙작전은 6·25전쟁 당시 유엔군의 도움 없이 대한민국 국군이 단독으로 승리한 첫 전투다.



이날 행사에는 진원제 해병대통영시전우회장과 참전용사 등 50인 미만의 인원이 참석했다.



해병대 통영상륙작전은 6·25 전쟁이 한창인 1950년 8월 17일 김성은 대령이 지휘하는 해병대가 단독으로 통영시 용남면 장평리 바다를 통해 상륙해, 통영과 거제도를 점령하려던 북한군 7사단을 무찌른 전투다.





‘귀신 잡는 해병’이란 말의 유래가 된 전투인 ‘해병대 통영상륙작전’을 기념하는 전승행사가 지난 15일 원문공원 통영지구 전적비 앞에서 열렸다.

통영상륙작전 성공소식은 대서특필로 국내·외 언론사에 소개되었는데, 미국일간지 뉴욕헤럴드트리뷴의 마거릿 히긴스 기자는 1950년 8월 23일자 기사에서 통영상륙작전을 승리로 이끈 한국의 해병대를 ‘그들은 악마마저 잡을 것(They might even capture the devil)’이라고 표현했다. 이 기사를 국내 언론들이 번역해 보도하는 과정에서 ‘귀신 잡는 해병’이라는 말이 나오게 된다.이날 해병대 통영상륙작전기념관은 전시내용과 김성은 장군 유품 및 전쟁유물 등을 기록해 해병대 통영지구전투에 대한 내용을 재조명한 기념 도록을 제작해 참전용사에게 전달했다.강석주 통영시장은 “위대한 승전을 널리 알리는 뜻깊은 기념 도록 발간을 축하한다. 71년 전 우리나라를 지키기 위해 위대한 작전에 나섰던 호국영령과 참전용사들에게 감사와 추모의 인사를 드린다”고 말했다.이웅재기자