세계부부의 날 창시자 창원서 기자회견

"천생연분을 영어로 'Married Up Couple'이라고 정하자!"



천생연분은 영어로 ‘Married Up Couple’ 이라는 신조어를 정하고자 한다고도 전했다.



지난 5월 21일 부부의 날에 미국 바이든 대통령과 윤석열 대통령의 한미 정상회담이 열렸다.



권재도 목사는 이와 관련, “국립중앙박물관에서 정상회담을 개최한 직후에 윤 대통령의 부인 김건희 여사에게 ‘We married Up’ 이라고 하는 재미있는 발언을 했다. 번역하면 윤 대통령과 나는 유능하고 좋은 아내를 만나서 땡잡았다. 이것이다”며 “이 발언은 한미 정상회담 장에 있어서 너무나도 잘 어울리는 부부 관련 멘트다. 아마 미국의 참모진 중에 누군가 바이든 대통령에게 부부의 날 보고를 한 것 같다. 그래서 세계 부부의 날 위원회는 이제부터 이 ‘married Up’ 메시지를 갖고서 적극 캠페인 활동을 벌여 나갈 것”이라고 강조했다.



그러면서 “한자어로 ‘천생연분’이라는 사자성어에 맞는 영어는 없는데, 천생연분을 ‘Married Up Couple’ 이라는 신조어를 정하고자 한다. 또한 ‘백년해로 부부’는 영어로 ‘a Hundred-Years-Old Together Couple’이 된다”며 “앞으로 ‘Married Up 캠페인’을 적극 전개해 나갈 것”이라며 “세계부부의 날 위원회는 2023년을 한미 부부의 날 정상회담 1주년 기념행사로 개최하고자 한다. 구체적으로 언제 어디서 어떤 프로그램으로 할지에 대해선 추후 소개하겠다”고 설명했다.이날 기자회견에는 세계부부의 날을 지속적으로 후원해 온 허일룡 안양성문교회 원로목사 부부가 참석한 가운데, 박수영 여사가 하모니카로 ‘어메이징 그레이스’를 연주하기도 했는데, 과거 반복되는 총기 사고의 현장에서 갑자기 연설을 그만두고 ‘어메이징 그레이스’를 불렀던 오바마의 감동처럼 부부의 날 의미를 되새겼다.부부의 날은 1995년 5월 21일 창원에서 권재도 목사 부부가 시작해 그날을 기념일로 지키고 있다. 5월 21일에는 가정의 달인 ‘5월에 둘(2)이 하나(1)가 된다’는 기독교적 뜻이 담겨 있다. 부부 관계의 소중함을 일깨우고 화목한 가정을 일구자는 취지다.이은수기자 eunsu@gnnews.co.kr