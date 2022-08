☞8월부터



▶옛그림과 함께하는 전통연희(~10월 15일/오전 10시~낮 12시/함안문화예술회관 연회장)

▶밀양문화관광재단 아티스트 페스티벌(~4일/오전 10시~오후 6시/밀양아리랑아트센터 전시실)

▶노진아 개인전 ‘불면 날아가는’(~5일/창원 성산아트홀 6전시실)

▶‘사진으로 배틀하자’ PART 4.(~11일/진주 루시다갤러리)







1일



▶경남창작관현악축제 ‘해와 달이 된 오누이’(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 소극장)



▶2022진주시 고등학교 동문합창단 연합합창 페스티벌 ‘따뜻한 이음’(오후 7시/경남문화예술회관 대공연장)



▶제23회 진주서양화작가회 정기전, 제2회 대구한유미술협회 교류전(~6일/경남문화예술회관 1·2전시실)



▶소정 박옥자 여사 궁중민화 기증특별전(~10월 31일/밀양미리벌민속박물관)



▶‘상대적이고 절대적인 진실:평화의 축’ 展(~10월 25일/거제 해금강테마박물관)







2일



▶진주시립국악관현악단 제72회 정기연주회(오후 7시 30분/경남문화예술회관 대공연장)



▶통영국제음악재단 2022 TIMF 아카데미공연(~3일/2일 오후 7시 30분, 3일 오후 3시/통영국제음악당 콘서트홀)



▶마술 공연 ‘매직 프레젠트’(오후 7시 30분/함안문화예술회관 대공연장)



▶경상필하모닉오케스트라 베리어프리 음악회 ‘우리, 함께’(오후 7시 30분/김해서부문화센터 하늬홀)



▶퓨전 민요 공연 ‘이희문, 오방神과’(오후 7시 30분/밀양아리랑아트센터 대공연장)



▶창원시립교향악단 2022 청소년 협주곡의 밤(오후 7시 30분/성산아트홀 소극장)



▶창원문화재단, 연극 ‘바람처럼 달렸다’(오후 7시 30분/진해문화센터 공연장)







3일



▶극단 현장 마당극 ‘수무바다 흰고무래’(~4일/오후 4시 30분/진주성 야외공연장)



▶극단 큰들 창립 38주년 & 산청마당극마을 3주년 정기공연(오후 7시/산청마당극마을)



▶제22회 진주유스오케스트라 정기연주회(오후 7시 30분/경남문화예술회관 대공연장)



▶가족 뮤지컬, 민쩌미 ‘사랑해요 엄마!’(~4일/3일 오전 11시·오후 2시·오후 4시 30분, 4일 오전 11시·오후 2시/창원 성산아트홀 대극장)



▶피아퀸텟·다올앙상블, 샌드아트 어린이 클래식 콘서트 ‘뒤죽박죽 동물원’(오후 5시/창원 성산아트홀 소극장)



▶거제시 문화가 있는 주간 ‘찾아가는 버스킹’(오후 3시/거제 매미성)



▶거예모 2022 거제 K-POP 콘서트(오후 6시/거제 신현농협 본점 앞)



▶천원의 행복한 저녁콘서트 시즌3 ‘놀다’(오후 5시/양산 쌍벽루아트홀 공연장)



▶산청 기산국악당 토요상설공연(오후 3시/산청 기산국악당)



▶거창윈드오케스트라 10주년 기념음악회(오후 7시 30분/거창문화센터 공연장 )



▶제6회 아름다운 김해로 전국 성악경연대회 본선(오전 9시/김해서부문화센터 하늬홀)



▶밀양문화관광재단 문화가 있는 날 ‘클래식 앙상블’(오후 7시 30분/밀양강 야외공연장)



▶9월 밀양아리나 교육공연예술제(~10월 1일/오후 2시/밀양아리나)



▶제5회 브릴란테피아노앙상블정기연주회(오후 5시/창원 3·15아트센터 소극장)







4일



▶에스토니안 페스티벌 오케스트라 with 파보 예르비(오후 5시/통영국제음악당 콘서트홀)







6일



▶제190회 창원시립합창단정기연주회(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 대극장)



▶2022코리안드림 신포니에타 협주곡의 밤(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 소극장)







7일



▶진주시립교향악단 95회 정기연주회(오후 7시 30분/경남문화예술회관 대공연장)



▶제33회 창원예술사진기획전·동우회 합동전(~12일/창원 성산아트홀 1~2전시실)



▶제1회 김선영 개인전(숨)(~12일/창원 성산아트홀 3전시실)



▶㈔민족미술인협회 창원지부 2022 종횡무진전(~12일/창원 성산아트홀 4전시실)



▶크레아트회 제20주년 크레아트 한일교류전(~12일/창원 성산아트홀 5전시실)



▶김해록 풍경 수채화 개인전(~12일/창원 성산아트홀 6전시실)



▶거제시교향악단 거제시민을 위한 행복음악회(오후 7시/거제문화예술회관 소극장)



▶국립심포니오케스트라 ‘마중’(오후 7시 30분/김해문화의전당 마루홀)



▶훈댄스컴퍼니, 현대무용 신작 ‘Contact and Uncontact(컨택트 앤 언컨택트)’(오후 7시 30분/창원 성산아트홀 소극장)



▶박선희 판소리연구소 ‘횡성맹인잔치! 모두 다 눈을 뜨다’(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 대극장)



▶양수진 피아노 독주회(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 소극장)



▶블레싱싱어즈, 미니어처 오페라 ‘라이브 카페’ Coffee Cantata(커피 칸타타)(오후 7시 30분/창원 진해문화센터 공연장)







13일



▶제21회 ㈔한국서각협회 김해지부전(~18일/김해문화의전당 윤슬미술관 2전시실)



▶제38회 경남한국화가협회전(~18일/김해문화의전당 윤슬미술관 3전시실)



▶박태현 시화전(~18일/밀양아리랑아트센터 전시실)







14일



▶클래식앙상블케이(K) 창작을 찾아 ‘안다미로’(오후 7시/경남문화예술회관 대공연장)



▶2022 창원미술대제전(~19일/창원 성산아트홀 1~3전시실)



▶제47회 경남현대작가회전·동시대미술 학술세미나(~19일/창원 성산아트홀 4전시실)



▶제22회 경상남도 도예작가회전(~19일/창원 성산아트홀 5전시실)



▶사운드오브뮤직예술단 제3회 SOM Chamber Orchestra 정기연주회(오후 7시 30분/창원 성산아트홀 소극장)







15일



▶국립오페라단 my opera 상영 ‘나부코’(오후 7시 30분/경남문화예술회관 대공연장)



▶제33회 김해예술제 개막식·시네마음악회(오후 7시 30분/김해서부문화센터 하늬홀)



▶제8회 굿데이 남성중창단 정기연주회(오후 7시 30분/창원 성산아트홀 소극장)



▶뮤지컬 ‘루나틱’(~16일/오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 대극장)



▶창원예술학교 2022 들려줌 콘서트(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 소극장)



▶피아니스트 박종훈의 로맨틱 시즌 ‘쇼팽의 가을’(오후 7시 30분/창원 진해문화센터 공연장)



▶진주원로작가 작품전시회(~19일/경남문화예술회관 2전시실)



▶소리이야기 주수현 개인전(~20일/경남문화예술회관 1전시실)



▶코믹 연극 ‘2시간 탈출, 졸탄쇼’(오후 7시 30분/사천시문화예술회관 대공연장)







16일



▶통영미술청년작가회 제6회 통영청년 아트페스티벌(~17일/오전 11시/통영 윤이상기념공원)



▶거제시두바퀴합창단 거제시 장애인예술제 행사 공연(오전 11시/거제 청소년수련관)



▶이희문 오방신 공연(오후 7시 30분/의령군민문화회관 공연장)



▶㈔한국예총 고성지회 제2회 군민희망드림콘서트(오후 7시 30분/고성 스포츠파크 3구장)



▶제6회 가야명상문화축제 ‘차, 명상을 품은 가야명인 명무전’(오후 7시 30분/김해문화의전당 마루홀)



▶김해문화재단 2022 연극열전9 ‘보이지않는 손’(~17일/16일 오후 7시 30분·17일 오후 5시/김해문화의전당 누리홀)



▶제33회 김해예술제 ‘김해가요제&가요콘서트’(오후 7시 30분/김해서부문화센터 하늬홀)



▶밀양문화관광재단 Fall in 트롯(오후 7시 30분/밀양아리랑아트센터 대공연장)







17일



▶진주청년작가회 정기전(~10월 18일/진주 살롱드인사 갤러리)



▶클래식 연주회 ‘여행어때요?’(오후 5시/양산문화예술회관 대공연장)



▶가족 뮤지컬 ‘수박수영장’(오전 11시·오후 2시/함안문화예술회관 대공연장)



▶산청 동의보감촌 마당극 상설공연(~18일/각 오후 2시/산청 동의보감촌 잔디광장)



▶산청 기산국악당 토요상설공연(오후 3시/산청 기산국악당)



▶제15회 김해국제음악제 실내악 연주회(오후 5시/김해문화의전당 마루홀)



▶제6회 아름다운 김해로 전국 성악경연대회 결선(오전 9시/김해서부문화센터 하늬홀)



▶심순희 효 콘서트(오후 7시/밀양아리랑아트센터 대공연장)



▶뮤지컬·마술·클래식 공연 ‘The Magic 팬텀 & 퀸’(오후 5시/창원 성산아트홀 대극장)



▶경남더샵 앙상블 연주회(오후 4시/창원 성산아트홀 소극장)



▶제58회 창원시청소년 교향악단 정기연주회(오후 5시/창원 3·15아트센터 대극장)



▶창원시민뮤지컬단, 창작 뮤지컬 ‘사라진 사람들’(오후 2시·4시 30분/창원 3·15아트센터 소극장)



▶극단 미소 연극 ‘돈과 호태’(~18일/17일 오후 7시, 18일 오후 3시/창원 진해문화센터 공연장)



▶2022 창원의집 풍류기행 ‘즐거움을 누리다’(오후 3시/창원의집 다목적 전각)







18일



▶제21회 전국시조창경연대회(오전 9시/거제시청소년수련관)



▶2022년 외국인노동자 어울림한마당(낮 12시/창원 마산MBC 경남홀)



▶마르떼 청소년교향악단 제3회 정기연주회(오후 7시/김해서부문화센터 하늬홀)



▶경남프리모앙상블 창단 24주년 기념 정기연주회(오후 4시/창원 성산아트홀 소극장)▶제26회 마산음악협회 전국음악콩쿨 입상자 음악회(오후 3시 30분/창원 3·15아트센터 소극장)20일▶SAC on Screen, 발레 ‘라 바야데르’ 상영(오후 7시 30분/김해서부문화센터 하늬홀)▶김해선면작가협회 제5회 전국공모 선면 예술대전 입상작 전시(~25일/김해문화의전당 윤슬미술관 1·2전시실)▶문운식 그림 물음전(~25일/김해문화의전당윤슬미술관 3전시실)▶제9회 물빛아리랑 정기전(~25일/밀양아리랑아트센터 제1전시실)▶이영미 개인전(~25일/밀양아리랑아트센터 제2전시실)▶창원문화재단모닝콘서트 ‘9월 가을, 추(秋)가열’(오전 11시/창원 성산아트홀 소극장)▶정진희 피아노 독주회(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 소극장)21일▶거제, 아침애 음악회 ‘슈베르트-슬픔의 힘’(오전 10시 30분/거제문화예술회관 소극장)▶제33회 김해예술제 ‘국악의 향연’(오후 7시 30분/김해서부문화센터 하늬홀)▶KBS교향악단 FOR YOU 콘서트(오후 7시/창원 3·15아트센터 소극장)22일▶통영미술제(~10월 21일/통영시민문화회관·미수해양공원)▶㈔한국민속소싸움협회 함안군지회 제18회 소힘겨루기대회(~27일/종일/함안 함주공원 마사토구장)▶김해문화재단 ‘저녁의 음악회’ 박정희 리사이틀(오후 7시 30분/김해문화의전당 누리홀)▶제33회 김해예술제 ‘해설이 있는 음악회’(오후 7시 30분/김해서부문화센터 하늬홀)▶제2회 일신가고파하모니 정기연주회(오후 7시/창원 3·15아트센터 소극장)23일▶유니버설발레단 ‘더 발레리나’(~24일/23일 오후 7시 30분, 24일 오후 3시/경남문화예술회관 대공연장)▶앙상블 콘 브리오 정기연주회(오후 7시 30분/거제문화예술회관 소극장)▶기산국악제전(~24일/각 오전 11시/산청 기산국악당)▶제18회 함안예술제(~10월 1일/함안공설운동장·함주공원·함안문화예술회관·함안문화원)▶희망 극단가족 뮤지컬 ‘겨울이야기’(오전 10시 20분/창원 진해문화센터 공연장)▶전국사진촬영대회 작품 전시(~27일/경남문화예술회관 1·2전시실)24일▶2022 창원 북 페스타(~25일/오전 10시~오후 5시/창원 성산아트홀 중앙광장)▶통영국제음악재단TIMF앙상블 마스터 시리즈 ‘목관의 향연’(오후 3시/통영국제음악당 콘서트홀)▶제15회 청마문학제(오전 10시~오후 7시/거제 둔덕시골농촌체험센터)▶오페라 ‘허왕후’(오후 5시/김해문화의전당 마루홀)▶김해문화재단우아한 클래식(오후 2시/김해서부문화센터 하늬홀)▶나라사랑 음악회 오페라 ‘일사각오’(오후 3시·7시/창원 성산아트홀 대극장)▶제7회 창원국악예술제(오후 5시/창원 성산아트홀 소극장)▶발레로 보는 동화이야기 ‘신데렐라’(오후 2시/창원 3·15아트센터 대극장)▶이부영 바이올린 리사이틀(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 소극장)▶마야무용단 정기공연 ‘어게인’(오후 5시/창원 진해문화센터 공연장)25일▶양성원·엔리코 파체 듀오 리사이틀(오후 3시/통영국제음악당 콘서트홀)▶남가영 피아노 리사이틀(오후 3시/창원 성산아트홀 소극장)▶2022 창원유스필하모니 오케스트라정기연주회(오후 5시/창원 3·15아트센터 소극장)▶제22회 진해전국국악대전(오전 10시/창원 진해문화센터 공연장)27일▶㈔블루시티관현악단 제17회 희망콘서트(오후 7시 30분/거제문화예술회관 대극장)▶한밤의 트롯열정(오후 7시/함안실내체육관 특설무대)▶창원문화재단 2022 창원의집 월간고택(~10월 1일/오후 6시~9시/창원의집)▶㈔한국서가협회 김해지부 ㈔한국서가협회 김해지부 서예전(~10월 2일/김해문화의전당 윤슬미술관 1전시실)▶밀양 요가 사진 공모전 전시(~10월 2일/밀양아리랑아트센터 제1전시실)▶초어정 단체전(~10월 2일/밀양아리랑아트센터 제2전시실)▶코리아경남심포니오케스트라 제10회 정기연주회(오후 7시 30분/창원 성산아트홀 대극장)▶소프라노 이승자독창회 ‘Die Musik’(오후 7시 30분/창원 성산아트홀 소극장)28일▶경남문화예술회관 문화가 있는 날 프렌치 집시밴드 ‘Dusky 80’(오후 7시 30분/경남문화예술회관 대공연장)▶유심초 콘서트 ‘사랑하는 그대에게’(오후 7시 30분/의령군민문화회관 공연장)▶거창문화재단 ‘2022 거창국제공항’ 미국-김일황 재즈콰이어(오후 7시 30분/거창문화센터 공연장 )▶김해문화재단 문화가 있는 날 ‘디즈니 인 재즈’(오후 7시 30분/김해서부문화센터 하늬홀)▶거제시 문화가 있는 날 ‘문화의 거리’(오후 6시~9시/거제 신현농협 본점 앞)▶경남호른앙상블 제4회 정기연주회(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 소극장)▶극단 입체 연극 ‘아, 김대건 안드레아 신부님’(오후 3시/창원 진해문화센터 공연장)29일▶극단 현장 연극 신작 ‘3분의 미학’(~30일/오후 7시 30분/산청문화예술회관)▶거제시문화예술재단, 인문학·클래식 콘서트 ‘노자와 베토벤’(오후 7시 30분/거제문화예술회관 대극장)▶온니유이엔티, 일상 속에 숨어있는 클래식 보물찾기(오후 7시 30분/창원 성산아트홀 소극장)▶바이올린&피아노 듀오 콘서트(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 소극장)▶‘쎄시봉 친구들과 희망나누기’ 콘서트(오후 7시 30분/사천시문화예술회관 대공연장)▶경남국악관현악단 휴, 국악 뮤지컬 ‘since 1955 흑백다방’(오후 7시 30분/창원 진해야외공연장)▶9·19 평양 선언, 10·4 선언 기념 북녘 그림 전시회(~10월 4일/창원 3·15아트센터 제2전시실)▶홍영하 서양화 개인전(~10월 4일/창원 3·15아트센터 제3전시실)30일▶제41회 통영예술제(~10월 3일/통영시민문화회관, 죽림 내죽도수변공원)▶거제시교향악단 청소년협주곡의 밤(오후 7시 30분/거제문화예술회관 대극장)▶2022 양산삽량문화축전(~10월 1일/오전 10시/양산천 둔치·양산종합운동장 일원)▶김춘수 탄생 100주년 기념 문학행사(~10월 30일/통영시민문화회관·통영시 일원)▶밀양문화관광재단 밀양강 프린지(오후 7시 30분/밀양강 야외공연장)▶제45회 소가야문화제(~10월 2일/오전 11시/고성 송학동고분군외 고성군 일원)▶창원문화재단 ‘Legend of Ballad 변진섭’ 콘서트(오후 7시 30분/창원 성산아트홀 대극장)▶제345회 창원시립교향악단 정기 연주회(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터 대극장)▶임지훈 작곡 발표회(오후 7시 30분/창원 진해문화센터 공연장)▶경남예담회 제5회 협회전(~10월 3일/창원 진해문화센터 전시실)▶홍영하 서양화 개인전(~10월 4일/창원 3·15아트센터제 3전시실)◇축제▶제14회 통영연극예술축제/8월 26일~4일/통영시민문화회관·벅수골소극장▶제10회 강주해바라기 축제/8월 26일~9월 13일/함안 강주마을 일원▶거제 문화재 야행/2~4일/거제 포로수용소 유적공원 일원▶2022 함양산삼축제/2~11일/함양 상림공원▶㈔동시동화나무의숲 제3회 공룡 책 이야기 축제/17~18일/고성 송학동 고분군▶진해만 싱싱수산물 축제/23~24일/창원 진해구 대죽동45 진해수협▶제64회 밀양아리랑대축제/22~25일/밀양 영남루·밀양강변 일원▶제16회 기산국악제전/23~24일/산청 남사예단촌 기산국악당▶2022 거창한마당대축제/29일~10월 2일/거창스포츠파크▶김해 문화재야행/30일~10월 2일/김해수로왕릉▶독일마을 맥주축제/30일~10월 2일/남해 독일마을▶2022 신번문화축제/30일~10월 2일/의령 신반시장공영주차장·우륵문화마당▶초동 연가길 코스모스 축제/30일~10월 3일/밀양 초동면 반월리 164-3▶산청한방약초축제/30일~10월 10일/산청 동의보감촌※일정은 사정에 따라 변경되거나 코로나19로 휴강·취소될 수 있습니다.