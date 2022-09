경상국립대, ‘스마트 IT 전문인력 양성사업’ 수료식

경상국립대학교 스마트IT인력양성사업단은 고용노동부와 경남도가 지원하는 고용안정 선제대응 패키지 지원사업인 ‘스마트 IT 전문인력 양성사업’ 교육 수료식을 개최했다고 12일 밝혔다.



이 교육 프로그램은, 경남 소재 청년 미취업자와 실직자를 대상으로 정부의 4차 산업혁명 핵심 분야 인력양성을 위한 혁신인재 육성 정책과, 경남도가 역점적으로 추진하는 스마트공장의 성공적 구축에 필요한 IT개발 인력양성 및 취업 정책에 부응해 경남 제조업 경쟁력을 확보하기 위해 마련됐다.



이를 위해 경상국립대는 6월 20일부터 9월 7일까지 주 5일, 하루 7시간씩 모두 400시간(IT 비전공자는 490시간)의 교육을 진행했다. 이번 교육 수료생은 모두 21명이다.





사진제공=경상국립대

경상국립대 스마트공장 지원센터에서 실시하는 이번 교육 프로그램은 스마트공장 기초기술, 사물인터넷(IoT) 및 자동화 기술, 데이터 처리 기술, IT 프로그래밍 및 실습 프로젝트 등으로 구성되어 스마트공장 IT 솔루션 개발에 필요한 IT 필요 기술 등을 망라하고 있다.한관희 센터장은 “올해 교육생들은 수강 태도뿐만 아니라 기업체 실무자의 멘토링으로 내실 있는 개발 프로젝트도 수행하는 등 열의가 대단했다”라면서 “수료자들은 4차 산업혁명 시대에 스마트공장 구축에 필요한 IT 개발 기술과 실전 경험을 갖출 수 있게 되어 경남 스마트공장 IT 솔루션 개발의 핵심 인력이 될 것으로 믿어 의심치 않는다”라고 강조했다.박성민기자