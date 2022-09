한국폴리텍Ⅶ대학 산학협력단, Best Champ day 우수상 수상

한국폴리텍Ⅶ대학 창원캠퍼스(권역학장 배석태)는 지난 22일부터 2일간 경주 소노벨에서 진행된 제 13회 Best of Champ day에서 산학협력단 공동훈련센터 김웅래 주임과 협약기업인 삼원동관(주) 김소원 주임이 한국산업인력공단 이사장상을 수상했다고 28일 밝혔다.



창원폴리텍대학 산학협력단(이하 산학협력단) 김웅래 주임은 2016년부터 지역·산업 맞춤형 인력양성 사업을 담당하면서 남다른 노력과 사업목표 관리, 협약기업 관리와 산학협력단이 6년 연속 최우수 등급을 받는데 기여한 공로를 인정받아우수 전담자로 선정됐다.



삼원동관(주) 김소원 주임은 산학협력단에서 진행하는 2021년 5월 24부터 RPA훈련과정 초·중·고급과정을 연속해 수강하였다. 김 주임은 교육과정 이수 후 소속 기업의 현업 부서에서 남다른 능력으로 프로그램 개발과 현장에 적용함에 따라비용 절감 및 생산성 향상을 이끄는 견인차 역할의 주역이 됐다. 그래서 자기개발의 필요성을 사내에 촉진함과 동시에 확산하는 조직문화를 이끌어 가는 공로를 인정받아 한국산업인력공단 이사장상을 수상했다.



올해 진행된 제13회 Best of Champ day는 지역·산업 맞춤형 인력양성 사업 및 산업게 주도 청년 맞춤형 훈련 사업 공동훈련센터의 우수 운영 사례 공유 및 공동훈련센터 간 정보 교유 활성화와 사업 관계자에 대한 사업성과 제고 및 추진 의욕을 고취하는 행사이다. 이번 행사는 한국기술대학교 컨소시엄 중부권 허브 사업단에서 주관하고, 고용노동부와 산업인력공단이 주최했으며 200여 명이 참석했다.

