고성군, 경남 청년 워케이션 명소 날갯짓 시작

고성군은 청년친화도시 조성을 위해 구축한 맞춤형 워케이션플랫폼이 ‘워케이션 프로그램’을 본격 운영에 들어가면서 타지역 청년들의 방문이 줄을 잇고 있다고 23일 밝혔다. 고성군은 인구소멸 대안책의 하나로 워케이션 사업을 활성화한다는 방침이다.



‘워케이션’은 일(Work)과 휴가(Vacation)가 합쳐진 말로 요즘 청년들이 일과 휴가를 함께 즐기는 근무 형태를 통해 생산성과 창의성을 높이고, 업무 스트레스를 줄일 수 있는 등 다양한 장점으로 인해 삶의 방식 중 하나로 자리 잡고 있다.



또 지역 경제 활성화와 관계 인구 유입에도 효과가 있어 일본과 유럽에서는 인구 소멸의 대안으로써 워케이션 사업을 활성화하고 있다.



이 사업은 내년 경남도의 지원에 힘입어 추진에 탄력을 받게 됐다.



경남도는 2024년부터 본격적인 지역 거점 워케이션 활성화를 위해 고성군과 남해군 도내 2곳에 도비를 투입해 사업을 추진한다.



고성군은 영오면 영산리 소재 구 영오예비군면대를 새단장해 1층에는 사무실과 휴식 공간, 2층에는 숙소로 공간조성을 완료했다. 이와함께 워케이션 프로그램 사업자로 선정된 ㈜바다공룡이 그 첫 시작을 알리며 프로그램 활성화에 전력하고 있다.



타지역 청년들이 고성으로 이주해 지역청년들과 함께 창업한 ㈜바다공룡은 외지 청년의 유입에 대한 부분을 현실적으로 고민하고 무엇이 필요한지 몸소 느끼고 있다. ㈜바다공룡은 IT 직군의 청년들이 고성 지역과 워케이션을 통해 관계를 맺으면 관계 인구가 지역으로 유입될 것으로 판단하고 워케이션 서비스와 지역 IT 용역 사업을 진행해나가겠다는 포부를 밝히고 있다올해 사업으로 IT 직군인 개발자, 디자이너, 판매 전문가(마케터), 여행 유튜버 등 40여 명의 외지 청년이 프로그램 신청을 통해 영오면 워케이션플랫폼을 찾았고, 이들이 짧게는 일주일, 길게는 한달 정도 머무르며 지역의 관광지를 소개하고, 여행·관광을 하며 홍보가 자연스럽게 이뤄지고 있다.특히 20만 여행 유튜버로 알려진 신아로미 씨 등 유명 영향력자(인플루언서)가 방문하면서 3일 동안 1만여 명의 따름벗(팔로워)들이 고성 영오면을 소개하는 글을 홍보하기도 했다.최보연 ㈜바다공룡 대표는 “워케이션 활성화를 위한 밑거름으로 지역의 워케이션 사업에 대한 이해와 공간에 대한 협조, 외부 청년들의 접근성을 위한 교통수단에 대한 대책이나 지원이 절실하다”며 “고성군이 도내 워케이션의 명소로 많은 외지 청년들에게 알려지길 바라면서 사업추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.