▶뮤지컬 ‘노트르담 드 파리’(~2일/토 오후 2·7시, 일 오후 2시/김해문화의전당)



▶청풍 김갑용 분재 전시회(~2일/통영시민문화회관)▶조현경 개인전(~3일/창원 성산아트홀)▶우포의 아침(~3일/창원 성산아트홀)▶이민영 일곱번째 개인전(~3일/창원 성산아트홀)▶경남수채화협회 정기전(~3일/창원 성산아트홀)▶아름다운 만남전(~4일/진주 경남문예회관)▶경남환경미술협회전·초대작가전(~4일/진주 경남문예회관)▶3·15미술대전(~4일/창원 3·15아트센터)▶정운식 개인전 ‘장소, PLACE’(~9일/사천 정미소)▶기획전 ‘또 하나의 별’(~8월 31일/진주시립이성자미술관)▶기획전 ‘하늘을 나는 파충류 익룡’(~9월 1일/진주익룡발자국전시관)▶기획전 ‘Nice to meet you-만남의 광장’(~9월 22일/진주 일호광장 진주역)▶기획전 ‘100%:this is who ’I‘ am’(~10월 27일/클레이아크김해미술관)▶키움전시 ‘헬로우 팝아트’(~10월 27일/클레이아크김해미술관)▶동아시아교류전 ‘금바다(金海), 아시아를 두드리다’(~11월 3일/클레이아크김해미술관)

1일

▶중작파 회원전(~9일/고성박물관)

▶강구안 나이트 프린지 ‘로페카 중창단’(오후 7시/통영 강구안 해상무대)

▶창원시립소년소녀합창단 정기연주회(오후 5시/창원 성산아트홀)

▶음악공방 ‘그림과 함께하는 세상에 단 하나뿐인 즉흥 연주’(오전 11시/창원 성산아트홀)

▶무형유산 토요상설공연(~29일/매주 토 오후 2시/진주성 야외무대)

▶통영 청년 아트 페스티벌(~8일/통영 통제영거리 역사홍보관)

▶신록의 계절 ‘음악으로 떠나는 여행’(오후 3·7시/김해서부문화센터)

▶거제 돗자리 영화제(오후 7시 30분/거제문예회관 야외공연장)

▶고성농요 정기공연(오전 10시/고성 송학동고분군)

▶경남필청소년오케스트라 정기연주회(오후 6시/창원 3·15아트센터)

▶창원의집 야간개장 ‘낭만고택’(오후 6시/창원의집)

▶양산미협 신진작가전(~30일/양산시립윤현진도서관)

2일

▶진주아버지 합창단 정기연주회(오후 7시 30분/진주 경남문예회관)

▶남해안별신GOOD(굿)페스티벌(오후 1시/통영예능전수관)

▶KoCACA아트페스티벌(~5일/김해문화의전당)

▶아르세니 문 피아노 리사이틀(오후 3시/통영국제음악당)

3일

▶임지서회 서예 전시(~9일/김해예총갤러리)

▶거제필하모닉오케스트라 클래식 콘서트(오후 7시 30분/거제문예회관)

▶진주연극페스티벌(~9일/진주 예술중심현장 등)

4일

▶손정화 김군나 듀오 에즈 원 피아노 리사이틀(오후 7시 30분/창원 성산아트홀)

▶테마전 ‘새 시대의 전통, 두석장’(~23일/창원역사민속관 기획전시실)

▶한국화 공감전(~13일/김해도서관 갤러리가야)

▶디엠솔리스트앙상블 6인 3색 음악회(오후 7시 30분/김해서부문화센터)

▶블루시티관현악단(오후 7시 30분/거제문예회관)

▶출향작가전, ‘한국의 얼’ 김태순展(~7월 21일/창녕문예회관)

▶클래식 교육 음악극 ‘모차르트의 마법 바이올린’(오전 10시, 오후 7시/남해문화센터)

5일

▶성산미술대전 초대작가전(~7일/창원 성산아트홀)

▶조이오브앙상블 정기연주회(오후 7시 30분/창원 진해문화센터)

▶조희창의 굿모닝 콘서트 ‘아리랑 온 더 로드’(오전 10시 30분/거제문예회관)

▶기획전 ‘국보순회전:모두의 곁으로’(~7월 21일/합천박물관)

▶창녕청소년윈드오케스트라 정기연주회(오후 7시/창녕문예회관)

▶평화통일 음악회 ‘탈북민 애환, 음악으로 듣는다’(오후 7시/사천시문예회관)

6일

▶뮤지컬 ‘카우보이 블루스’(오후 3시, 7시 30분/진주 경남문예회관)

▶아름다운 여행전 정기전(~11일/진주 경남문예회관)

▶발레리노 신승우와 함께하는 살롱드발레(오후 7시 30분/김해서부문화센터)

▶거제청년작가회 플로어 정가전(~12일/거제문예회관)

7일

▶어린이 뮤지컬 ‘치카치카 충치소동’(오전 10시 20분, 오전 11시 20분/창원 진해문화센터)

▶진주 빛이야기 사진 전시회(~11일/진주 경남문예회관)

▶극단 아시랑 ‘오랜친구 이야기’(오후 7시 30분/양산문예회관)

▶강구안 나이트 프린지 ‘마리아 킴 with 베니 베넥’(오후 7시/통영 강구안 해상무대)

8일

▶경남무용제(~9일/각 오후 6시 30분/창원 3·15아트센터)

▶연극 친정엄마와 2박3일(~9일/토 오후 2·6시, 일 오후 2시/진주 경남문예회관)

▶뮤지컬 ‘달샤베트’(~9일/각 오전 11시, 오후 2·4시/창원 성산아트홀)

▶거제시민과 함께하는 로꾸꺼 연주회(오후 2시/거제조선해양문화관)

▶피아니스트 송영민의 해설이 있는 클래식(오후 5시/양산 쌍벽루아트홀)

▶풍물패 청음, 함안메나리프로젝트(오후 3·7시/함안문예회관)

▶마당극 ‘찔레꽃’(오후 2시/산청 동의보감촌)

▶일두선비문화제(~9일/함양 남계서원)

▶김해시립합창단 ‘김해합창대축제’(오후 5시/김해문화의전당)

▶경남교원유스오케스트라, 청소년 해설음악회(오후 5시/창원 성산아트홀)

▶슈퍼스타 뽀로로 드림콘서트(오전 10시 30분/창원 3·15아트센터)

▶한 여름 밤 찾아가는 국악의 만남 ‘해변’(오후 7시/거제 옥포수변공원)



9일

▶비쥬앙상블 연주회(오후 7시/창원 진해문화센터)

▶영화 ‘명량’·‘한산’ 몰아보기(오전 10시, 오후 2시/거제문예회관)

▶단오! 춤 나들이(오후 2시/고성 상리연꽃공원)

10일

▶진북면 추천(그네뛰기)대회(오전 10시/창원 지산숲)

▶한국서예협회 사천지부전(~17일/사천문예회관)

11일

▶창원사랑 보훈음악회(오후 2시/창원 성산아트홀)

▶화요모닝콘서트 ‘안세권×리사의 필모그라피’(오전 11시/창원 성산아트홀)

▶예루살렘 현악 4중주단(오후 7시 30분/진주 경남문예회관)

▶민족미술인협회 거창지부 정기전(~15일/거창문화센터)

12일

▶경남원로작가회전(~17일/창원 성산아트홀)

▶김인희 개인전 ‘시간을 담다’(~17일/창원 성산아트홀)

▶이경태 개인전(~17일/창원 성산아트홀)

13일

▶진주미협 ‘진주·순천교류전’(~19일/진주 경남문예회관)

▶‘규방공예 그 멋을 찾아서’展(~19일/진주 경남문예회관)

▶비보컬 아카펠라 콘서트(오후 7시 30분/사천문예회관)

▶진주가곡사랑모임 ‘다시, 우리가곡’(오후 7시/진주 해봄아트홀)

▶극단 큰들, 마당극 ‘효자전’(오후 7시/산청군문예회관)

▶창원시립교향악단 정기연주회(오후 7시 30분/창원 성산아트홀)

▶‘경남 서예의 빛을 잇다’展(~18일/창원 3·15아트센터)

▶해군음악회 ‘항해’(오후 7시 30분/창원 진해야외공연장)

▶그래피티 뮤지엄쇼 ‘위대한 낙서展’·‘시크릿 뮤지엄’ 상영(오후 7시/김해서부문화센터)

▶경남쳄버쏘싸이어티 정기연주회(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터)

▶우크라이나 유니온 필하모니 ‘우크라이나 평화기원 음악회’(오후 6시/김해 장유도서관 공연장)

14일

▶발레로 보는 동화 ‘어린왕자’(오후 7시/창원 성산아트홀)

▶창원예술극단 ‘당신의 에필로그’(오후 7시 30분/창원 성산아트홀)

▶통영먹벗회 정기전(~20일/통영시민문화회관)



▶거제옥포대첩축제(~16일/거제 옥포대첩기념공원·옥포수변공원 일원)▶섬진강문화재첩축제(~16일/하동 송림·섬진강변 일원)

15일

▶극단 메들리 ‘잘 있어요 한국’(오후 5시/밀양아리나)

▶공포 연극 ‘죽음의 집’(오후 2시/밀양아리나)

▶김해시립소년소녀합창단 정기연주회(오후 5시/김해문화의전당)

▶히사이시 조&지브리 영화음악 콘서트(오후 7시/창원 성산아트홀)

▶UDAMBARA 합창단 정기연주회(오후 5시/창원 성산아트홀)

▶송승환의 오리지널 난타(~16일/토 오후 4·7시, 일 오후 2·5시/창원 3·15아트센터)

▶아인클랑 정기연주회(오후 5시/창원 3·15아트센터)

▶마당극 ‘연도마을 꽃상여’(오후 3시/창원 진해야외공연장)

▶김해남성합창단 정기연주회(오후 5시/김해문화의전당)

▶어린이 클래식 공연 ‘뒤죽박죽 동물원’(오후 2시/김해서부문화센터)

▶경남고성 국제디카시페스티벌(~7월 14일/고성박물관·송학천)

16일

▶아르스챔버오케스트라, 창원시민의 마음을 훔치는 ‘도심’ 음악회(오후 5시/창원 성산아트홀)

▶진주시립국악관현악단 정기연주회(오후 7시 30분/진주 경남문예회관)

17일

▶정필연 전통민화 전시회(~23일/거제문예회관)

18일

▶벨리시마 정기연주회(오후 7시 30분/창원 성산아트홀)

▶창원국악관현악단 정기연주회(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터)

▶김해선면작가협회전·김해선면예술대전(~23일/김해문화의전당)

▶소프라노 성정하 독창회(오후 7시/김해서부문화센터)

19일

▶경남청년음악인협의회 ‘Young Artist Series Ⅷ’(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터)

▶국립현대무용단 ‘증발’ 상영(오후 7시 30분/김해서부문화센터)

▶뮤지컬 ‘목 짦은 기린 지피’(오전 10시 30분, 오후 7시 30분/의령군민문화회관)

▶향토여류작가 작품전(~22일/거창문화센터)

▶경남챔버이스트 정기연주회(오후 7시 30분/창원 성산아트홀)

▶한국서예협회 창원지부전(~24일/창원 성산아트홀)

▶이판순 개인전 ‘뒤돌아 보다 50년’(~24일/창원 성산아트홀)

▶판소리 시대의 옷을 입다(오후 8시/창원 진해야외공연장)

20일

▶예담 박숙자 사진 개인전(~25일/창원 3·15아트센터)

▶렉처콘서트Ⅲ ‘가곡, 인류의 유산’(오후 7시 30분/진주 경남도립예술단 창작관)

21일

▶뮤지컬 ‘노트르담 드 파리’(~23일/금 오후 7시 30분, 토 오후 2·7시, 일 오후 2시/창원 성산아트홀)

▶전혁림 실감 영상 전시 ‘전혁림, 푸른 쪽빛 너머로’(~8월 11일/창원 경남도립미술관)

▶‘GAM 컬렉션:미래의 기억’展(~10월 6일/창원 경남도립미술관)

▶‘추상과 관객’展(~10월 6일/창원 경남도립미술관)

▶대한민국 충효미술대전·청소년가훈대전(~25일/진주 경남문예회관)

▶통영미술협회전(~7월 3일/통영시민문화회관)

▶극단 예도 ‘달호수를 찾아서’(~22일/금 오후 7시 30분, 토 오후 3시/거제문예회관)

▶가족뮤지컬 ‘벌거벗은 임금님’(오전 10시 20분, 11시 20분/창원 진해문화센터)

▶어린이 오페라 ‘외톨바위는 어디에서 왔을까’(오후 7시 30분/김해문화의전당)

22일

▶창원시립무용단 ‘미운오리새끼’(오후 4시/창원 3·15아트센터)

▶경남아트오케스트라 ‘고향의 노래’(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터)

▶프라임 앙상블 정기연주회 ‘낭만에 대하여’(오후 5시/진주 경남문예회관)

▶밴드페스티벌(오후 7시/진주 평거야외무대)

▶변진섭 전국투어 콘서트(오후 6시/김해문화의전당)

▶발레 ‘거인의 정원’(오후 3시, 7시 30분/양산문예회관)

▶夏시절-풍악을 울려라 덩!쿵!(~23일/토 오후 4시, 일 오전 11시/고성 상리연꽃공원)

▶향기가 있는 해반천 달빛음악회(오후 7시/김해 해반천 오광대 홍보관 앞)

▶두루지야플루트앙상블 초하음악회(오후 1시/김해 진영한빛도서관 공연장)

▶이음오페라단 오페라 ‘헨젤과 그레텔’(오후 5시/김해문화의전당)

▶송학고분군에서 펼쳐지는 춤, 벗들과 함께하는 수수지례(오후 5시/고성 송학동고분군)

▶어린이 뮤지컬 ‘목짧은 기린 지피’(오전 11시, 오후 2시/거창문화센터)

▶강구안 나이트 프린지 ‘솔루스 오브 서울 브라스 퀸텟’(오후 7시/통영 강구안 해상무대)

▶싱어롱콘서트 뮤지컬 ‘무지개 물고기’(~23일/각 오후 2시 등 총 5회/창원 성산아트홀)

▶진전면 우해이어보 축제(오전 11시 30분/창원 율티마을)

23일

▶호국 음악회 ‘고맙습니다 PC-701 백두산함’(오후 5시/창원 3·15아트센터)

▶마산음협 전국음악콩쿨 입상자 음악회(오후 5시/창원 3·15아트센터)

▶폴포츠 내한공연(오후 5시/김해문화의전당)

▶뮌헨체임버오케스트라 with 신지아&윤홍천(오후 3시/통영국제음악당)

24일

▶클래식 기타 연주회 ‘빈센트를 노래하다’(오후 7시 30분/거제문예회관)

25일

▶창원시립합창단-부산시립합창단 초청 교류 음악회(오후 7시 30분/창원 성산아트홀)

▶뮤지엄 렉처 ‘경남미술 100년’ 1강(오후 2시/창원 경남도립미술관)

▶라이크 앙상블 정기연주회(오후 7시 30분/거제문예회관)

26일

▶강보배 피아노 독주회(오후 7시 30분/창원 성산아트홀)

▶성산미술대전(~7월 1일/창원 성산아트홀)

▶수요콘서트 ‘SURL X Lacuna’(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터)

▶문화가 있는 날 ‘명작 영화 콜랙숀’(오후 3·7시/창원역사민속관)

▶피아니스트 문성우 하우스콘서트(오후 7시 30분/함안문예회관)

27일

▶오페라데이트 위드 유 La Traviata(오후 3시/창원 성산아트홀)

▶가족뮤지컬 ‘헨젤과 그레텔’(오전 10시 20분, 11시 15분/창원 진해문화센터)

▶‘크리스토프 에센바흐&KBS교향악단’ 상영(오후 7시 30분/진주 경남문예회관)

▶진주사생회 ‘길 따라 세월 따라’展(~7월 2일/진주 경남문예회관)

▶‘YOU&I-one and all’展(~7월 1일/진주 경남문예회관)

▶강경선·강상중·강윤자 3인 전시(~7월 2일/진주 경남문예회관)

▶저녁의 음악회 ‘어느 아름다운 날에’(오후 7시 30분/김해문화의전당)

▶거창예총제(~29일/거창문화센터)

28일

▶뮤지컬, 캐치! 티니핑 ‘두근두근 싱어롱 콘서트!’(각 오전 11시, 오후 2시·4시 30분/창원 3·15아트센터)

▶극단 미소 ‘세탁소엔 붕어빵이 있다’(~29일/금 오후 7시 30분, 토 오후 3시/창원 진해문화센터)

▶진주시립교향악단 정기연주회(오후 7시 30분/진주 경남문예회관)

▶한국문인화협회 사천지부전(~7월 4일/사천미술관)

▶청소년을 위한 우아한 클래식 ‘발레로 만나는 클래식’(오후 7시 30분/김해서부문화센터)

▶‘달빛풍류’ 공연·전시(오후 7시/밀양 손병순 고가)

▶남해안별신굿 ‘굿보러가세’(오후 7시 30분/고성군문화체육센터)

29일

▶진주 색소폰오케스트라 정기연주회(오후 7시/진주 경남문예회관)

▶뮤지컬 ‘넌센스’(오후 3·7시/거제문예회관)

▶마술공연 ‘최현우의 미스티커스’(오후 3·7시/의령군민문화회관)

▶어린이 뮤지컬 ‘번개맨’(~30일/각 오후 2시 등 총 5회/함안문예회관)

▶보물섬 푸른파도 전국 청소년 댄스경연(오후 7시/남해 미조면 북항)

▶경남필하모닉오케스트라 정기연주회(오후 5시/창원 성산아트홀)

▶국악·클래식 공연 ‘고향을 생각하다’(오후 3시/창원의집)

▶감감희 콘서트(오후 6시/창원 경남도립미술관)

▶청년예술가와 함께하는 모두의 공연(오후 2시/김해 예술공간 예닮)

▶주현미 콘서트(오후 5시/김해문화의전당)

▶AM밴드 영화·드라마 OST 연주회(오후 5시/김해문화의전당)

▶우아한 클래식 ‘발레로 만나는 클래식’(오후 2시/김해서부문화센터)

▶연극 ‘나를 잊지 말아요’(오후 2시/밀양아리나)

30일

▶김창옥 토크콘서트(오후 2·6시/김해문화의전당)

※일정은 사정에 따라 변경되거나 취소될 수 있습니다.

