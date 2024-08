클레이아크김해미술관, 8월 2·3일 야간 개장

(재)김해문화관광재단 클레이아크김해미술관이 오는 2일과 3일 양일간 특별 야간 개장 ‘밤의 미술관’을 운영한다.



클레이아크김해미술관의 이번 특별 야간 개장은 8월 초 여름 휴가 기간을 맞이하여 밤의 미술관이 가진 아름다움을 느낄 수 있도록 기획되었다.



기획전 ‘100%: this is who ‘I’ am’과 키움전 ‘헬로우 팝아트’가 열리고 있는 주 전시관인 ‘돔하우스’와 동아시아 도자교류 전시인 ‘금바다, 아시아를 두드리다’가 진해 중인 ‘큐빅하우스’ 모두 오후 9시까지 연장 운영한다. 미술관이 자랑하는 ‘뮤지컬 도슨트’ 전시해설 특별 프로그램 또한 오후 6시 30분부터 시작한다.



돔하우스와 큐빅하우스를 연결하는 산책길을 은은한 조명으로 밝혀 보행자의 안전은 물론, 예술 속에서의 고즈넉한 산책 분위기를 끌어올릴 예정이다.



특별 야간 개장을 기념하는 공연도 준비했다.





클레이아크김해미술관 돔하우스 천장. 사진=클레이아크김해미술관

‘밤의 미술관’ 예정 공연. 사진=클레이아크김해미술관

현재 돔하우스에서 진행 중인 기획전 ‘100%: this is who ‘I’ am’과 결을 함께 하는 스트릿 댄스, 마임, 팝핀 등 춤 공연이 오후 7시 30분부터 돔하우스에서 펼쳐진다.공연이 진행되는 돔하우스는 투명한 반구형 천장이 아름다운 공간이다. 평소에는 오후 6시면 문을 닫아 관람객이 지금껏 천장으로 볼 수 있는 것은 오로지 낮의 하늘이었지만, 이번 ‘밤의 미술관’ 야간 개장을 통해 밤의 하늘까지도 볼 수 있다는 점이 매력적이다.‘밤의 미술관’ 담당자는 “낮에는 미처 발견하지 못하는 미술관의 아름다움을 발견하고 특별한 예술적 경험을 하고 가시길 바란다”고 말했다.문의 전화 055-340-7009.백지영기자 bjy@gnnews.co.kr