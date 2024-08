KTL, 베트남과 협력…산업AI 국제인증 보폭 넓혀

한국산업기술시험원(이하 KTL)은 산업AI 분야에 대한 국제협력 강화를 위해 베트남 정부 산하기관인 다낭 반도체·AI 연구훈련센터(이하 DSAC) 및 IT기업(이노우보 IT 솔루션즈, 씽크포비엘)과 공동 주관으로 민간 주도 ‘Trustworthy AI Seminar & Networking’을 다낭 현지에서 개최했다고 20일 밝혔다.



최근 4차 산업혁명이 가속화되면서 산업에 사용되는 산업AI가 화두로 떠오르고 있다.



산업통상자원부와 KTL은 이러한 환경에 발맞춰 지난해 6월 국내 AI 공급 기업의 수출 지원 강화를 목표로 ‘산업AI국제인증 포럼’을 발족했다.



KTL은 포럼을 통해 전 세계에서 통용 가능한 산업AI 인증체계를 마련하고자 다양한 노력을 기울이고 있다.



특히, KTL은 국내 AI 인증의 국제적 위상을 높이기 위해 지난해 스위스 시험인증기관인 서트엑스(CertX)와 업무협약을 체결한 데 이어, 올해 상반기에는 독일 시험인증기관인 독일전기전자기술자협회(VDE)와 협력 관계를 구축했다.



이를 바탕으로 인공지능 시험인증 표준 개발, 상호 인증 체계 구축 등을 위한 협력을 강화하고 있다.



베트남에서 개최한 ‘Trustworthy AI Seminar & Networking’ 행사 역시 이러한 노력의 일환이다.



KTL은 베트남에 인공지능 산업 기반을 구축하고 동남아시아 전체로 확대해 나갈 계획이다. KTL은 이번 행사에서 베트남 산학연 관계자 70여 명을 대상으로 ISO/IEC 42001 표준을 소개하고, 국내외 인증 취득 동향과 모범 사례를 발표했다.



ISO/IEC 42001 표준은 현재 AI 기업의 인공지능 경영시스템을 심사할 수 있는 유일한 국제표준이다.또 현지 정부기관 및 IT 기업들과 함께 AI 교육 훈련과 더불어 연구개발 분야 교류 확대에 대해 논의하고 산업AI 국제인증 시장을 확대하기 위한 협력 방안을 모색했다.또 현지 유망 AI 기업들과의 간담회 및 현장 투어도 이어졌다. KTL은 DSAC와 AI산업 육성을 위한 산업디지털전환(IDX)과 인공지능 관련 교육 훈련 프로그램 및 연구개발 협력 방안 등에 대해 논의했다.이를 통해 베트남 산업디지털전환 가속화를 위한 인공지능 기술 교류 및 산업AI 국제인증서 발행 등의 사안에 대해 긍정적으로 상호 검토하는 등 소기의 성과를 거뒀다.또 베트남 유망 IT 기업들(Enouvo IT Solutions, Axon Active, FPT Software)을 방문해 현장 실무자들과의 간담회를 가졌다. 이를 통해 베트남 인공지능 기업들의 AI 관련 인증 획득 과정 및 주요 이슈 등을 파악하는 동시에 ISO/IEC 42001 표준 도입을 제시했다.KTL은 이러한 활동을 바탕으로 앞으로 국제표준 기반의 산업AI 인증이 세계적으로 통용될 수 있도록 교두보를 마련하는데 총력을 다 할 예정이다.KTL 권종원 산업지능화기술센터장은 “다낭시의 AI 산업 육성 정책과 산업AI국제인증포럼 활동을 연계해 베트남 정부와 함께 유럽, 미국 등 글로벌 규제에 전략적으로 대응할 수 있는 트레이닝 코스를 공동 기획하겠다”며 “이를 통해 인공지능 신뢰성에 대한 새로운 사업 기회를 발굴하고, 지속 가능한 성장을 이끌 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

강민중기자 jung@gnnews.co.kr