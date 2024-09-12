제36회 경남서예대전 대상에 강성묵 씨

경남 서예가들의 등용문으로 꼽히는 제36회 경상남도서예대전 수상작이 공개됐다.
㈔한국서예협회 경상남도지회는 경남도 후원으로 진행한 제36회 경상남도서예대전 심사 결과를 발표했다.
올해 서예대전은 전통 서예의 중요성을 강조하기 위해 창작의 근원이 되는 임서 부문을 처음으로 추가해 △한글 △한문(전서·예서·해서·행초서) △문인화 △현대 서예(캘리그라피) △서각 등 8개 부문에서 총 791점의 작품이 접수됐다.
지난 7·8일 참관인 공개 심사로 진행된 심사 결과 대상은 전서 부문에서 ‘해변한보’를 출품한 강성묵(창원·64)씨가 차지했다.
우수상은 △한글 부문 박상호(진주·61) 作 ‘낙성비룡’ △예서 부문 김수연(진주·47) 作 ‘남명선생시’ △해서 부문 유승광(창원·64) 作 ‘원교선생시’ △행초서 부문 김종목(밀양·67)作 ‘차수헌’ △문인화 부문 김화영(진주·45) 作 ‘묵매’가 각각 선정됐다.
입상작 전시는 오는 12월 3~9일까지 창원 성산아트홀 제4~6전시실에서 전시된다. 시상식은 12월 7일 오후 2시에 열릴 예정이다.
백지영기자 bjy@gnnews.co.kr
◇수상자 명단
▲대상 1명
△전서 강성묵
▲우수상 5명
△한글 박상호 △예서 김수연 △해서 유승광 △행초서 김종목 △문인화 김화영
▲특선 50명
△전서 고옥희·김승희·엄창섭·장철환
△예서 강호석·김정삼·김휘영·심정옥·안병인·이활·장혜정·정둘례
△해서 구종회·구중서·김성규·김완주·김원겸·양영규·윤정효·이석철·이정옥·정연승
△행초서 강희선·구광옥·김동희·김성열·문현주·손정훈·송중복·조귀선·조순현·조주태·최경자·최묘자·홍길표
△문인화 김금아·김미경·김진남·오원희·이라희·이현승·장은주
△현대서예 정정희
△서각 김종태·이도학
▲입선 350명
△한글 강경열·고순덕·구자근·권수종·김관선·김미경·김언희·김영귀·김정애·김지연·김춘순·김효정·박명순·박병일·박이남·박일용·박정목·송선자·신정식·양명남·오미경·우선영·유이전·윤혜영·이명화·이성옥·이윤숙·이은주·임명희·장익수·정미선·정은주·조한분·최만진·추혜란·하정희·한상길·허덕심·홍상아·황순자
△전서 권영식·김승열·박정연·박종문·서은택·서정상·손만현·손명숙·안영희·오재술·옥용대·이경우·이병두·이은열·임윤자·정품종·조중래·최수아·최수인·최태환·허동명
△예서 강도수·강점자·곽영수·김진태·문미정·민혜숙·박성준·박진숙·박춘미·배양순·손상곤·오재술·이경규·이공수·이정덕·이춘자·이희순·임지선·임채범·장도연·장말분·정동철·조경수·조봉둘·차상은·차재원·채윤근·최경선·최규경·최용준·최현숙·탁도운·한만도
△해서 강동규·강래현·강백경·강병하·고영경·공호영·권영석·김기정·김만하·김명곤·김명옥·김순희·김슬현·김영규·김영훈·김외진·김은경·김은숙·김재욱·김정미·김종철·김해동·남정택·문지현·박금옥·박상영·박용도·박은환·박인수·박종길·박진욱·손기모·손인호·손태복·신갑열·신혜선·심정숙·안휘준·유준근·윤기득·윤인수·이 향·이경희·이계순·이관영·이기원·이덕구·이민후·이병원·이상배·이순정·이언주·이종락·이종한·이현철·임병화·임영희·장관석·장병기·전충배·정경열·정봉순·정성미·정연섭·정영갑·정장화·정재식·정지은·정 포·조영로·조영우·조월숙·조혜련·천승유·탁영성·허봉연·허은정·황을생
△행초서 강삼열·강성태·강재환·강정오·강천구·강현자·고윤정·권영순·권영욱·권춘화·금영미·김경만·김경혜·김군자·김수경·김수영·김영현·김옥준·김종학·김진동·김진영·김진용·류명열·마기락·문양순·민평규·박성열·박영덕·박영숙·박우식·박종철·배순연·서원주·손영상·송교식·송봉호·송충우·심재용·안경희·안규탁·여진모·오위식·오정일·유국종·유지한·윤기철·이강현·이기성·이기자·이도성·이명옥·이미주·이병태·이부섭·이성배·이숙영·이승숙·이임천·이재윤·이종욱·이준헌·이태욱·이현석·이현주·이혜온·장명선·장신재·장형선·정연근·정영호·정용선·정원현·정장근·정철원·정택자·정한조·정해식·조수현·조영섭·조우명·진광진·진현복·차경조·최경식·최미경·최병태·최부장·추재성·하두래·하순점·하영일·하용육·하일규·하환조·허동신·허만철·허태웅·허태인·홍미경·황달호
△문인화 고영순·곽규한·김경이·김귀선·김남숙·김명이·김성희·김수정(아연)·김수정(홍솔)·김양이·김은아·김은하·김정희·남현미·류신영·박미경·박장량·박지연·박희옥·손일신·송외동·송외동·신영남·신을임·신희자·안경애·안영희·양명순·양연자·유나민·유영분·윤정희·이미수·이정미·이학순·이현숙·장분자·정덕임·정미경·정영선·정옥귀·조경임·조미정·조숙자·조숙희·조옥자·조인순·진예자·최명희·최미라·최영주·최정애·최진수·하수련·하윤경·하춘옥·현정숙
△현대서예 김선군·남성하·문영옥·서경옥·오경자·이광희·최진경
△서각 김봉초·김영배·김이탁·김형철·김혜진·서명규·신현성·양한식·윤자선·윤현주·장명자·최종대·하갑진·황인찬