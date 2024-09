[현장칼럼]창원시청사기금 조례 부결의 함의

이은수 창원총국 취재부장





통합창원시 출범 14년이 지난 가운데, 40년 이상된 청사에 대한 대비책으로 시의회(국힘)에서 추진한 ‘창원시 청사건립기금마련 조례’가 내부 반발 속에 결국 본회의 문턱을 넘지 못했다.



‘창원시 시청사 건립기금 설치 및 운용 조례안’은 지난 11일 제137회 임시회 제4차 본회의에 상정했으나 찬성 18명, 반대 20명, 기권 6명으로 부결됐다. 창원시의회 전체 45석중 국민의힘이 27석, 더불어민주당은 18석을 고려한다면 여권 입장에서는 아쉬울 수밖에 없는 결과이기도 하다.



‘국힘’ 소속 손태화 창원시의회 의장이 역점적으로 추진한 해당조례는 상임위 존중관행과 달리 최종 표결에서 여권의 표가 분산되면서 ‘신청사건립’에도 제동이 걸렸다.



현 청사는 건립된지 44년이 지나 노후화된 데다가 공간이 협소해 행정서비스 제공에 한계가 많다. 주차장 역시 부족해 기금을 마중물로 활용하자는 취지로 출발했다.



시청사 건립기금은 매년 20억원씩 5년간 적립하고, 기금 재원은 시 일반회계 전입금, 국가 또는 도의 보조금 및 교부금 등으로 했다. 하지만 일부 국민의힘 의원들도 반대표를 던지고, 기권도 나오면서 신청사 건립 추진에 난항이 예상된다.



이에 노후청사 기금마련에는 어느정도 공감하지만, 경제적 여건이 녹록지 않은 상황에서 기금 규모부터 시작해 기금조성 시기, 재건축이나 신축, 제2청사 문제 등과 맞물려 사회적 합의가 필요한 현안임을 여실히 보여줬다. ‘악마는 디테일에 있다’는 말도 있듯이, 구체적인 내용을 건너뛰고 총론을 꺼냈지만 아이러니하게도 각칙에 대한 이견차로 청사 건립 논의는 제자리걸음을 하고 있다.



부자도시 옛 창원시와 달리 어려운 통합시의 재정여건도 청사기금 마련에 부정적 요소로 작용했다. 국세 수입 감소에 따른 지방교부세 축소와 지방세 수입의 증가세 둔화에 따라 창원시는 내년도에 약 6000억 원의 재정적자가 예상된다. 특히 보통교부세는 최대 1479억 원 감소할 것으로 예상되며, 도비 세수도 줄어들어 재정 불균형이 심화될 전망이다.10여년 전으로 거슬러 올라가 마창진 3개 도시는 청사 위치를 놓고 첨예하게 대립했다.결국 법정다툼으로 번져 마산지역 시민들이 창원시장을 상대로 낸 통합창원시 청사 조례 무효확인 소송이 법원에서 받아들여지지 않았다.당시 재판부는 시청의 위치가 창원시민의 구체적 권리·의무나 법적 이익에 직접 영향을 미친다고 볼만한 증거가 없다고 판시했다. 청사위치가 반사적 이익이라니. 지방선거를 앞둔 정치인(의원) 입장에서도 청사기금 조례를 놓고 맞고 틀리고를 떠나 유권자의 입장을 고려하며, 유불리를 따졌을 수도 있다. 여야를 초월하는 최대 이슈중의 이슈가 청사임을 상기시켰다.'악마는 디테일에 있다'는 말은 어떤 일의 세부 사항이나 작은 요소들이 매우 중요한 역할을 한다는 의미다. 표면적으로는 간단해 보이거나 큰 문제가 없어 보이는 일도, 실제로는 세부 사항에서 복잡한 문제들이 발생할 수 있다는 경고를 담고 있다. 건축가 루트비히 미스 반 데어 로에의 '신은 디테일에 있다(God is in the details)'라는 표현에서 비롯된 것으로, 세부 사항을 소홀히 하면 문제가 발생할 수 있다는 의미로 변형됐다. 계획이나 개념이 아무리 잘 되어 있더라도 세부적인 부분을 무시하면 전체 결과가 실패할 수 있음을 강조하는 말이다.한지붕 세가족, 통합초기 청사 갈등은 아직도 잠복 중일까. 넓게 보면서도 보다 깊게 보는 지혜가 필요한 때다.