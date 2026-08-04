송희복 진주교대 명예교수
바둑 용어가 일상 용어로 쓰이는 경우는 차고 넘친다. 바둑을 두지 못하는 사람들이라고 해도 문맥상 뜻이 통하는 게 많다. 예를 들면 정석, 포석, 묘수, 복기, 호구, 국면, 꼼수, 악수, 가일수, 패착, 초읽기, 꽃놀이패, 수순(手順) 밟기는 말할 것도 없고, 한 세트가 되는 용어들, 즉 고수와 하수, 수읽기와 승부수, 미생과 완생 등도 있다. 끝자리에 ‘수’ 자가 들어가는 용어가 많다.
나는 감상을 좋아하는 편이다. 음악 감상, 미술 감상, 영화 감상 등. 대신에 내 인생에 승부를 내는 잡기라고는 모든 게 젬병이었다. 화투, 포커, 당구, 골프 등은 물론 컴퓨터게임도 전혀 할 줄 모른다. 그래도 바둑 아마추어 고수와 넉 점 접바둑 정도는 둔다. 내가 1998년에 진주에 교수로 발령을 받고 나니 선배 교수 중에 고수 한 분이 있었다. 들리는 말에 의하면, 아마추어 3단 정도는 되는 실력이란다. 내가 바둑을 좀 배우고 싶다고 했더니, 한 해에 걸쳐 한 달에 한 번 정도의 대국을 허락했다. 넉 점을 깔고 십여 차례 두었는데, 내가 3분의 1 정도의 승률을 올렸다. 바둑알이 깔리면 전투를 피하면서 집을 짓고 싶은 충동이 생긴다. 바둑은 승부니까. 이런 경우, 필패였다. 내가 이긴 대국은 격전 중에서 거둔 승리였다. 전혀 예상과 달랐다. 나는 이때 칭기즈 칸의 명언을 떠올렸다. 성을 쌓는 자는 반드시 망한다. 한 해 동안의 대국을 통해 한 수 배운 것이다.
바둑이 인간에게 가르치는 것은 겸허함이다. 사람이 교만한 것을 두고, 우리 속담에 이런 교훈을 남기고 있다. 대감 댁 송아지가 백정 무서운 줄 모른다. 그러고 보니, ‘하룻강아지 범 무서운 줄 모른다’와 비슷하다. 이때 하룻강아지는 태어난 지 일 년이 되지 않은 ‘하릅강아지’를 말한다. 내가 20대 초반에 교사로 울산에 발령을 받고 나니 그때에도 동료 교사 중에서 바둑 고수가 있었다. 그때 사활(死活)에 급급한 하수인 나에게 세력의 개념을 일깨워 주었다. 그는 울산에서 열린 전국 아마추어대회에 참가했는데 한 초등학생에게 완패를 당했다. 기고만장의 그가 이때부터 겸손해졌단다. 이 소년이 바로 유창혁이었다.
1990년대 초반이었던 것으로 기억된다. 서봉수는 인터뷰에서 이렇게 말했다. 만약 바둑의 신이 있다면, 내가 석 점을 붙여야 할 것 같다고. 그때 아무도 귀담아듣지 않았다. 세상에 바둑의 신이 어디 있어? 있어도 어떻게 대국해? 한 35년 지나고 보니, 바둑의 신이 현실로 등장했다. AI가 만든 바둑 최고수인, 완벽 무쌍의 ‘카타고’다. 인간 바둑의 최고수인 신진서가 두 점을 깔고 2대1로 승리했다. 그는 정석으로 맞서기보다 수순을 바꾸어가면서 카타고의 옆구리(의표)를 계속 찔렀다. 바둑의 신도 혼란스러웠는지 대처할 방법을 찾지 못했다. 신진서의 승리는 위대한 인간 승리다. 역사적인 일이다. 인간의 바둑 기량도 바둑의 신으로 인해 진화한 걸까? 10년 전의 ‘알파고’는 반신적(半神的) 존재였다. 30여 년 전의 서봉수와 지금의 카타고는 석 점 반 접바둑으로 추정된다.
우리가 흔히 쓰는 말인 ‘신의 한 수’는 신의 절묘한 수라기보다 인간의 겸허한 발상 전환에서 비롯된 수다. 계엄이란 자충수를 둔 윤석열. 순간의 무리수를 두어 오랫동안 고초를 당할 것 같다. 그러니까 그의 자충수는 무리수가 아니라, 일종의 ‘덜컥수’다. 바둑을 둬본 사람은 안다. 며칠 전, 이재명 살리기에 혈안이 된 민주당이 국회 본회의에서 ‘법원의 공소기각’ 안을 통과시켰다. 사실은 사법부 장악의 선언이다. 특검의 공소취소로는 부족해설까? 자충수일까? 신의 한 수일까?
바둑 용어가 일상 용어로 쓰이는 경우는 차고 넘친다. 바둑을 두지 못하는 사람들이라고 해도 문맥상 뜻이 통하는 게 많다. 예를 들면 정석, 포석, 묘수, 복기, 호구, 국면, 꼼수, 악수, 가일수, 패착, 초읽기, 꽃놀이패, 수순(手順) 밟기는 말할 것도 없고, 한 세트가 되는 용어들, 즉 고수와 하수, 수읽기와 승부수, 미생과 완생 등도 있다. 끝자리에 ‘수’ 자가 들어가는 용어가 많다.
나는 감상을 좋아하는 편이다. 음악 감상, 미술 감상, 영화 감상 등. 대신에 내 인생에 승부를 내는 잡기라고는 모든 게 젬병이었다. 화투, 포커, 당구, 골프 등은 물론 컴퓨터게임도 전혀 할 줄 모른다. 그래도 바둑 아마추어 고수와 넉 점 접바둑 정도는 둔다. 내가 1998년에 진주에 교수로 발령을 받고 나니 선배 교수 중에 고수 한 분이 있었다. 들리는 말에 의하면, 아마추어 3단 정도는 되는 실력이란다. 내가 바둑을 좀 배우고 싶다고 했더니, 한 해에 걸쳐 한 달에 한 번 정도의 대국을 허락했다. 넉 점을 깔고 십여 차례 두었는데, 내가 3분의 1 정도의 승률을 올렸다. 바둑알이 깔리면 전투를 피하면서 집을 짓고 싶은 충동이 생긴다. 바둑은 승부니까. 이런 경우, 필패였다. 내가 이긴 대국은 격전 중에서 거둔 승리였다. 전혀 예상과 달랐다. 나는 이때 칭기즈 칸의 명언을 떠올렸다. 성을 쌓는 자는 반드시 망한다. 한 해 동안의 대국을 통해 한 수 배운 것이다.
바둑이 인간에게 가르치는 것은 겸허함이다. 사람이 교만한 것을 두고, 우리 속담에 이런 교훈을 남기고 있다. 대감 댁 송아지가 백정 무서운 줄 모른다. 그러고 보니, ‘하룻강아지 범 무서운 줄 모른다’와 비슷하다. 이때 하룻강아지는 태어난 지 일 년이 되지 않은 ‘하릅강아지’를 말한다. 내가 20대 초반에 교사로 울산에 발령을 받고 나니 그때에도 동료 교사 중에서 바둑 고수가 있었다. 그때 사활(死活)에 급급한 하수인 나에게 세력의 개념을 일깨워 주었다. 그는 울산에서 열린 전국 아마추어대회에 참가했는데 한 초등학생에게 완패를 당했다. 기고만장의 그가 이때부터 겸손해졌단다. 이 소년이 바로 유창혁이었다.
1990년대 초반이었던 것으로 기억된다. 서봉수는 인터뷰에서 이렇게 말했다. 만약 바둑의 신이 있다면, 내가 석 점을 붙여야 할 것 같다고. 그때 아무도 귀담아듣지 않았다. 세상에 바둑의 신이 어디 있어? 있어도 어떻게 대국해? 한 35년 지나고 보니, 바둑의 신이 현실로 등장했다. AI가 만든 바둑 최고수인, 완벽 무쌍의 ‘카타고’다. 인간 바둑의 최고수인 신진서가 두 점을 깔고 2대1로 승리했다. 그는 정석으로 맞서기보다 수순을 바꾸어가면서 카타고의 옆구리(의표)를 계속 찔렀다. 바둑의 신도 혼란스러웠는지 대처할 방법을 찾지 못했다. 신진서의 승리는 위대한 인간 승리다. 역사적인 일이다. 인간의 바둑 기량도 바둑의 신으로 인해 진화한 걸까? 10년 전의 ‘알파고’는 반신적(半神的) 존재였다. 30여 년 전의 서봉수와 지금의 카타고는 석 점 반 접바둑으로 추정된다.
우리가 흔히 쓰는 말인 ‘신의 한 수’는 신의 절묘한 수라기보다 인간의 겸허한 발상 전환에서 비롯된 수다. 계엄이란 자충수를 둔 윤석열. 순간의 무리수를 두어 오랫동안 고초를 당할 것 같다. 그러니까 그의 자충수는 무리수가 아니라, 일종의 ‘덜컥수’다. 바둑을 둬본 사람은 안다. 며칠 전, 이재명 살리기에 혈안이 된 민주당이 국회 본회의에서 ‘법원의 공소기각’ 안을 통과시켰다. 사실은 사법부 장악의 선언이다. 특검의 공소취소로는 부족해설까? 자충수일까? 신의 한 수일까?