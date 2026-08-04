산청군은 관내 청년근로자의 경제적 자립기반 마련을 돕고 지역 정착을 지원하기 위해 ‘2026년 모다드림 청년통장 지원사업’의 참여자를 모집한다고 4일 밝혔다.



‘모다드림 청년통장 지원사업’은 도내 사업장에 근로 중인 산청군 거주 청년이 매월 일정 금액을 적립하며 2년 만기 재직한 경우 도와 군이 청년 지원금을 지급하는 사업이다.



지원대상은 기준일 현재( 7월 1일) 산청군 거주 18세 이상 39세 이하(1986년 7월 2일~2008년 7월 1일 출생)의 가구소득인정액 기준중위소득 130% 이하인 청년으로 직장 소재지가 경남도이며 기준일 기준 3개월 이상 사업장에 계속 근로 중인 자 등이다.



지원금액은 만기액 지급조건 모두 충족 시(24개월 적립금 납입, 경남 재직·거주 요건 유지 등) 본인 적립금 480만원 외에 도·군 적립금 480만원 포함 총 960만원이다. 본인 적립액에 대한 이자는 별도이며 만기금액은 만기 시 일괄 지급한다.



모집은 8월 19일까지이며 하반기 지원규모는 8명이다.



참여를 희망하는 청년 근로자는 모다드림 청년통장 누리집 온라인(www.modadream.kr)을 통해 신청할 수 있으며 자세한 내용은 경남투자경제진흥원 홈페이지 공고문을 통해 확인할 수 있다.



산청군 관계자는 “이 사업을 통해 우리 군 청년 근로자의 자산 형성을 지원하여 주거·교육·창업 등 미래를 준비할 수 있는 경제적 기반을 마련하고 이를 통해 청년의 생활 안정, 근로 지속성 향상 및 지역사회 정착에 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

원경복기자





