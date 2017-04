경상남도문화예술회관은 오는 26일 오전 11시 대공연장 로비에서 4월 문화가 있는 날을 맞이해 ‘리버사이드 모닝콘서트’를 개최한다.



문화가 있는 날은 국민이 일상에서 문화를 쉽게 접할 수 있도록 매달 마지막 수요일에 다양한 문화혜택을 제공하는 사업으로 문화융성위원회와 문화체육관광부가 2014년 1월부터 시행하고 있다. 문화가 있는 날에는 영화관을 비롯한 공연장, 박물관, 미술관, 고궁 등 전국의 주요 문화시설을 할인 또는 무료로 즐길 수 있다.



이번 경남문화예술회관 리버사이드 모닝콘서트에서는 국제적인 피아니스트 이주은(창원대학교 음악과 교수)이 쇼팽의 △Etude op.10 no.12 ‘혁명’ △Prelude op.28 no.15 ‘빗방울 전주곡’ △Nocturn in C sharp minor, B.49 △Waltz op.64 no.1 ‘강아지왈츠’ △피아노 소나타 op.35 in b flat minor 등을 연주하며, 쇼팽의 삶과 음악에 대해 해설을 더하며 연주의 깊이를 전한다.



피아니스트 이주은은 서울예술고등학교를 거쳐, 연세대학교 재학 중에 도독하여 뮌헨 국립음대에서 디플롬을 최고점수로 졸업했다. 이어 잘쯔부르크 모짜르테움 음대 Magisterium 솔리스트 과정 수석졸업 및 Post-Graduated 과정을 거쳐 뮌헨 국립음대 최고연주자 과정인 Meisterklasse와 Hammerklavier 최고연주자 과정을 졸업했다.



2006년 스페인 하엔 국제 피아노 콩쿠르 3위 입상을 시작으로 다수 콩쿠르에서 수상했으며 해외 각국에서 주최한 국제 피아노 콩쿨에서 입상하며 국제무대에 주목을 받았고, 2010년 윤이상 국제 음악콩쿠르에서 입상하면서 국내 음악계에서도 이름을 알리기 시작했다.



금호 영재 콘서트와 금호 영아티스트 콘서트 데뷔 후, 다양한 국내무대에서도 연주했다.



루마니아 바카우 필하모닉, 독일 바이에른 필하모닉, 우크라이나 하리코프 필하모닉, 스페인 코르도바 오케스트라, 창원 시립교향악단, 제주 도립교향악단, 강남 심포니 등 다수의 오케스트라와도 협연했다.



이어 독일, 오스트리아, 이태리, 스페인, 벨기에 등, 유럽각지에서의 음악제에 초청되어 독주회와 실내악 연주 및 협연으로 연 50회 이상의 활발한 연주활동을 펼쳐왔다. 그 공로를 인정받아 2012 바이에른 예술가 상을 수상한 바 있다.



유병홍 경남문화예술회관장은 “음악적 해석이 명확한 피아니스트 이주은 교수의 쇼팽 연주는 아침을 가득 채울 또 하나의 감동의 무대가 될 것이다”며 “로비에서 진행되는 콘서트인 만큼 관객과 연주자가 더 밀접하게 음악적 소통을 할 수 있을 것으로 기대된다”고 전했다.



김귀현기자 k2@gnnews.co.kr