°æ³²µµ°¡ ³»³â ÃÊ¿¡ ´ÜÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÎ ´ë±Ô¸ð Á¶Á÷°³Æí°ú ÀÎ»çÀÌµ¿¶§ µµ¹ÎµéÀÇ ºÒÆíÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ±â À§ÇØ ‘´©¼ö¾ø´Â ¾÷¹«ÀÎ¼öÀÎ°èÁ¦µµ’¸¦ ½ÃÇàÇÑ´Ù°í 25ÀÏ ¹àÇû´Ù.
´©¼ö¾ø´Â ¾÷¹«ÀÎ¼öÀÎ°èÁ¦µµ´Â ´ã´çÀÚ°¡ Å¸ ºÎ¼·Î ÀÌµ¿ÇÒ¶§ Ã¥ÀÓÀÌ È¸ÇÇµÇ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÈÄÀÓÀÚ¿Í ÇÔ²² ³¡±îÁö Ã¥ÀÓÀ» Áö´Â ÇàÁ¤À» À¯µµÇÏ±â À§ÇÑ °ÍÀÌ ÇÙ½ÉÀÌ´Ù. ¹Î¿øÀÎµéÀº ±×µ¿¾È ´ã´çÀÚ°¡ ¹Ù²ð¶§ ¸¶´Ù °ï¿åÀ» Ä¡·¯´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ¾úÁö¸¸ ÀÌ Á¦µµ°¡ ½ÃÇàµÇ¸é ÀÎ»çÀÌµ¿ÀÌ³ª Á¶Á÷°³Æí¿¡ µû¸¥ ºÒÆíÀÌ »ç¶óÁú°ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.
25ÀÏ µµ¿¡ µû¸£¸é µµ´Â 2019³â 1¿ù 2ÀÏ·Î ¿¹Á¤µÈ ´ë±Ô¸ð Á¶Á÷°³Æí°ú ÀÎ»çÀÌµ¿¿¡ µû¸¥ µµ¹ÎÀÇ ºÒÆí°ú ¾÷¹«°ø¹éÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ±â À§ÇØ ‘µµ¹Î Áß½ÉÀÇ ¾÷¹«ÀÎ¼öÀÎ°è ¹æ¾È’À» ¸¶·ÃÇØ 26ÀÏ 5±Þ ÀÌÇÏ ÀÎ»ç¹ß·É ¿¹°í¿Í ÇÔ²² ½ÃÇàÇÑ´Ù.
±×µ¿¾È °ø¹«¿ø ÀÎ¼öÀÎ°è´Â ½Ã±â°¡ ¤F¾Æ ÈÄÀÓÀÚ¿¡°Ô ½ÇÁúÀû ³»¿ëÀÌ³ª ¾÷¹«³ëÇÏ¿ì¸¦ Àü´ÞÇÏ´Âµ¥ ¾î·Á¿î ¸éÀÌ ÀÖ¾ú´Ù.
Æ¯È÷ ¾÷¹«ÀÎ¼öÀÎ°è°¡ Á¦´ë·Î ÀÌ·ç¾îÁö ¾Ê´Â °æ¿ì¿¡´Â ¹Î¿øÃ³¸®°¡ Áö¿¬µÇ°í ÀÇ»ç°áÁ¤¿À·ù·Î ÇàÁ¤Âø¿À¿Í ºñÈ¿À²ÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â µî °á±¹ ±× ÇÇÇØ°¡ µµ¹Î¿¡°Ô µ¹¾Æ°¡°Ô µÈ´Ù´Â ¿ì·Á°¡ ÀÖ¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ µµ´Â ´ë±Ô¸ð Á¶Á÷°³Æí°ú ÀÎ»çÀÌµ¿¿¡µµ µµ¹ÎµéÀÌ ºÒÆíÇØÇÏÁö ¾Ê´Â ‘´©¼ö ¾ø´Â ¾÷¹«ÀÎ¼öÀÎ°è ¹æ¾È’À» µµÁ¤Çõ½Å °úÁ¦·Î ¼±Á¤ÇÏ°í µµÁ¤Çõ½ÅÃßÁø´Ü°ú Á÷¿ø Áß½ÉÀÇ Çõ½Åµ¿¾Æ¸®°¡ ÁÖÃàÀÌ µÇ¾î ¼öÂ÷·Ê ÀÇ°ß ¼ö·ÅÇÑ ³¡¿¡ ‘µµ¹Î Áß½ÉÀÇ ¾÷¹«ÀÎ¼öÀÎ°è’ ¹æ¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇß´Ù.
µµÁ¤Çõ½Å °úÁ¦´Â µµ¹ÎÀÇ °³¼±¿ä±¸°¡ ³ôÀº ±âÁ¸ °üÇàÀÌ³ª Á¦µµ¸¦ ÇÏ³ª¾¿ ´Ü°èº°·Î °³¼±ÇØ Çõ½Å¿ª·®À» °ÈÇÏ°í µµÁ¤º¯È¿¡ ´ëÇÑ µµ¹Î¸¸Á·µµ¸¦ ³ôÀÌ±â À§ÇØ Çõ½ÅÃÊ±âºÎÅÍ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø ÀÎ¼öÀÎ°èÁ¦µµ °³¼±Àº 2È£ °úÁ¦·Î ÃßÁøµÈ´Ù.
‘µµ¹Î Áß½ÉÀÇ ¾÷¹«ÀÎ¼öÀÎ°è’ÀÇ ÁÖ¿ä ³»¿ëÀ» º¸¸é ¿ì¼± ÃÑ 20Á¾ÀÇ ÁÖ¿ä¹Î¿ø¿¡ ´ëÇØ ´ã´çÀÚ º¯°æÀ¸·Î ¹Î¿øÀÌ Áö¿¬µÇ°Å³ª ¹Î¿øÀÎÀÌ ºÒÆíÀ» °ÞÁö ¾Êµµ·Ï ‘¹Î¿ø °øµ¿°ü¸®Á¦’¸¦ ½ÃÇàÇÏ°í, Àü·ÈÄÀÓÀÚ º¯µ¿»çÇ×À» ¹®ÀÚ¾Ë¸²¼ºñ½º·Î ¾È³»ÇÑ´Ù.
¶Ç ‘¹Î¿ø °øµ¿°ü¸®Á¦’´Â 20Á¾ÀÇ ¹Î¿ø¿¡ ´ëÇØ ÇØ´ç¾÷¹« Á¾°á ½Ã±îÁö ÀüÀÓÀÚ°¡ ÈÄÀÓÀÚÀÇ ÈÄ°ßÀÎÀÌ µÇ¾î ÁøÇà»çÇ×À» °øÀ¯ÇÏ°í, ¾÷¹«Ã³¸®¹æ½Ä¿¡ ´ëÇØ Á¶¾ðÇÏ´Â µî ¹Î¿ø»çÇ×¿¡ ´ëÇØ °øµ¿Áö¿øÇÑ´Ù´Â ³»¿ëÀÌ °ñÀÚ´Ù. ¶Ç ±âÁ¸ Á÷¿øÁß½ÉÀÇ °³º°ÀûÀÎ ÀÎ¼öÀÎ°è¼¸¦ ¹Î¿ø ÃßÁø°æÀ§, ÀïÁ¡, Ã³¸®±âÇÑ µîÀÌ ¹Ý¿µµÈ ‘¹Î¿ø Áß½ÉÀÇ ÀÎ¼öÀÎ°è¼’·Î »õ·Ó°Ô Àç±¸¼ºÇÑ´Ù. ÀÌ´Â ´ë±Ô¸ð Á¶Á÷°³Æí ¹× ÀÎ»çÀÌµ¿ ½Ã ¹Î¿ø»çÇ×ÀÌ ´©¶ôµÇ¾î µµ¹ÎÀÌ ºÒÆíÀ» °Þ´Â »ç·Ê¸¦ ¹Ì¿¬¿¡ ¹æÁöÇÏ°í Ã¼°èÀûÀ¸·Î °ü¸®ÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² ÀÎ¼öÀÎ°è¶§ ÁøÇà ÁßÀÎ ¹Î¿ø 20Á¾¿¡ ´ëÇØ¼´Â ÀüÀÓÀÚ°¡ ÀÎ»ç¹ß·ÉÀÏ Àü º¯°æµÈ ¼Ò°üºÎ¼, ´ã´çÀÚ, ÀüÈ¹øÈ£ µîÀ» ¹Î¿øÀÎÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ ¹®ÀÚ, e- mail µîÀ¸·Î ¾È³»ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ´ë±Ô¸ð Á¶Á÷°³Æí¿¡ µû¸¥ ºÎ¼º° ¾÷¹« Á¶Á¤»çÇ×À» °æ³²µµ È¨ÆäÀÌÁö¿Í °ø¹®À¸·Î µµ¹Î°ú °ü·Ã ±â°ü ´ÜÃ¼¿¡ È«º¸ ¾È³»ÇÑ´Ù.
Á¶Á÷°³Æí¿¡ µû¸¥ ºÎ¼½Å¼³·ÆóÁö·±â´ÉÁ¶Á¤ µîÀ¸·Î ¼Ò°üºÎ¼°¡ º¯°æµÈ ¾÷¹«¿¡ ´ëÇØ ÁÖ¿ä¹Î¿ø ¹× ±â´ÉÀ§ÁÖ·Î µµ¹ÎÀÌ ¾Ë±â ½±µµ·Ï È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ¾È³»ÇÏ°í, À¯°ü±â°ü, ´ÜÃ¼, ÇùÈ¸ µî¿¡´Â Á¶Á÷°³Æí ½ÃÇà Àü Á¶Á÷ º¯°æ»çÇ×, ÇØ´çºÎ¼ ÀüÈ¹øÈ£ ¹× À§Ä¡ µîÀ» °ø¹®À¸·Î ¾È³»ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ Á¶Á÷ ³»ºÎÀû Â÷¿ø¿¡¼ ‘4ÀÏ Àü ÀÎ»ç¿¹°íÁ¦’¸¦ ½ÃÇàÇÏ°í ‘¾÷¹« ÀÎ¼öÀÎ°è ³¯’À» ¿î¿µÇÑ´Ù.
µµ´Â 7ÀÏ°£ ÀÎ¼öÀÎ°è ÁÖ°£À» ¿î¿µÇÏ°í ÀÎ»ç¹ß·ÉÀÏ 4ÀÏÀü ÀÎ»ç¿¹°í ½ÃÇà, ÀÎ»ç¹ß·É ÈÄ 3ÀÏ±îÁö Àü·ÈÄÀÓÀÚ°£ ±¸Ã¼ÀûÀÎ Çàµ¿¿ä·ÉÀ» ÀÏÁ¤º°·Î ¸¶·ÃÇØ Á÷¿øµé °£ ½ÇÁúÀûÀÎ ¾÷¹« ÀÎ¼öÀÎ°è°¡ ÀÌ·ç¾îÁú ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù.
º°µµÀÇ ‘¾÷¹«ÀÎ¼ö·ÀÎ°è ³¯’À» °ø½ÄÀûÀ¸·Î ÁöÁ¤ÇØ Àü·ÈÄÀÓÀÚ°£ ´ë¸éÀ¸·Î ¾÷¹«ÇöÈ²°ú ³ëÇÏ¿ì¸¦ °øÀ¯ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¦µµÈÇß´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ¾÷¹«ÀÎ¼öÀÎ°è°¡ Á÷¿ø °£ÀÇ ºÎ¼öÀûÀÎ ¾÷¹«¶ó´Â ±âÁ¸ÀÇ ÀÎ½ÄÀÌ Á¶Á÷ÀÇ ÁÖ¿äÇÑ ¾÷¹«¿µ¿ªÀ¸·Î ÀüÈ¯µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¶Á÷¹®È¸¦ °³¼±ÇØ ³ª°¥ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
¹Ú¼ºÈ£ ÇàÁ¤ºÎÁö»ç´Â “ÀÌ¹ø Çõ½Å¹æ¾ÈÀº 2019³â 1¿ù 2ÀÏ °æ³²µµ Á¶Á÷°³ÆíÀ¸·Î °Þ°Ô µÉ µµ¹Î ºÒÆíÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ±â À§ÇØ Á÷¿øµéÀÌ ½º½º·Î ÀÇ°ßÀ» Á¦¾ÈÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ½ÃÀÛµÈ ¸¸Å, ´ë±Ô¸ð Á¶Á÷°³Æí¿¡µµ Èçµé¸² ¾ø´Â µµÁ¤¿î¿µÀ» À§ÇØ µµ¹ÎÀÌ ¹Ï°í µµ¹ÎÀÌ ¾È½ÉÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÎ¼öÀÎ°è°¡ ÀÌ·ç¾îÁú ¼ö ÀÖµµ·Ï µµÃ» Àü Á÷¿øÀÌ ÇÔ²² ÈûÀ» ¸ð¾Æ ÁøÇàÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
Á¤¸¸¼®±âÀÚ wood@gnnews.co.kr
¡âÁÖ¿ä ¹Î¿ø °øµ¿°ü¸®Á¦ ½ÃÇà ´ë»ó ¹Î¿ø³»¿ë(20Á¾)
-º¹ÇÕ¹Î¿ø(3Á¾)/ÁÖÅÃ°Ç¼³ »ç¾÷°èÈ¹ º¯°æ½ÂÀÎ (60ÀÏ), Ã¤±¼°èÈ¹ÀÎ°¡(40ÀÏ), Ç×¸¸°ø»ç½ÃÇàÇã°¡(20ÀÏ)
-Ã³¸®±â°£ 20ÀÏ ÀÌ»ó ¹Î¿ø(16Á¾)/Àü±â¼³ºñÀÇ °ø»ç°èÈ¹ ½Å°í (20ÀÏ), ºñ¿µ¸®¹ýÀÎ ¼³¸³Çã°¡ (20ÀÏ), Àç´Ü(»ç´Ü)¹ýÀÎ ¼³¸³Çã°¡ (20ÀÏ), ºñ¿µ¸®¹Î°£´ÜÃ¼ µî·Ï (20ÀÏ), ½Å¹®»ç¾÷ ÀÎÅÍ³Ý½Å¹®»ç¾÷ µî·Ï (20ÀÏ), Ã¼À°½Ã¼³¾÷ º¯°æµî·Ï (20ÀÏ), Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï (20ÀÏ), ±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö°³¹ß½Ç½Ã°èÈ¹ ½ÂÀÎ(30ÀÏ), Åä¼®Ã¤ÃëÇã°¡(30ÀÏ), ÀÚÀ²Á¡°Ë¾÷¼Ò ÁöÁ¤½ÅÃ»(30ÀÏ), ¹Ú¹°°ü, ¹Ì¼ú°ü µî·Ï (40ÀÏ), ÀÔÁÖ½ÂÀÎ ½ÅÃ»(40ÀÏ), Àü±â»ç¾÷ Çã°¡ (60ÀÏ), Àü±â»ç¾÷ Çã°¡»çÇ× º¯°æ(60ÀÏ), »ù¹°°³¹ß º¯°æÇã°¡(70ÀÏ), ÁöÀûÃø·® ÀûºÎ½É»ç (97ÀÏ)
-°íÃæ¹Î¿ø(1Á¾)/ À§¹ý ºÎ´çÇÏ°Å³ª ¼Ò±ØÀû Ã³ºÐ ¶Ç´Â ºÒÇÕ¸®ÇÑ Á¦µµ·Î ±¹¹ÎÀÇ ±Ç¸®Ä§ÇØ³ª ºÒÆí ºÎ´ãÀ» ÁÖ´Â »çÇ×¿¡ °üÇÑ ¹Î¿ø