※일정은 사정에 따라 변경되거나 취소될 수 있습니다.







☞이달까지 이어집니다



▶벚꽃예술제 합동전시(~2일/창원 진해야외공연장)



▶참진주수채화회(~3일/경남문예회관)



▶이한우 개인전(~5일/진주문화제작소 1층 전시실)



▶‘내가 green 그림’展(~11일/거창문화센터)



▶창원문화재단 청년작가초대전(~16일/창원 3·15 아트센터)



▶김해 미술인 다多모임 ‘만남, 그 후’展(~30일/김해문화의전당)







1일



▶‘세계적인 지휘자와 진주아버지합창단의 만남’(오후 5시/경남문예회관)



▶밴드 룩스 공연 ‘Lux 오! 로라’(오후 7시/김해문화의전당)



▶연극 ‘이웃집쌀통’(~30일/금 오후 7시 30분, 주말 오후 5시/김해 회현동 소극장)



▶김해시립예술단 야외상설공연 ‘기다렸어, 봄’(오후 3시 30분/김해 연지공원)



▶다볕유스윈드 오케스트라 연주(오후 5시/함양문예회관)



▶밀양시 무형문화재 정기공연(~30일/주말 오후 3시/밀양 영남루)



▶비언어극 ‘페인터즈 가야왕국’(~30일/평일 오후 2시, 주말 오후 2시·4시 30분/김해가야테마파크)



▶버스킹 공연(~2일/오후 2시 30분/창원아트그라운드)







2일



▶어린이영화 상영회(오전 9시~/통영시민문화회관)



▶사천무형문화재 단체 공연(오후 2시/사천 선진공원)







4일



▶허준 바이올린 독주회(오후 7시 30분/창원 성산아트홀)







5일



▶근로자를 위한 런치 콘서트(~26일/매주 수 오후 12시 20분/창원 문화대장간 풀무)



▶EBS 유아뮤지컬 ‘모여라 딩동댕’(오후 2시·4시 30분·7시/함양문예회관)







6일



▶창원문화재단 신인 음악회 클래식편(오후 7시 30분/창원 성산아트홀)



▶진주연극페스티벌, 극단 현장 ‘반추’(오후 7시 30분/경남문예회관)



▶‘수묵에서 현대 한국화까지’展(~11일/경남문예회관)



▶전통생활문화연구회 ‘세요각시 나들이’展(~11일/경남문예회관)



▶연극 라이어 1탄(~7일/6일 오후 7시, 7일 오후 3시·7시/창녕문예회관)







7일



▶창원문화재단 신인 음악회 밴드편(오후 7시 30분/창원 성산아트홀)



▶국제 교류 전시 ‘안전한 지평선:발트 현대도예’(~7월 30일/클레이아크김해미술관)







8일



▶뮤지컬 ‘우주최강 번개삼총사’(~9일/양일 오전 11시 등 5회/창원 성산아트홀)



▶문정숙의 춤 ‘인향만리’(오후 7시/창원 성산아트홀)



▶뮤지컬 ‘급식왕’(~9일/오전 11시·오후 2시/경남문예회관)



▶마술·미술·음악 융복합 공연 ‘매직앙상블:빈센트 반 고흐’(오후 5시/김해서부문화센터)



▶더블원 음악 공연(오후 5시/김해문화의전당)



▶문화가 있는 날 거리공연(오후 6시/거제 신현농협 본점 앞)



▶뮤지컬 ‘장수탕 선녀님’(오전11시, 오후 2시·4시/양산문예회관)







9일



▶클랑 음악동화 ‘피터의 늑대잡이를 구경하는 호두까기 인형’(오후 4시/창원 성산아트홀)



▶공연 ‘밀양아리랑을 봄’(~30일/매주 일 오전 11시/밀양 영남루)







11일



▶모닝콘서트 ‘윤한과 함께하는 봄의 왈츠’(오전 11시/창원 성산아트홀)







12일



▶창원전국사진공모전 입상작 전시(~17일/창원 성산아트홀)



▶이상구 사진전 ‘도시의 야경’(~17일/창원 성산아트홀)



▶경남예술나눔작가협회 정기회원전(~17일/창원 성산아트홀)



▶글봄회 캘리그라피 작가전(~17일/창원 성산아트홀)



▶갱상도골미 회원전 ‘한땀두땀 선,색이야기’(~17일/창원 성산아트홀)



▶그림으로 전하는 이야기(~17일/창원 성산아트홀)



▶김영희 초대전 ‘Flora, Fractus’(~5월 2일/거제문예회관)







13일



▶창원시립교향악단 정기연주회(오후 7시 30분/창원 성산아트홀)



▶정성우 문인화 개인전(~18일/경남문예회관)



▶아름다운 만남전(~18일/경남문예회관)



▶극단 예도, 창작극 ‘크라켄을 만난다면’(~14일 오후 7시 30분/거제문예회관)







14일



▶군항제 전국학생음악경연(~15일/진해문화센터)







15일



▶언드 펑크쑈#2(오후 7시 30분/거제 클럽 언드)



▶아동극 ‘누가 내 머리에 똥 쌌어’(~16일/15일 오후 1시·3시·5시, 16일 오전 11시, 오후 2시·4시/창원3·15아트센터)



▶돔하우스 건축프로젝트-작가와의 대화(오후 2시/클레이아크김해미술관)



▶문화가 있는 날 체험 프로그램(오전 11시, 오후 1시/밀양시립박물관)



▶문화가 있는 날 거리공연(오후 6시/거제 신현농협 본점 앞)



▶하모니스트 박종성 콘서트(오후 5시/양산쌍벽루아트홀)



▶뮤지컬 ‘호기심 딱지’(오전11시, 오후 2시·4시30분/함안문예회관)



▶무형문화재 토요상설공연(~9월 2일 매주 토/4~6월 오후 2시, 8~9월 오후 7시 30분/진주성 야외무대)







16일



▶풍류동인 담소, 전통 공연 ‘청향’(오후 2시/창원의집 다목적전각)



▶극단 한뼘연구소 ‘우리가 만든 공주이야기’(오후 5시/김해문화의전당)



▶고성오광대 정기공연(오전 11시/고성오광대 야외공연장)







17일



▶무성영화 변사극 ‘검사와 여선생’(오후 3시/진해문화센터)







18일



▶한국가곡 콘서트 ‘가곡의 별들’(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터)



▶중견원로작가 20인 초대전(~5월 13일/거창문화센터)







19일▶경남미협 회원전(~24일/창원 성산아트홀)▶퓨전국악 비언어 뮤지컬 ‘판타스틱’(~20일/오후 7시 30분/거제문예회관)▶이정이 현대 문인화전 ‘두근두근 주머니 속의 풍경전’(~25일/함양문예회관)20일▶경남오페라단, 해설이 있는 오페라 갈라 콘서트(오후 7시 30분/창원 성산아트홀)▶이연캘리그라피 ‘다시 봄, 그리고’展(~25일/창원 3·15아트센터)▶소프라노 황수미 독창회(오후 7시 30분/경남문예회관)21일▶진주미술협회전·기획전(~25일/경남문예회관)▶통영먹벗회 회원 작품전(~27일/통영시민문화회관)▶처녀뱃사공 전국가요제(오후 7시/함안공설운동장)▶이중섭 레플리카전(~6월 2일/함안문예회관)▶연극 ‘나와 할아버지’(오후 7시/창녕문예회관)▶아동극 ‘헨젤과 그레텔’(오전 10시 20분/진해문화센터)22일▶가족 뮤지컬 ‘급식왕-발가락 떡볶이의 비밀’(~23일/양일 오전 11시 등 5회/창원 성산아트홀)▶창원무용협회, 고향의 봄 축제(오전 10시/창원 성산아트홀)▶청춘트롯 콘서트(오후 1시·5시/창원 3·15아트센터)▶극단 현장, 마당극 ‘수무바다 흰고무래’(~23일/각 오후 2시/진주성 야외공연장)▶아인클랑 ‘건반위의 춤곡’(오후 5시/김해문화의전당)▶최선희가야무용단 ‘가야지무’(오후 5시/김해서부문화센터)▶가야소리예술단 ‘얼쑤 좋~다 아리랑’(오후 7시/김해문화의전당)▶함안스트리트댄스 페스티벌(오후 6시/함안문예회관)▶내맘대로 놀이터 체험 프로그램(오후 2시/밀양시립박물관)▶문화가 있는 날 거리공연(오후 6시/거제 신현농협 본점 앞)▶전국문학인꽃축제(오전 11시/양산 통도사 서운암)23일▶남망산전국가요제 본선(오전 10시/통영시민문화회관)▶가족뮤지컬 ‘알라딘’(오후 1시·3시/양산문예회관)25일▶리릭챔버앙상블 ‘The story’(오후 7시 30분/창원 성산아트홀)▶형평운동 100주년 기념식·특집 음악회(오후 5시 30분/진주남강야외무대)26일▶홍미숙 개인전 ‘record’(~5월 1일/창원 성산아트홀)▶화중담소전(~5월 1일/창원 성산아트홀)▶창원시 수석인 연합회 회원전(~5월 1일/창원 성산아트홀)▶수요콘서트 ‘이자람과 판소리’(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터)▶어린이 클래식 공연 ‘프렌쥬 클래식 사파리’(오후 7시 30분/경남문예회관)27일▶마산미협 ‘3·15 의거 기념 마산아트페스티벌’展(~5월 2일/창원 3·15아트센터)▶진주시립교향악단 정기연주회(오후 7시 30분/경남문예회관)▶VR 드로잉 뮤지컬 어린왕자(오전 10시·11시 10분, 오후 1시/김해 칠암도서관)▶하우스콘서트 ‘트리오 모던 하모니’(오후 7시 30분/함안문예회관)▶서경덕 교수 역사 토크 콘서트(오후 7시/창녕 만옥정 공원)28일▶김윤호 기타 리사이틀(오후 7시 30분/창원 성산아트홀)▶3·15의거 기념대음악회(오후 7시/창원 3·15아트센터)▶정진희 피아노 독주회(오후 7시 30분/창원 3·15아트센터)▶송선호 재즈 콘서트 ‘사계’(오후 7시/경남문예회관)▶사천와룡문화제(~30일/사천시청 일원)▶와룡초목회 분재·야생화 전시(~30일/사천시문예회관)▶하동세계차엑스포 특별전 ‘하동다움의 안목 화석다락’(~6월 3일/하동아트갤러리)29일▶지브리 봄음악 대축전 with 임혁필(오후 5시/창원 성산아트홀)▶피아니스트 조수현 ‘브람스 뮤직 콘서트’(오후 5시/창원 3·15아트센터)▶청소년 형평 음악회(오후 3시/경남문예회관)▶피아노 선생님이 들려주는 국악이야기(오후 2시/김해서부문화센터)▶가족 참여형 공연 ‘언블리 버블쇼’(오전 9시~/김해칠암도서관)▶김해시립합창단 행복콘서트(오후 5시/김해문화의전당)▶극단 메들리 ‘여보게 위양못 마실가세’ 행사(오전 11시~/밀양 위양못)▶최현우 ‘THE BRAIN’ 마술 콘서트(~30일/29일 오후 3시·7시, 30일 오후 1시·5시/거제문예회관)30일▶히사이시 조 영화음악 콘서트(오후 5시/창원 성산아트홀)▶유나이티드문화재단, 창원시 가족음악회(오후 5시/창원 성산아트홀)▶소프라노 조현지 귀국 독창회(오후 6시/창원 3·15아트센터)▶장사익 콘서트(오후 6시/경남문예회관)▶함안국악협회 국악여행 ‘별별연희’(오후 1시/함안아라길 야외공연장)▶전통예술단 어울림, 정기발표회(오후 1시/함안아라길 야외공연장)9일까지 통영국제음악제가 열려요 (30일 기준 예매 가능 공연)▶1일 한재민 리사이틀▶1일 국립심포니오케스트라 with 마티아스 괴르네▶1일·2일 해리 파치: 플렉트럼과 타악기 춤▶2일 에스메 콰르텟▶2일 세르게이 바바얀 리사이틀▶3일 앙상블 모데른 with 우웨이▶3일 레오니다스 카바코스와 친구들▶4일 로열 노던 신포니아▶4일·5일 미셸 판 데르 아: 북 오브 워터▶5일 부산시립교향악단▶6일 앙상블 모데른 with 김선욱▶6일 세르게이 말로프 리사이틀▶7일 레오니다스 카바코스 & 김선욱▶7일·8일 일 자르디노 아르모니코▶8일 마티아스 괴르네 & 세르게이 바바얀▶8일·9일 온드레이 아다멕: 디너▶9일 통영페스티벌오케스트라 III