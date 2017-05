홈 > 문화 > 문화종합 창원시립소년소녀합창단 정기연주회 김귀현 | k2@gnnews.co.kr 승인 2017.05.17 02:04:47 창원시립소년소녀합창단은 오는 26일 성산아트홀 대극장에서 ‘제66회 정기연주회’를 개최한다.



지연숙 상임지휘자의 지휘아래 ‘샌드아트와 함께하는 봄을 그리는 하모니’라는 주제로 진행되는 이번 연주회는 소년소녀합창단의 합창과 샌드아트, 레이저 퍼포먼스 등 다채로운 내용으로 꾸며진다.



우선 1부에서는 ‘여유 있게 걷게 친구’, ‘즐거운 나의 집’ 등 가족과 친구의 소중함을 느낄 수 있는 곡이 연주된다.



2부에서는 ‘가고파’, ‘오빠생각’ 등의 가곡과 동요를 샌드아트와 접목해 시각적인 감동까지 전한다.



3부에서는 경쾌한 율동과 함께하는 CM송 메들리와 카혼 악기와 함께 ‘Sing of Hope(희망의 노래)’는 독특한 안무를 바탕으로 빛과 평화를 노래하는 곡으로 ‘희망을 주고 모두를 하나 되게 할 것’이라는 의미를 전하고자 한다.



특히 이번 정기연주회에는 M-net 보이스코리아키즈, SBS 스타킹 등 방송 출연 이후 청아한 목소리로 주목받고 있는 박예음이 특별출연한다. 뮤지컬 서편제의 ‘살다 보면’, 디즈니영화 ‘모아나’ 주제곡 How far I’ll go를 불러 공연의 재미를 더할 예정이다.



무료공연으로 만 4세 이상 관람 가능하다. 창원시립예술단 홈페이지(www.cwart.kr)를 통한 온라인 예약 또는 오는 19일 오픈되는 전화(299-5832) 예약을 통해 티켓 예매하면 된다.



김귀현기자 k2@gnnews.co.kr





