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1989³â 4¿ù °æÂû°£ºÎ 37±â·Î °æÂû¿¡ ÀÔ¹®ÇÑ ¿ø Ã»ÀåÀº °¿øÃ» Á¤¼±°æÂû¼Àå, °æÂûÃ» °¨»ç´ã´ç°ü, ±¹¹«Á¶Á¤½Ç ´ëÅ×·¯¼¾ÅÍ »óÈ²½ÇÀå, °æÂûÃ» ¼ö»ç±¹ÀåÀ» ¿ªÀÓÇß´Ù.
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