홈 > 교육 > 교육 경남과학교육원 '인간 vs 로봇' 전시물 설치 정희성 기자 | raggi@gnnews.co.kr 승인 2018.03.08 02:01:07 경남과학교육원에 ‘인간 VS 로봇’ 등 과학체험 전시물이 새롭게 등장했다.



경남과학교육원은 교육원 내 전시관에 과학체험 기회를 제공하고 배움 중심의 과학문화 조성을 위해 ‘인간 VS 로봇·연주하는 의자·코리올리’ 등 11종의 과학체험 전시물 설치를 완료했다고 7일 밝혔다.



전시관 현대화 사업의 일환으로 과학전시관에 △인간 VS 로봇 △연주하는 의자 △코리올리 등 11종의 신규 과학체험 전시물을 설치하고 2종의 전시물을 재구성(업그레이드)함으로서 전시관 운영의 질적 수준을 향상시켰다.



앞으로 과거 현재 미래를 아우르는 우수 과학 체험활동 장소로서 과학전시관을 학생 및 단체 견학, 학생 과학교육 프로그램 및 교원 연수 등에 적극 활용해, 즐기면서 배우고 소통하고 참여하는 학교 밖 과학교육 활동을 지원할 계획이다.



경남과학교육원 전시관은 무료로 이용할 수 있으며 관람시간은 평일과 토·일요일(월요일 및 공휴일 휴관, 어린이날 개관) 오전 10시부터 오후 5시이다. 정희성기자



