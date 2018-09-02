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°æ³²ÀÌ ¼¼Æ®ÇÇ½º »óÈ²¿¡¼ ¿ï¾ú´Ù.
K¸®±× 1,2À§°£ ºò¸ÅÄ¡·Î °ü½ÉÀ» ¸ð¾Ò´ø °æ³²FC¿Í ÀüºÏÇö´ëÀÇ °æ±â´Â ÀüºÏÀÇ Á¤±³ÇÑ ¼¼Æ®ÇÇ½º°¡ °æ³² °ñ³×Æ®¸¦ Èçµé¸ç ½ÂºÎ°¡ °¥·È´Ù.
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