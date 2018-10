홈 > 문화 > 문화종합 하동 평사리 토지문학제 13일 개막 문학·경연·공연·체험 등 40개 프로그램 최두열 | hadong8050@gnnews.co.kr 승인 2018.10.12 02:51:34 ‘평사리 너른 품, 문학을 품다’를 주제로 한 2018 토지문학제가 13일 하동 악양면 평사리 최참판댁 일원에서 막을 올린다.



이번 토지문학제는 토지문학제운영위원회가 주최·주관하고 하동군이 후원한다.



문학제는 백일장으로 시작된다. 초등부와 중·고등부, 대학·일반부로 치러지는 ‘토지백일장’, 65세 이상 어르신을 대상으로 하는 ‘전국 어르신 백일장’, 경남 및 지리산·섬진강권 다문화 가족이 함께하는 ‘다문화 토지백일장’이 13일 오전 10시 30분 동시에 개최된다.



읍면·단체·학교대표 등 군민 누구나 참여할 수 있는 ‘군민 시 낭송대회’가 오후 1시 최참판댁 야외공연장에서 열리고, 소설 토지 속 명문장 필사하기 및 배경지 색칠하기, 중앙대 김민정과 하동춤단의 판소리 축하공연이 주무대에서 펼쳐진다.



이어 오후 4시 문학제의 하이라이트 개회식과 극단 해성의 ‘박경리 시극’ 공연, 평사리 문학상 시상식이 역시 주무대에서 연이어 진행된다.



올해 토지 문학상에는 소설, 시, 수필, 동화 등 총 500건 1321편이 응모돼 부산 출신의 하동현(58) 씨가 소설 부문 당선자로 선정되는 등 모두 10명이 수상한다.



오후 7시에는 초청문인, 역대 문학상 수상자, 섬진강지리산권문학연대, 문학제운영위원, 독자 등 400여명이 참여하는 ‘문인의 밤’ 행사가 최참판댁 행랑채 마당에서 치러진다.



14일은 오전 9시 전국 문인의 토지길 걷기를 시작으로 전국학생 휘호 백일장, SNS 모바일 즉흥시·디카시 백일장에 이어 큰들의 마당극 ‘최참판댁 경사났네’를 끝으로 대단원의 막을 내린다.



그 외 동심의 세계로 풍선타고 GO GO, 울타리(문고리) 시화전, 하동관광 사진 전시, 서예가 정대병 초대전 등도 계속 이어진다.



군 관계자는 “문학수도이자 ‘토지’의 배경에 걸맞게 박경리 선생의 삶과 문학적 업적을 기리는 다채로운 행사와 관람객이 직접 참여하고 체험할 수 있는 프로그램을 평사리 너른 품에서 문학을 만끽할 수 있도록 준비했다”고 말했다.



최두열기자



오후 7시에는 초청문인, 역대 문학상 수상자, 섬진강지리산권문학연대, 문학제운영위원, 독자 등 400여명이 참여하는 ‘문인의 밤’ 행사가 최참판댁 행랑채 마당에서 치러진다.14일은 오전 9시 전국 문인의 토지길 걷기를 시작으로 전국학생 휘호 백일장, SNS 모바일 즉흥시·디카시 백일장에 이어 큰들의 마당극 ‘최참판댁 경사났네’를 끝으로 대단원의 막을 내린다.그 외 동심의 세계로 풍선타고 GO GO, 울타리(문고리) 시화전, 하동관광 사진 전시, 서예가 정대병 초대전 등도 계속 이어진다.군 관계자는 “문학수도이자 ‘토지’의 배경에 걸맞게 박경리 선생의 삶과 문학적 업적을 기리는 다채로운 행사와 관람객이 직접 참여하고 체험할 수 있는 프로그램을 평사리 너른 품에서 문학을 만끽할 수 있도록 준비했다”고 말했다.최두열기자

<저작권자 © 경남일보 무단전재 및 재배포금지> 최두열의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)